Nga đánh mạnh, cả tuần Ukraine không sản xuất nổi 1 tấn thép

Nếu không có biện pháp đối phó hữu hiệu với các cuộc tấn công của Nga thì "ngày tàn" của ngành công nghiệp sản xuất thép Ukraine sẽ ập tới.

Theo các nhà phân tích tại GMK Center - công ty tư vấn và cơ quan phân tích chuyên về ngành thép của Ukraine, nước này có nguy cơ mất đi ngành sản xuất thép nội địa ngay từ năm 2027.

Theo dữ liệu trong báo cáo của GMK Center, sản lượng thép của các nhà máy nước này sẽ giảm tới 39% vào năm 2026 và có thể giảm xuống bằng 0 vào năm sau.

Sự suy giảm sản lượng nghiêm trọng này sẽ khiến doanh thu xuất khẩu từ ngành luyện kim sẽ giảm khoảng 2,5 tỷ USD vào năm 2026 và giảm thêm 2,5 tỷ USD nữa vào năm 2027 - bản báo cáo cho biết.

Các chuyên gia nhấn mạnh, Ukraine sẽ phải đối mặt với một cú sốc nữa do cần phải thay thế thép sản xuất trong nước bằng thép nhập khẩu. Để khắc phục, Ukraine sẽ phải tiêu tốn khoảng 1,5 tỷ USD vào năm 2027 và sự suy giảm tổng thể trong cán cân thương mại so với năm 2025 ước tính là 6,5 tỷ USD.

Đồng thời, các chuyên gia của GMK Center cũng dự đoán sản lượng quặng sắt sẽ giảm mạnh tới 37% vào năm 2026 và giảm thêm 55% vào năm 2027.

Trong thời gian qua, các vụ tấn công liên miên của Nga vào các tổ hợp công nghiệp sản xuất thép của Ukraine đã khiến các nhà máy sản xuất thép bị tê liệt hoặc bị phá hủy hoàn toàn, gây ra những hệ lụy rất lớn.

Hiện nay, Ukraine chỉ còn 6 khu phức hợp sản xuất thép chủ yếu nằm trong hoặc gần khu vực chiến sự giữa Nga với Ukraine, gồm: ArcelorMittal Kryvyi Rih, Kamet Steel, Interpipe Steel và Dnipro Metallurgical Plant thuộc vùng Dnipropetrovsk; cùng với 2 tổ hợp Zaporizhstal và Dniprospetsstal ở vùng Zaporizhzhia.

Các nhà phân tích nhấn mạnh, do đặc điểm địa lý dễ nhận dạng và có hệ thống bảo vệ kém nên các nhà máy này liên tục bị lực lượng Nga tấn công. Do bị tấn công liên tiếp, tiềm năng sản xuất của các nhà máy sản xuất thép này về cơ bản đã bị giảm xuống mức tối thiểu.

GMK Center nhắc lại, vào tháng 9 năm nay, Ukraine đã ghi nhận kỷ lục một tuần không sản xuất được một tấn thép nào. Các chuyên gia trong ngành gọi đây là “điều chưa từng có tiền lệ” trong lịch sử ngành sản xuất thép của nước này.

GMK Center cảnh báo, nếu các cơ sở luyện kim của Ukraine ngừng hoạt động càng lâu thì việc khởi động lại chúng càng khó khăn và tốn kém hơn.

Ngoài ra, việc Nga gia tăng các vụ tấn công phá hủy cơ sở hạ tầng cảng trên Biển Đen của Ukraine ở khu vực Odessa, Mykolaiv và cảng sông Danube đã tước đi khả năng xuất khẩu thép của Ukraine.

Điều này đã buộc Ukraine phải tìm cách nối lại tuyến đường xuất khẩu trên Biển Đen.

Ukraine hiện đang cố gắng thông qua các trung gian để thuyết phục Nga đồng ý ngừng bắn, nhất là ngừng tấn công vào hạ tầng năng lượng và cảng biển.

Tuy nhiên, chính quyền Nga đã thẳng thừng bác bỏ những đề xuất như vậy và nhấn mạnh rằng, điều đó không mang lại lợi ích gì.