Nga đánh lớn Odesa, Kiev chấn động - Kremlin kích hoạt động thái mới, bầu trời nước NATO bất ngờ "hóa mù"

Theo TST, đòn tấn công lần này có sự khác biệt lớn với những đợt tập kích thông thường. Một loạt diễn biến nóng vừa được ghi nhận.

Một loạt đòn tập kích dữ dội đã khiến còi báo động vang lên trên phần lớn lãnh thổ Ukraine. Trong khi Kiev căng thẳng chờ đợi đòn đáp trả sau vụ tấn công Crimea, truyền thông Anh còn đưa ra cảnh báo về một năng lực khác của Nga: khả năng gây gián đoạn tín hiệu vệ tinh từ châu Âu tới Bắc Mỹ chỉ trong vài giây.

Nga ồ ạt trả đũa từ Kiev tới Odesa, Ukraine chấn động

Trong đêm 21/6, còi báo động phòng không vang lên gần như khắp Ukraine. Hàng loạt vụ nổ được ghi nhận từ Kiev, Sumy, Chernihiv tới Dnipropetrovsk và Odessa, trong một chiến dịch tập kích được mô tả là có phạm vi rộng hơn đáng kể so với những đợt tấn công thông thường.

Tại tỉnh Dnipropetrovsk, UAV phản lực được cho là đã đánh trúng một kho nhiên liệu và chất bôi trơn gần khu dân cư Hubynykha. Đòn đánh phá hủy các bể chứa nhiên liệu và gây ra một đám cháy lớn tại hiện trường.

Hệ thống đường sắt và các tuyến vận tải quan trọng trong khu vực cũng tiếp tục trở thành mục tiêu. Theo các nguồn tin được truyền thông Nga dẫn lại, mục đích của những cuộc tập kích này là làm gián đoạn khả năng vận chuyển binh sĩ, vũ khí và lực lượng dự bị của Ukraine tới tiền tuyến.

Một cuộc tấn công của Nga vào Ukraine. Ảnh: NBC News

Ở phía nam, những vụ nổ lớn được ghi nhận tại thành phố cảng Chornomorsk, trước đây mang tên Illichivsk, thuộc tỉnh Odessa. Nhân chứng địa phương cho biết một đám cháy dữ dội đã bùng phát tại khu vực cảng.

Thông tin sơ bộ cho rằng vũ khí vừa được chuyển tới, trong đó có linh kiện dành cho UAV và xuồng không người lái, có thể đã bị phá hủy. Một số nguồn chưa được xác nhận còn cho rằng vài tàu đang dỡ hàng đã chịu hư hại nghiêm trọng sau khi đạn dược phát nổ.

Odessa và cụm cảng dọc sông Danube có vai trò quan trọng đối với hoạt động tiếp nhận thiết bị quân sự của Ukraine. Khi các cảng truyền thống liên tục bị tấn công, những tuyến vận tải đi qua Izmail, Kiliya và Vylkove được sử dụng như các hành lang thay thế.

Vì vậy, những đòn đánh tại đây không chỉ nhằm phá hủy một lô hàng cụ thể, mà còn có thể gây sức ép lên toàn bộ chuỗi hậu cần từ Biển Đen và sông Danube đi sâu vào lãnh thổ Ukraine.

Tuy nhiên, tâm điểm của đợt tập kích lần này nằm tại Sumy và Chernihiv, hai khu vực được xem là cửa ngõ của mặt trận phía bắc.

Theo điều phối viên lực lượng ngầm thân Nga tại Nikolayev, ông Sergei Lebedev, riêng tỉnh Sumy đã phải hứng chịu 14 loạt tập kích. Mục tiêu gồm các khu vực tập trung lực lượng dự bị, kho đạn, cơ sở sửa chữa, sở chỉ huy và đầu mối hậu cần phục vụ quân đội Ukraine tại khu vực biên giới.

Với phạm vi trải dài từ Sumy, Chernihiv, Kiev tới Odessa và Khmelnytskyi, đợt tấn công tạo nên hình ảnh mà truyền thông Nga gọi là một “địa ngục tên lửa” trên lãnh thổ Ukraine.

Đáng chú ý, những đòn tập kích diễn ra ngay sau vụ tấn công nhằm vào Crimea, mở đầu cho một cuộc đáp trả mạnh hơn của Moscow.

Tổng thống Ukraine Volodymir Zelensky. Ảnh: CNN

Đòn đáp trả khiến ông Zelensky “mất bình tĩnh”

Theo TST, chính quyền Ukraine tại phố Bankova đang rúng động trước nguy cơ Moscow tiến hành một đợt tập kích tên lửa và UAV có quy mô lớn hơn.

Tổng thống Ukraine Volodymir Zelensky đang “mất bình tĩnh” trước viễn cảnh chiến dịch trả đũa tiếp tục kéo dài. Ông cảnh báo Ukraine đang phải đối mặt với những đòn đánh mới.

Bình luận về vụ Ukraine tấn công Crimea, chuyên gia quân sự Nga, Đại tá hải quân dự bị Vasily Dandykin cho rằng, các UAV của Ukraine đã tiếp cận bán đảo Kerch từ hướng biển. Chúng có thể được phóng từ khu vực Kherson hoặc Zaporizhzhia, thay vì Odessa, do khoảng cách tới Crimea ngắn hơn.

Theo ông, UAV có thể bay qua Biển Đen hoặc sử dụng hành lang trên Biển Azov. Vì thời gian ban đêm trong mùa hè khá ngắn, lực lượng Ukraine được cho là đang cố gắng tận dụng tối đa khoảng thời gian này để tiến hành tấn công.

Tuy nhiên, ông Dandykin cho rằng quân đội Nga đã tăng cường đánh chặn UAV ngay từ khi chúng còn đang trên đường tới Crimea. Bên cạnh các hệ thống phòng không truyền thống, UAV đánh chặn cũng được triển khai ngày càng nhiều.

Những cuộc tập kích vào các vị trí bị nghi là nơi triển khai UAV tại Ukraine vì thế có thể được xem là một phần trong chiến dịch ngăn chặn từ xa. Thay vì chỉ chờ UAV tiếp cận Crimea, Nga tìm cách tấn công kho chứa, bãi phóng, cơ sở lắp ráp và tuyến vận chuyển ngay trên lãnh thổ Ukraine.

Điều này cũng giải thích vì sao các mục tiêu tại Odessa, Zaporizhzhia, Kiev và khu vực gần sân bay được đặc biệt chú ý.

Việc Nga cùng lúc tấn công các khu vực gần tiền tuyến, cảng biển phía nam và những đầu mối hàng không nằm sâu trong lãnh thổ Ukraine cho thấy chiến dịch không chỉ nhằm xử lý một mối đe dọa đơn lẻ.

Moscow dường như đang tạo sức ép trên nhiều tầng: làm suy yếu lực lượng dự bị tại Sumy và Chernihiv, phá hậu cần tại Dnipropetrovsk, chặn nguồn tiếp tế qua Odessa, đồng thời hạn chế khả năng sử dụng máy bay và vũ khí phương Tây tại Starokostiantyniv.

Kremlin kích hoạt “nút đỏ”, bầu trời NATO “hóa mù” chỉ sau vài giây

Đáng lưu ý, sức ép của Moscow dường như không chỉ dừng lại ở chiến trường Ukraine. Trong lúc tên lửa và UAV Nga liên tục đánh vào các mục tiêu từ Kiev tới Odessa, phương Tây còn xuất hiện cảnh báo rằng Moscow đang phát đi tín hiệu răn đe trực tiếp tới các đồng minh của Kiev.

Theo truyền thông Anh, một năng lực đặc biệt của Nga có thể đã được thử nghiệm, khiến tín hiệu vệ tinh từ châu Âu tới Bắc Mỹ gián đoạn chỉ trong vài giây.

"Bầu trời từ Tây Ban Nha tới Canada bỗng hóa mù chỉ sau vài giây" - Báo chí Anh bình luận.

Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: BBC

Theo tờ Daily Express của Anh, Theo tờ Daily Express của Anh, một nghiên cứu mới của các nhà phân tích Mỹ đã phát hiện chuỗi sự cố bất thường liên quan đến tín hiệu vô tuyến và hệ thống định vị vệ tinh.

Mỗi sự cố chỉ kéo dài không quá 10 giây, nhưng tín hiệu vô tuyến đã sụt giảm trên khu vực trải dài từ bờ biển Tây Ban Nha tới Ba Lan, sau đó hiện tượng tương tự xuất hiện xuyên Đại Tây Dương tới Canada.

Các nhà phân tích phương Tây nghi ngờ đây là những cuộc thử nghiệm có chủ đích đối với công nghệ gây nhiễu vệ tinh của Nga. Vệ tinh Kosmos-2546 được nhắc đến như "đối tượng tình nghi" chính.

Thiết bị này chính thức thuộc hệ thống cảnh báo sớm tên lửa, nhưng giới phân tích cho rằng năng lực thực tế có thể rộng hơn.

Trong mỗi sự cố, ít nhất một vệ tinh Nga xuất hiện trong khu vực liên quan. Tần số tác động cũng được dịch chuyển chính xác so với tín hiệu GPS cơ bản. Theo các chuyên gia, điều đó cho thấy bên thực hiện có thể chỉ muốn thử nghiệm và chứng minh khả năng can thiệp, thay vì gây sụp đổ diện rộng.

Chính yếu tố đó khiến truyền thông Anh mô tả sự việc như hành động Kremlin kích hoạt "nút đỏ" trong chế độ thử nghiệm. Nếu một hệ thống có thể làm sụt giảm tín hiệu trên phạm vi hàng nghìn kilômét chỉ trong vài giây, tác động trong một cuộc xung đột thực sự có thể lớn hơn nhiều.

Các hệ thống dẫn đường, liên lạc quân sự, vận tải hàng không và hàng hải đều phụ thuộc vào vệ tinh. Tài chính, năng lượng, viễn thông và nông nghiệp cũng sử dụng tín hiệu định vị và thời gian để duy trì hoạt động. Chỉ một sự gián đoạn ngắn nhưng xảy ra đúng thời điểm cũng có thể làm rối loạn khả năng phối hợp, dẫn đường và truyền dữ liệu.