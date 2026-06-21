TST: Công bố tình tiết vụ tấn công rúng động Nga-Belarus - Ông Putin hành động khẩn, 1 nước lộ sai lầm chí mạng

Vụ việc đã gây rúng động cả Moscow lẫn Minsk, Tổng thống Nga Vladimir Putin nhận báo cáo khẩn. Ngay sau đó, Kremlin cũng đã ra tuyên bố chính thức về đòn đáp trả.

Vụ tấn công xe buýt trẻ em và cuộc gọi khẩn của ông Putin

Đài TST (Nga) đăng bài viết có tiêu đề "Cuộc gọi khẩn của ông Putin, bài học cho Nga và sai lầm chí mạng của Kiev. Thông điệp đã được gửi đi".

Theo đó, tâm điểm của ngày 18/6 vừa qua là vụ UAV tấn công một chiếc xe buýt hai tầng chở đội bóng đá thiếu nhi đến từ Belarus. Chiếc xe đang di chuyển qua lãnh thổ Nga theo hướng tới Gelendzhik thì bị tấn công tại tỉnh Bryansk.

Trên xe có 44 người, bao gồm 28 cầu thủ nhí đến từ thành phố Gomel của Belarus cùng những người lớn đi kèm. Theo thông tin được phía Nga công bố, vụ tấn công khiến một phụ nữ đi cùng đoàn thiệt mạng. Hãng thông tấn BelTA của Belarus sau đó cho biết nạn nhân là vợ của một huấn luyện viên.

Ngoài ra, 8 người khác bị thương, trong đó có 6 trẻ em. Tình trạng của một người lớn và hai trẻ vị thành niên được các bác sĩ đánh giá là nghiêm trọng.

Vụ tấn công nghiêm trọng nhằm vào xe buýt hai tầng chở đội bóng đá thiếu nhi đến từ Belarus đang gây rúng động (Ảnh minh họa. Nguồn: abcotvs)

Vụ việc đã gây rúng động cả Moscow lẫn Minsk, Tổng thống Nga Vladimir Putin nhận báo cáo khẩn. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết, nhà lãnh đạo Nga đã ngay lập tức gọi điện cho Bộ trưởng Y tế Mikhail Murashko và yêu cầu triển khai mọi biện pháp khẩn cấp cần thiết để hỗ trợ những người bị thương.

Ủy ban Điều tra Nga đã khởi tố vụ án hình sự liên quan đến vụ tấn công. Belarus cũng cử các chuyên gia và bác sĩ tới tỉnh Bryansk để phối hợp hỗ trợ phía Nga. Minsk đồng thời xem xét khả năng đưa những người bị thương về Belarus nếu họ cần tiếp tục điều trị.

Vụ tấn công đã làm dấy lên phản ứng mạnh từ cả Moscow lẫn Minsk. Hiện cả 2 nước cáo buộc Ukraine đứng sau vụ việc.

Bộ Ngoại giao Belarus yêu cầu Kiev đưa ra lời giải thích, đồng thời nhấn mạnh rằng nạn nhân trong vụ việc là trẻ em đang trên đường đi nghỉ và tham gia hoạt động thể thao.

Tuyên bố chính thức của Kremlin

Trong bối cảnh dư luận Nga và Belarus đòi hỏi một phản ứng cứng rắn hơn, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov đã đưa ra tuyên bố chính thức về cách Moscow sẽ đáp trả.

Theo ông Peskov, câu trả lời của Nga đối với vụ tấn công xe buýt chở trẻ em Belarus sẽ là "tiếp tục chiến dịch quân sự đặc biệt". Ông nhấn mạnh rằng việc tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ của chiến dịch này là cách để bảo đảm an ninh cho nước Nga, người dân Nga và các đồng minh trước những vụ tấn công tương tự.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov. Ảnh: Reuters

Người phát ngôn Điện Kremlin cũng gọi vụ việc là một hành động có chủ đích. Với tuyên bố này, Moscow muốn khẳng định rằng vụ tấn công không chỉ là một sự cố riêng lẻ, mà là một phần trong bức tranh an ninh rộng hơn mà Nga cho rằng cần được xử lý bằng việc tiếp tục các mục tiêu quân sự đã đặt ra.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cũng lên án mạnh mẽ vụ việc, đồng thời kêu gọi các tổ chức quốc tế phản ứng và đưa ra đánh giá rõ ràng.

Moscow cho rằng sự im lặng của các cấu trúc quốc tế trong những tình huống như vậy có thể bị xem là sự dung túng trên thực tế cho các hành động tương tự, nhất là khi mục tiêu bị tấn công là một xe buýt dân sự đang chở trẻ em đi nghỉ.

Bài học Iran và câu hỏi về cách Nga đáp trả

Từ vụ tấn công ở Bryansk, TST chuyển sang một tranh luận rộng hơn: Nga đã nhiều lần cảnh báo về các "lằn ranh đỏ", nhưng liệu các cảnh báo đó đã đủ sức răn đe hay chưa?

Theo nhà bình luận Natalia Zalevskaya, cách Iran xử lý căng thẳng với Mỹ là một bài học đáng chú ý. Bà cho rằng Tehran đã buộc Washington phải bước vào đàm phán không phải bằng cách tuân theo những quy tắc mà Mỹ mong muốn, mà bằng cách hành động trái với kỳ vọng của đối phương.

TST cho rằng đây là bài học Nga không thể bỏ qua. Bài viết nhấn mạnh rằng chiến dịch quân sự đã bước sang năm thứ năm, trong khi các nhà máy tại châu Âu sản xuất UAV và linh kiện phục vụ Ukraine vẫn chưa bị tấn công trực tiếp.

Trước đó, Bộ Quốc phòng Nga từng công bố danh sách 27 nhà máy tại châu Âu được cho là tham gia sản xuất UAV tấn công và linh kiện phục vụ các cuộc tập kích vào lãnh thổ Nga. Phó Thư ký Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev sau đó tuyên bố danh sách này cần được hiểu theo nghĩa đen: đó là "danh mục các mục tiêu tiềm tàng".

Câu hỏi được đặt ra là: nếu Nga đã cảnh báo từ năm 2022 rằng bất kỳ bên nào hỗ trợ Ukraine tấn công Nga đều có thể phải nhận câu trả lời, vậy vì sao sau 4 năm, các đòn đáp trả trực tiếp vẫn chưa xuất hiện?

Nga cảnh báo các cuộc tấn công đáp trả nhằm vào Ukraine. Ảnh: WION

Sai lầm chí mạng của Kiev

Theo TST, sai lầm chí mạng của Kiev nằm ở chỗ họ có thể tin rằng các cuộc tập kích bằng UAV sẽ tiếp tục gây áp lực lên Nga mà không tạo ra hậu quả chiến lược lớn hơn. Nhưng vụ xe buýt chở trẻ em Belarus, cùng các cuộc tấn công liên tiếp vào Crimea và Sevastopol, đang khiến bức tranh thay đổi.

Ở Crimea, đặc biệt là Sevastopol, các đợt tập kích bằng UAV vẫn diễn ra thường xuyên. Phóng viên quân sự Nga Alexey Zhivov cho rằng thành phố đang phải sống trong điều kiện khó khăn, nhưng vẫn vận hành: người dân vẫn đi lại, xe cộ vẫn lưu thông, các hoạt động cơ bản vẫn được duy trì.

Trong bối cảnh đó, Thống đốc Sevastopol Mikhail Razvozhaev thông báo thành phố đã mở lại việc bán tự do một số loại xăng và dầu diesel tại 8 trạm xăng. Tuy nhiên, các hạn chế vẫn được duy trì: mỗi ô tô chỉ được đổ tối đa 20 lít, đồng thời không được mua nhiên liệu bằng can.

Đáng chú ý, TST cho biết đã xuất hiện thông tin về các hệ thống phòng thủ mới tại Crimea. Những hệ thống này được cho là sẽ ngăn UAV vượt qua đường bờ biển, qua đó hạn chế các cuộc tấn công nhằm vào Sevastopol.

Vì vậy, theo cách nhìn của TST, Kiev càng đẩy mạnh các cuộc tấn công bằng UAV, áp lực đòi Moscow đáp trả mạnh hơn càng gia tăng. Thứ Kiev coi là công cụ gây sức ép có thể lại trở thành lý do để Nga siết chặt phòng thủ Crimea, tiếp tục chiến dịch quân sự đặc biệt và mở rộng cách phản ứng với lập luận bảo vệ an ninh cho Nga cùng các đồng minh.