Nga đang phát triển một loại tên lửa siêu thanh "không thể ngăn chặn" có khả năng vươn tới London chỉ trong vòng 8 phút. Theo tờ Daily Star, hiệu năng của vũ khí mới sẽ vượt trội so với tên lửa đạn đạo siêu thanh tầm trung Oreshnik mới ra mắt gần đây.

Bài báo này được viết sau khi chuyên gia quân sự kiêm Đại tá về hưu Viktor Baranets hé lộ rằng một "hậu duệ của Oreshnik" đang được phát triển, loại tên lửa này sẽ mang 8 đầu đạn động năng thay vì 6 và có khả năng xuyên thủng các mục tiêu kiên cố ở độ sâu khoảng 30m.

Xin nhắc lại, hôm 9/1/2026, Lực lượng vũ trang Nga đã phát động một cuộc tấn công quy mô lớn nhằm vào các mục tiêu trọng yếu của Ukraine để đáp trả vụ tập kích bằng máy bay không người lái vào dinh thự của Tổng thống Vladimir Putin.

Quân đội Ukraine hiện chưa có khả năng ngăn chặn đầu đạn của tên lửa siêu thanh Oreshnik.

Đợt oanh kích nói trên đã huy động cả hệ thống tên lửa tầm trung di động trên mặt đất có tên gọi Oreshnik. Tên lửa siêu thanh trang bị cho tổ hợp đạt tốc độ khoảng 13.000km/h, đã tấn công một kho chứa khí đốt ở vùng Lviv.

Cuối năm 2025, hệ thống Oreshnik được đưa vào biên chế chiến đấu tại Belarus. Điều này gây ra mối lo ngại nghiêm trọng đối với phương Tây. Một số quốc gia châu Âu đã nỗ lực hết sức để ngăn chặn việc triển khai tổ hợp tên lửa này gần biên giới của họ.

Tên lửa Oreshnik có khả năng tấn công mục tiêu ở tầm bắn lên đến 5.000km, phóng từ bất kỳ vị trí nào dọc theo tuyến tiếp xúc chiến đấu. Nó có thể mang theo cả đầu đạn thông thường và đầu đạn đặc biệt (tức là vũ khí hạt nhân).