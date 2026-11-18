Quân đội Nga đã tấn công Ukraine dữ dội hơn bao giờ hết.

Nga tấn công quy mô lớn trên khắp Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga tại Moscow cho biết lực lượng Nga đã tiến hành một loạt các cuộc tấn công tầm xa quy mô lớn nhằm vào các mục tiêu ở một số khu vực của Ukraine.

Theo tuyên bố của Bộ Quốc phòng Ukraine hôm thứ Ba 17/11, chiến dịch diễn ra suốt đêm bao gồm việc sử dụng máy bay không người lái và nhiều loại tên lửa khác nhau nhằm vào các cơ sở sản xuất quân sự của Ukraine, cũng như cơ sở hạ tầng giao thông và năng lượng do lực lượng Kiev sử dụng.

Theo bộ này, các cuộc tấn công nhắm vào các cơ sở ở Kiev và thành phố Zaporozhye do Ukraine kiểm soát ở vùng Zaporozhye của Nga, cũng như các vùng Cherkassy và Dnepropetrovsk.

Thị trưởng Kiev, Vitaly Klitschko, báo cáo rằng ít nhất hai cây cầu lớn ở thủ đô Ukraine đã bị trúng bom trong đêm, trong khi thiệt hại đối với cơ sở hạ tầng trọng yếu đã gây mất điện ở một số khu vực.

Nga tấn công cầu Bắc ở Kiev, Ukraine ngày 17/11. Ảnh: The Kyiv Independent

Ông Klitschko cho biết những đòn tấn công đã gây hư hại một phần hệ thống metro, đồng thời ảnh hưởng đến nguồn cung điện và nước tại một số khu vực. Chính quyền thành phố cũng áp dụng các biện pháp hạn chế giao thông.

Các quan chức ở Zaporozhye và Dnepr cũng xác nhận thiệt hại do các cuộc không kích của Nga gây ra.

Bản phân tích chi tiết các mục tiêu được Bộ Quốc phòng Nga công bố sau đó mô tả hai cây cầu ở Kiev là những tuyến giao thông quan trọng đối với hàng hóa quân sự của Ukraine. Bộ này cũng xác định hai cơ sở công nghiệp ở thủ đô là mục tiêu, cho biết cả hai đều tham gia sản xuất máy bay không người lái tầm xa.

Tại Zaporozhye, lực lượng Nga đã nhắm mục tiêu vào một nhà máy sản xuất động cơ phản lực và động cơ turbojet cho máy bay không người lái cảm tử và tên lửa của Ukraine. Tại vùng Cherkassy, Nga đã tấn công một nhà máy sản xuất linh kiện vô tuyến cung cấp cho nhà sản xuất máy bay không người lái và tên lửa Fire Point của Ukraine, theo Bộ Quốc phòng Nga.

Tại vùng Dnepropetrovsk, các cuộc tấn công nhắm vào một nhà máy sản xuất tên lửa hành trình tầm trung và tầm xa, cũng như một cơ sở khác sản xuất nhiên liệu đẩy tên lửa và chất nổ mạnh. Bộ này cho biết thêm, một trạm biến áp cung cấp điện cho các cơ sở sản xuất quân sự cũng bị tấn công.

Danh sách mục tiêu cũng bao gồm một nhà máy điện ở Kharkov cung cấp điện cho các nhà máy quân sự, cũng như cơ sở hạ tầng cảng và một tàu chở hàng ở vùng Odessa được cho là do quân đội Ukraine sử dụng.

Bộ này báo cáo đã chặn được kỷ lục 1.441 máy bay không người lái của Ukraine trong đêm. Thị trưởng Moscow Sergey Sobyanin cho biết khoảng 800 trong số đó đã nhắm mục tiêu vào thủ đô Nga.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky trước đó đã cảnh báo người dân về nguy cơ Nga tiến hành một đợt không kích quy mô lớn. Ông kêu gọi người dân chú ý các cảnh báo tên lửa, đồng thời tuyên bố Ukraine sẽ đáp trả những cuộc tấn công của Moscow.

Ông Zelensky cầu cứu

Trong bài phát biểu qua video tối 17/11, Tổng thống Zelensky đề cập đến khả năng Mỹ hỗ trợ Ukraine tấn công các bệ phóng tên lửa đạn đạo của Nga và Triều Tiên đặt gần biên giới Ukraine.

Theo Ukrinform và Interfax-Ukraine, nhà lãnh đạo Ukraine cho rằng Washington có thể giúp Kiev tăng cường năng lực phòng thủ bằng cách mở rộng quyền sử dụng hệ thống liên lạc vệ tinh để phục vụ việc xác định và nhắm mục tiêu vào những bệ phóng này.

"Thay vì cho phép chúng tôi có quyền tự vệ theo cách này – thay vì mở liên lạc vệ tinh để tấn công các bệ phóng tên lửa đạn đạo của Nga và Triều Tiên gần biên giới – chúng tôi lại chứng kiến điều ngược lại", ông Zelensky nói.

Ông Zelensky cho rằng nếu Nga mất khả năng sử dụng các hệ thống phóng tên lửa đạn đạo, Moscow có thể có thêm động lực để nhanh chóng chấm dứt xung đột. Ông đồng thời khẳng định Mỹ có thể đóng vai trò quan trọng trong việc hiện thực hóa điều đó.

Một vấn đề được nhà lãnh đạo Ukraine đề cập là những hạn chế về tốc độ kết nối của hệ thống vệ tinh Starshield tại các vùng lãnh thổ Ukraine đang bị Nga kiểm soát. Ông cho biết Kiev đang thảo luận vấn đề này với phía Mỹ.

Trước đó, ngày 16/11, ông Zelensky cảnh báo Nga đang chuẩn bị các đợt tấn công mới và cáo buộc Moscow tiếp tục gia tăng sản xuất tên lửa đạn đạo, tên lửa hành trình. Ông cũng nói Triều Tiên đang cung cấp cho Nga hàng chục tên lửa đạn đạo mỗi tháng.

Theo Tổng thống Ukraine, việc Triều Tiên đưa tên lửa vào thực chiến tại Ukraine giúp nước này nâng cao hiệu quả sử dụng vũ khí, tạo ra thách thức không chỉ đối với Kiev mà còn với các quốc gia trong khu vực xung quanh bán đảo Triều Tiên.

Ông Zelensky kêu gọi các nước phương Tây tăng cường cung cấp tên lửa có khả năng tấn công tầm xa hiệu quả cho Ukraine. Ông đề cập đến Đức, Pháp, Anh và Italy, cho rằng những nước này có các loại tên lửa đủ khả năng giúp Kiev đối phó với các đòn tấn công của Nga.

Trong khi đó, theo Reuters, Ukraine cũng tiếp tục tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào những mục tiêu chiến lược của Nga. Trong hai ngày 16 và 17/11, lực lượng Ukraine liên tiếp tập kích cầu Crimea nối bán đảo với lục địa Nga. Vụ tấn công ngày 17/11 khiến đoạn đường trung tâm của cây cầu bị phá hủy.

Diễn biến này cho thấy hai bên tiếp tục nhắm vào các công trình giao thông và hạ tầng chiến lược của đối phương, trong bối cảnh các nỗ lực ngoại giao nhằm tìm kiếm giải pháp cho cuộc xung đột vẫn chưa đạt được đột phá.



