Theo ước tính của các cơ quan tình báo phương Tây, Nga đã có sẵn một vệ tinh mang đầu đạn hạt nhân, có thể phóng lên quỹ đạo vào cuối năm 2026.

Theo kết quả điều tra chung của các ấn phẩm Đức gồm: WDR, NDR và Süddeutsche Zeitung, thông tin tình báo liên quan đã được một số quốc gia thành viên NATO thảo luận gần đây.

Giới quan sát cho biết, vệ tinh có tên Sputnik-S được cho là đã nằm trong tình trạng sẵn sàng hoạt động tại khu vực Nga trong nhiều năm. Nhưng cảnh báo được đưa ra vào đầu tháng 11 cho thấy nó nhiều khả năng sẽ được phóng trong vòng 60 ngày tới.

Bộ Tư lệnh Không gian Đức ước tính vụ phóng có thể diễn ra sớm nhất vào tháng 12/2026. Sau khi đi vào quỹ đạo, vệ tinh sẽ sẵn sàng để sử dụng trong thời gian ngắn.

Bộ Quốc phòng Đức không bình luận về dữ liệu tình báo cụ thể, viện dẫn lý do bảo mật. Tuy nhiên, Đại sứ quán Nga tại Đức nói rõ họ không có thông tin về kế hoạch này và bác bỏ mọi cáo buộc. Phía Nga khẳng định các hoạt động của họ trong không gian tuân thủ nghĩa vụ quốc tế và mang tính chất hòa bình.

Vệ tinh trinh sát GSSAP của Mỹ.

Một đánh giá hồi tháng 10 của tình báo quân sự Mỹ cũng cho thấy Nga đang phát triển vệ tinh được thiết kế để mang vũ khí hạt nhân.

Việc đưa thiết bị như vậy vào quỹ đạo sẽ vi phạm Hiệp ước Không gian vũ trụ năm 1967, trong đó cấm đưa vật thể mang đầu đạn hạt nhân hoặc các loại vũ khí hủy diệt hàng loạt khác vào quỹ đạo Trái đất tầm thấp.

Mối nguy hiểm chính không phải cuộc tấn công vào một vật thể cụ thể trên Trái Đất, mà đó là một vụ nổ hạt nhân có thể xảy ra trong không gian, sẽ gây hư hại số lượng lớn vệ tinh ở quỹ đạo tầm thấp, và bức xạ cùng xung điện từ tạo ra dự kiến làm tê liệt nhiều tàu vũ trụ khác và hệ thống điện tử trên mặt đất.

Trước đó, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Không gian Mỹ - Tướng Stephen Whiting ước tính trong trường hợp xảy ra vụ nổ như vậy, khoảng 1/3 số vệ tinh ở quỹ đạo thấp có thể bị hỏng trong vòng vài giờ hoặc vài ngày đầu tiên, trong khi phần còn lại sẽ tiếp tục xuống cấp trong những tháng tiếp theo.

Đối với quân đội, điều này sẽ dẫn đến nhiều vấn liên quan đến trinh sát vệ tinh, liên lạc, định vị, vận hành máy bay không người lái và vũ khí chính xác.

Tư lệnh Bộ chỉ huy Không gian Đức - Thiếu tướng Michael Traut lưu ý trong kịch bản như vậy, Quân đội Đức sẽ không mất hoàn toàn khả năng chiến đấu, nhưng độ chính xác và tốc độ thực hiện nhiệm vụ, cũng như khả năng tìm kiếm mục tiêu sẽ suy giảm đáng kể.

Hậu quả cũng có thể ảnh hưởng đến cơ sở hạ tầng dân sự - hệ thống định vị vệ tinh, thông tin liên lạc di động, hệ thống ngân hàng và các thành phần riêng lẻ của cơ sở hạ tầng năng lượng.