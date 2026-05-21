HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Nga công bố video đầu tiên về chiến đấu cơ Su-57D

Hoàng Vân
|

Ngày 20/5, Tập đoàn Máy bay Thống nhất Nga (UAC) đã công bố video đầu tiên về Sukhoi Su-57D, biến thể hai chỗ ngồi của chiến đấu cơ thế hệ thứ năm.

Nga công bố video đầu tiên về máy bay chiến đấu Su - 57 d thế hệ mới - Ảnh 1.

Chiến đấu cơ Sukhoi Su-57D của Nga.

UAC xác nhận các cuộc thử nghiệm Su-57D đã bắt đầu và đoạn video được công bố cho thấy máy bay chiến đấu này thực hiện chuyến bay đầu tiên.

Kênh Telegram FighterBomber của Nga là kênh đầu tiên đưa tin về điều này và rò rỉ một bức ảnh về máy bay chiến đấu 3 ngày trước đó, mặc dù lúc đó họ không cung cấp nhiều chi tiết.

Chuyến bay thử nghiệm đầu tiên được thực hiện bởi Sergei Bogdan, phi công thử nghiệm và Anh hùng nước Nga.

“Chuyến bay diễn ra bình thường theo đúng yêu cầu của nhiệm vụ bay”, Tập đoàn Quốc phòng Rostec cho biết trong một thông báo.

Phó Chủ tịch thứ nhất Chính phủ Nga - ông Denis Manturov tiết lộ, ngoài các đặc điểm chiến đấu độc đáo, Su-57D cũng sẽ có “chức năng của một máy bay huấn luyện chiến đấu và khả năng của một máy bay điều khiển chiến đấu”.

“Hiện nay, các nhà sản xuất máy bay của chúng tôi đang đảm bảo sản lượng máy bay chưa từng có theo yêu cầu của quân đội và liên tục nghiên cứu phát triển các tổ hợp hàng không hiện đại.

Phiên bản hai chỗ ngồi của Su-57 do các chuyên gia của Cục Thiết kế Sukhoi chế tạo có thể được sử dụng để huấn luyện phi công.

TIN LIÊN QUAN

Ngoài ra, nó được chế tạo để tổ chức và quản lý các hoạt động tác chiến của một nhóm máy bay có người lái và không người lái kết hợp, hình thành một không gian thông tin-kiểm soát duy nhất”, Rostec cho biết thêm.

Buồng lái của Su-57D có thiết kế tương tự như Su-30, mặc dù sự chênh lệch chiều cao giữa hai ghế ngồi rõ rệt hơn.

UAC sản xuất máy bay Su-57D tại Nhà máy Sản xuất Máy bay Komsomolsk-on-Amur ở vùng Khabarovsk Krai thuộc Viễn Đông nước Nga.

Máy bay chiến đấu này có khả năng không chiến cũng như tấn công trên bộ và trên biển.

Nó tích hợp công nghệ tàng hình, khả năng cơ động siêu việt, khả năng bay siêu tốc, hệ thống điện tử hàng không tích hợp và khả năng mang tải trọng lớn.

Chiến đấu cơ này có thể mang nhiều loại vũ khí tầm xa tiên tiến.

Ngoài tất cả những khả năng này, Su-57D có thể sẽ được trang bị các hệ thống đặc biệt dành cho huấn luyện, liên lạc, chỉ huy và kiểm soát.

Su-57D sẽ là một bổ sung quan trọng cho Lực lượng Không quân Vũ trụ Nga, vốn đã đang vận hành hàng chục chiếc Su-57. Tuy nhiên, việc đưa loại máy bay chiến đấu này vào sản xuất hàng loạt sẽ mất một thời gian.


Theo South Front
Mẫu iPhone cũ này ra mắt tận 4 năm trước nhưng vẫn đáng mua nhất hiện tại
Tags

vũ khí

máy bay chiến đấu Nga

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Tiết lộ vị trí 3 khu tái định cư cho hơn 70.000 hộ dân ở dự án trục cảnh quan sông Hồng hơn 700.000 tỷ đồng

Tiết lộ vị trí 3 khu tái định cư cho hơn 70.000 hộ dân ở dự án trục cảnh quan sông Hồng hơn 700.000 tỷ đồng

01:44
Ám ảnh khoảnh khắc máy bay rơi động cơ trong lúc cất cánh khiến 15 người thiệt mạng

Ám ảnh khoảnh khắc máy bay rơi động cơ trong lúc cất cánh khiến 15 người thiệt mạng

00:47
Cận cảnh thời điểm bắt giữ ca sĩ Long Nhật và hơn 70 người khác trong đường dây ma tuý đặc biệt lớn

Cận cảnh thời điểm bắt giữ ca sĩ Long Nhật và hơn 70 người khác trong đường dây ma tuý đặc biệt lớn

01:12
Cảnh tượng lạ lùng chưa từng có tại chốt kiểm tra nồng độ cồn của CSGT

Cảnh tượng lạ lùng chưa từng có tại chốt kiểm tra nồng độ cồn của CSGT

01:08
Dự án vượt biển độc đáo, 'xịn xò' nhất Việt Nam, top đầu khu vực do Vingroup xây dựng sắp có thay đổi lớn?

Dự án vượt biển độc đáo, 'xịn xò' nhất Việt Nam, top đầu khu vực do Vingroup xây dựng sắp có thay đổi lớn?

01:23
Một con voi bị ngã trong lúc hỗn chiến dữ dội, đè tử vong nữ du khách

Một con voi bị ngã trong lúc hỗn chiến dữ dội, đè tử vong nữ du khách

00:38
Xe máy điện mới ra mắt: Cốp to hơn gấp 3 lần Honda Lead, chạy 140km/sạc

Xe máy điện mới ra mắt: Cốp to hơn gấp 3 lần Honda Lead, chạy 140km/sạc

01:25
VinFast VF 8 mới ra mắt: Sạc dưới 30 phút, chạy 500 km, nâng cấp công nghệ ADAS

VinFast VF 8 mới ra mắt: Sạc dưới 30 phút, chạy 500 km, nâng cấp công nghệ ADAS

01:48
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại