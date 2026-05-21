Chiến đấu cơ Sukhoi Su-57D của Nga.

UAC xác nhận các cuộc thử nghiệm Su-57D đã bắt đầu và đoạn video được công bố cho thấy máy bay chiến đấu này thực hiện chuyến bay đầu tiên.

Kênh Telegram FighterBomber của Nga là kênh đầu tiên đưa tin về điều này và rò rỉ một bức ảnh về máy bay chiến đấu 3 ngày trước đó, mặc dù lúc đó họ không cung cấp nhiều chi tiết.

Chuyến bay thử nghiệm đầu tiên được thực hiện bởi Sergei Bogdan, phi công thử nghiệm và Anh hùng nước Nga.

“Chuyến bay diễn ra bình thường theo đúng yêu cầu của nhiệm vụ bay”, Tập đoàn Quốc phòng Rostec cho biết trong một thông báo.

Phó Chủ tịch thứ nhất Chính phủ Nga - ông Denis Manturov tiết lộ, ngoài các đặc điểm chiến đấu độc đáo, Su-57D cũng sẽ có “chức năng của một máy bay huấn luyện chiến đấu và khả năng của một máy bay điều khiển chiến đấu”.

“Hiện nay, các nhà sản xuất máy bay của chúng tôi đang đảm bảo sản lượng máy bay chưa từng có theo yêu cầu của quân đội và liên tục nghiên cứu phát triển các tổ hợp hàng không hiện đại.

Phiên bản hai chỗ ngồi của Su-57 do các chuyên gia của Cục Thiết kế Sukhoi chế tạo có thể được sử dụng để huấn luyện phi công.

Ngoài ra, nó được chế tạo để tổ chức và quản lý các hoạt động tác chiến của một nhóm máy bay có người lái và không người lái kết hợp, hình thành một không gian thông tin-kiểm soát duy nhất”, Rostec cho biết thêm.

Buồng lái của Su-57D có thiết kế tương tự như Su-30, mặc dù sự chênh lệch chiều cao giữa hai ghế ngồi rõ rệt hơn.

UAC sản xuất máy bay Su-57D tại Nhà máy Sản xuất Máy bay Komsomolsk-on-Amur ở vùng Khabarovsk Krai thuộc Viễn Đông nước Nga.

Máy bay chiến đấu này có khả năng không chiến cũng như tấn công trên bộ và trên biển.

Nó tích hợp công nghệ tàng hình, khả năng cơ động siêu việt, khả năng bay siêu tốc, hệ thống điện tử hàng không tích hợp và khả năng mang tải trọng lớn.

Chiến đấu cơ này có thể mang nhiều loại vũ khí tầm xa tiên tiến.

Ngoài tất cả những khả năng này, Su-57D có thể sẽ được trang bị các hệ thống đặc biệt dành cho huấn luyện, liên lạc, chỉ huy và kiểm soát.

Su-57D sẽ là một bổ sung quan trọng cho Lực lượng Không quân Vũ trụ Nga, vốn đã đang vận hành hàng chục chiếc Su-57. Tuy nhiên, việc đưa loại máy bay chiến đấu này vào sản xuất hàng loạt sẽ mất một thời gian.



