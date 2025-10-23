Ngày 22/10, Nga cho biết, nước này đã thực hiện một cuộc tập trận quân sự quy mô lớn liên quan đến vũ khí hạt nhân, chỉ 1 ngày sau khi có thông tin Mỹ tạm gác lại kế hoạch tổ chức hội nghị thượng đỉnh lần thứ hai giữa Tổng thống Vladimir Putin và Tổng thống Donald Trump về xung đột Ukraine, Reuters đưa tin.

Điện Kremlin công bố đoạn video cho thấy Đại tướng Valery Gerasimov, Tổng Tham mưu trưởng quân đội Nga, báo cáo với ông Putin về cuộc tập trận. Nga cho biết đã phóng tên lửa từ các bệ phóng mặt đất, tàu ngầm và máy bay, bao gồm cả tên lửa đạn đạo liên lục địa có khả năng tấn công lãnh thổ Mỹ.

Vào những thời điểm then chốt trong chiến dịch quân sự tại Ukraine, ông Putin thường nhắc lại sức mạnh hạt nhân của Nga như một tín hiệu cảnh báo gửi tới Kiev và các đồng minh phương Tây. NATO cũng đang tiến hành các cuộc diễn tập răn đe hạt nhân trong tháng này.

Ở một diễn biến khác, Thụy Điển thông báo đã ký thư ý định (LOI - tài liệu sơ bộ nêu điều khoản và điều kiện chính của một thỏa thuận kinh doanh) về kế hoạch xuất khẩu máy bay chiến đấu Gripen cho Ukraine, trong bối cảnh các chính phủ châu Âu đang đẩy mạnh hỗ trợ năng lực phòng thủ cho Kiev.

Các phi công Ukraine đã đến Thụy Điển để thử nghiệm Gripen — một lựa chọn bền bỉ và có chi phí tương đối thấp so với các dòng máy bay như F-35 của Mỹ.

"Chúng tôi đã bắt đầu quá trình mua Gripen… và kỳ vọng hợp đồng trong tương lai sẽ cho phép chúng tôi sở hữu ít nhất 100 chiếc", Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy phát biểu trong chuyến thăm nhà sản xuất quốc phòng Saab của Thụy Điển. Ông cho biết Kiev đặt mục tiêu tiếp nhận và đưa vào sử dụng các máy bay này trong năm tới.