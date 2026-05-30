HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Nga công bố phát minh "phá vỡ truyền thống", có ý nghĩa lớn cho ngành đóng tàu xứ Bạch Dương

Trang Ly
|

Phát minh mới nhất này của Nga mang lại hiệu quả năng lượng cao hơn từ 5-7%.

Hãng thông tấn nhà nước Nga TASS đưa tin ngày 29/5, tại Đại hội Hàng hải-Viễn Đông 2026, Trung tâm Nghiên cứu Quốc gia thuộc Đại học Liên bang Viễn Đông - FEFU đã trình bày một số phát triển riêng của mình nhằm khôi phục vị thế dẫn đầu của Nga trong thiết kế và xây dựng hạm đội hàng hải có tính cạnh tranh cao.

Nga công bố phát minh DolphinBow "phá vỡ truyền thống", có ý nghĩa lớn cho ngành đóng tàu xứ Bạch Dương - Ảnh 1.

Các đại biểu tham dự Đại hội Hàng hải-Viễn Đông 2026 (tổ chức tại Vladivostok từ 27-29/5). Ảnh: NEVA-International

"Trong những thập kỷ gần đây, Nga chủ yếu đóng tàu bằng các thiết kế nước ngoài đã được kiểm chứng qua thời gian nhưng lỗi thời, làm trầm trọng thêm tình trạng lạc hậu về công nghệ của đội tàu trong nước và nền kinh tế quốc gia" - Oleg Bratukhin, nhà thiết kế chính tại Trung tâm Nghiên cứu Quốc gia của FEFU, nhận định.

Điểm nhấn tại Đại hội Hàng hải Viễn Đông 2026 là mũi tàu "DolphinBow" (Mũi cá heo) đã được cấp bằng sáng chế. 

Đột phá trong thiết kế vỏ tàu thủy

Sáng chế mũi tàu DolphinBow của Trung tâm Nghiên cứu Quốc gia của FEFU là một bước đột phá quan trọng trong công nghệ thiết kế vỏ tàu thủy, đặc biệt tối ưu cho các vùng biển đóng băng hoặc có điều kiện thời tiết khắc nghiệt như vùng Biển Bắc và Viễn Đông.

Nga công bố phát minh DolphinBow "phá vỡ truyền thống", có ý nghĩa lớn cho ngành đóng tàu xứ Bạch Dương - Ảnh 2.

Hình ảnh do AI tạo.

Không giống như các thiết kế truyền thống, hình dạng độc đáo của nó không chỉ cho phép tàu duy trì tốc độ hiệu quả trong điều kiện biển động, giảm tải trọng thủy động lực học mà còn giảm mức tiêu thụ nhiên liệu.

Cụ thể sáng chế "DolphinBow" là gì?

Về mặt hình học, DolphinBow là một kiểu thiết kế hình dáng mũi tàu hoàn toàn mới, mô phỏng theo cấu trúc đường cong sinh học ở phần đầu và mũi của loài cá heo.

Thay vì sử dụng dạng mũi quả lê (Bulbous bow) truyền thống vốn chỉ hoạt động tốt ở vùng biển lặng, DolphinBow kết hợp giữa:

(1) Đường cong lồi sinh học: Giúp tối ưu hóa dòng chảy của nước bao quanh mũi tàu.

(2) Góc vát nghiêng đặc biệt: Cho phép tàu vừa có khả năng rẽ sóng mượt mà ở vùng biển mở, vừa có khả năng tiếp xúc và "đè" vỡ các lớp băng mỏng mà không cần cấu trúc quá nặng nề như tàu phá băng chuyên dụng.

Nga công bố phát minh DolphinBow "phá vỡ truyền thống", có ý nghĩa lớn cho ngành đóng tàu xứ Bạch Dương - Ảnh 3.

Ảnh minh họa về tàu mũi quả lê.

Hiệu quả năng lượng cao đến 7%

Cổng thông tin hàng đầu của Nga chuyên về ngành hàng hải và đóng tàu ngày 29/5 nhận định, không giống như các đối thủ cạnh tranh toàn cầu nổi tiếng, DolphinBow mang lại hiệu quả năng lượng cao hơn từ 5-7% và điều quan trọng là khi hoạt động trong điều kiện khó khăn vẫn cho phép tàu duy trì tốc độ cao trên biển động. 

TIN LIÊN QUAN

Kinh nghiệm vận hành và kết quả thử nghiệm cho thấy các tàu có thiết kế thân tàu truyền thống buộc phải giảm tốc độ trên biển động do hiện tượng va đập mạn tàu và ngập nước trên boong. Thiết kế thân tàu DolphinBow giải quyết vấn đề này ngay từ cấp độ thân tàu.

Ông Oleg Bratukhin nhận xét: "Hiệu quả của việc phát triển nội địa đã được khẳng định bằng các tính toán dựa trên ví dụ về các tuyến đường hiện có."

Thiết kế độc đáo không phải là lợi thế cạnh tranh duy nhất của Trung tâm thuộc FEFU. Ngay từ đầu, Trung tâm đã tích hợp các thiết bị và vật liệu của Nga với mức độ nội địa hóa cao, được chứng nhận bởi Cơ quan Đăng kiểm Hàng hải Nga và Hiệp hội Phân loại Nga, theo thông cáo báo chí của FEFU.

Tham khảo: TASS

Tags

Nga

Hải quân Nga

ngành đóng tàu Nga

Hạm đội hải quân

mũi tàu DolphinBow

mũi tàu cá heo

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Chính thức: Vận hành những cây số đầu tiên của cao tốc ‘rừng - biển’ đẹp hàng đầu Việt Nam

Chính thức: Vận hành những cây số đầu tiên của cao tốc ‘rừng - biển’ đẹp hàng đầu Việt Nam

01:20
Khám xét khẩn cấp nơi làm việc, bắt giam Chủ tịch HĐQT Vũ Hoàng Long SN 1984 và 16 'đàn em'

Khám xét khẩn cấp nơi làm việc, bắt giam Chủ tịch HĐQT Vũ Hoàng Long SN 1984 và 16 'đàn em'

01:31
Chính thức: Cây cầu thép nhiều tuổi nhất Việt Nam đã trở lại với 'diện mạo mới' từ hôm nay

Chính thức: Cây cầu thép nhiều tuổi nhất Việt Nam đã trở lại với 'diện mạo mới' từ hôm nay

01:02
Sẵn sàng khoan xuyên núi ở dự án hầm 3.300 tỷ đồng cao nhất Việt Nam, chinh phục 'vua đèo' chỉ 11 phút

Sẵn sàng khoan xuyên núi ở dự án hầm 3.300 tỷ đồng cao nhất Việt Nam, chinh phục 'vua đèo' chỉ 11 phút

01:38
2 kẻ nổ súng bắn chết người nước ngoài giữa trung tâm TP.HCM khai gì về người đứng sau ra lệnh?

2 kẻ nổ súng bắn chết người nước ngoài giữa trung tâm TP.HCM khai gì về người đứng sau ra lệnh?

01:45
Khoảnh khắc cảnh sát đột kích quán bar lúc rạng sáng, các đối tượng cầm đầu bị bắt là ai?

Khoảnh khắc cảnh sát đột kích quán bar lúc rạng sáng, các đối tượng cầm đầu bị bắt là ai?

01:02
"Siêu tiến độ" sân vận động lớn nhất thế giới ở Hà Nội: Sẽ xác lập kỷ lục về thời gian thi công?

"Siêu tiến độ" sân vận động lớn nhất thế giới ở Hà Nội: Sẽ xác lập kỷ lục về thời gian thi công?

01:06
Lời khai của Nguyễn Công Đức Thắng SN 2001 về hành vi gây phẫn nộ: Lái ô tô cán qua người khác rồi bỏ chạy

Lời khai của Nguyễn Công Đức Thắng SN 2001 về hành vi gây phẫn nộ: Lái ô tô cán qua người khác rồi bỏ chạy

01:02
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại