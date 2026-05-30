Hãng thông tấn nhà nước Nga TASS đưa tin ngày 29/5, tại Đại hội Hàng hải-Viễn Đông 2026, Trung tâm Nghiên cứu Quốc gia thuộc Đại học Liên bang Viễn Đông - FEFU đã trình bày một số phát triển riêng của mình nhằm khôi phục vị thế dẫn đầu của Nga trong thiết kế và xây dựng hạm đội hàng hải có tính cạnh tranh cao.

Các đại biểu tham dự Đại hội Hàng hải-Viễn Đông 2026 (tổ chức tại Vladivostok từ 27-29/5). Ảnh: NEVA-International



"Trong những thập kỷ gần đây, Nga chủ yếu đóng tàu bằng các thiết kế nước ngoài đã được kiểm chứng qua thời gian nhưng lỗi thời, làm trầm trọng thêm tình trạng lạc hậu về công nghệ của đội tàu trong nước và nền kinh tế quốc gia" - Oleg Bratukhin, nhà thiết kế chính tại Trung tâm Nghiên cứu Quốc gia của FEFU, nhận định.

Điểm nhấn tại Đại hội Hàng hải Viễn Đông 2026 là mũi tàu "DolphinBow" (Mũi cá heo) đã được cấp bằng sáng chế.

Đột phá trong thiết kế vỏ tàu thủy

Sáng chế mũi tàu DolphinBow của Trung tâm Nghiên cứu Quốc gia của FEFU là một bước đột phá quan trọng trong công nghệ thiết kế vỏ tàu thủy, đặc biệt tối ưu cho các vùng biển đóng băng hoặc có điều kiện thời tiết khắc nghiệt như vùng Biển Bắc và Viễn Đông.

Hình ảnh do AI tạo.

Không giống như các thiết kế truyền thống, hình dạng độc đáo của nó không chỉ cho phép tàu duy trì tốc độ hiệu quả trong điều kiện biển động, giảm tải trọng thủy động lực học mà còn giảm mức tiêu thụ nhiên liệu.

Cụ thể sáng chế "DolphinBow" là gì?

Về mặt hình học, DolphinBow là một kiểu thiết kế hình dáng mũi tàu hoàn toàn mới, mô phỏng theo cấu trúc đường cong sinh học ở phần đầu và mũi của loài cá heo.

Thay vì sử dụng dạng mũi quả lê (Bulbous bow) truyền thống vốn chỉ hoạt động tốt ở vùng biển lặng, DolphinBow kết hợp giữa:

(1) Đường cong lồi sinh học: Giúp tối ưu hóa dòng chảy của nước bao quanh mũi tàu.

(2) Góc vát nghiêng đặc biệt: Cho phép tàu vừa có khả năng rẽ sóng mượt mà ở vùng biển mở, vừa có khả năng tiếp xúc và "đè" vỡ các lớp băng mỏng mà không cần cấu trúc quá nặng nề như tàu phá băng chuyên dụng.

Ảnh minh họa về tàu mũi quả lê.

Hiệu quả năng lượng cao đến 7%

Cổng thông tin hàng đầu của Nga chuyên về ngành hàng hải và đóng tàu ngày 29/5 nhận định, không giống như các đối thủ cạnh tranh toàn cầu nổi tiếng, DolphinBow mang lại hiệu quả năng lượng cao hơn từ 5-7% và điều quan trọng là khi hoạt động trong điều kiện khó khăn vẫn cho phép tàu duy trì tốc độ cao trên biển động.

Kinh nghiệm vận hành và kết quả thử nghiệm cho thấy các tàu có thiết kế thân tàu truyền thống buộc phải giảm tốc độ trên biển động do hiện tượng va đập mạn tàu và ngập nước trên boong. Thiết kế thân tàu DolphinBow giải quyết vấn đề này ngay từ cấp độ thân tàu.

Ông Oleg Bratukhin nhận xét: "Hiệu quả của việc phát triển nội địa đã được khẳng định bằng các tính toán dựa trên ví dụ về các tuyến đường hiện có."

Thiết kế độc đáo không phải là lợi thế cạnh tranh duy nhất của Trung tâm thuộc FEFU. Ngay từ đầu, Trung tâm đã tích hợp các thiết bị và vật liệu của Nga với mức độ nội địa hóa cao, được chứng nhận bởi Cơ quan Đăng kiểm Hàng hải Nga và Hiệp hội Phân loại Nga, theo thông cáo báo chí của FEFU.

Tham khảo: TASS