Nhờ Việt Nam, Cuba đón vụ mùa lúa năng suất chưa từng có: Đích thân Chủ tịch Cuba xuống thăm, cảm ơn



Bí thư Thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cuba, Chủ tịch nước Cộng hòa Cuba Miguel Díaz-Canel Bermúdez vừa có chuyến thăm Công ty Nông nghiệp và Chế biến ngũ cốc Los Palacios tại tỉnh Pinar del Río vào sáng 28/5 - nơi đang diễn ra sự hợp tác sâu sắc giữa Cuba và quốc gia anh em Việt Nam trong lĩnh vực trồng lúa, tờ Granma (Cuba) thông tin cùng ngày.

9 tấn lúa/ha - Một năng suất chưa từng có tại Cuba

Đứng trước khung cảnh rộng lớn của cánh đồng lúa chín rộng nghìn hecta cùng niềm vui của bà con nông dân khi thu hoạch vụ mùa, Chủ tịch Miguel Díaz-Canel Bermúdez trực tiếp trao đổi với đại diện của Agri-VMA (Việt Nam) và Công ty Los Palacios (Cuba).

"Hôm nay chúng tôi đang thu hoạch lúa với năng suất 9 tấn một hecta - một năng suất chưa từng thấy ở Cuba trong nhiều năm" - Tổng giám đốc Công ty Nông nghiệp và Chế biến ngũ cốc Los Palacios, ông Michel Ballate Camejo, hồ hởi chia sẻ.

Sau 3 vụ mùa hợp tác cùng Việt Nam (qua Agri-VMA) trên một vùng canh tác rộng 1.000 hecta, Cuba tự hào về năng suất vượt trội so với mức trung bình hiện nay của cả nước.

Chủ tịch Miguel Díaz-Canel Bermúdez (phải) bắt tay ông Nguyễn Văn Quang - Chủ tịch Agri-VMA. Ảnh: Revolution Studios



Sau khi lắng nghe các bên trao đổi, người đứng đầu Cuba bày tỏ niềm cảm ơn sâu sắc với Việt Nam đã đồng hành cùng bà con Cuba trồng lúa với năng suất vượt trội; đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của nhân rộng diện tích trồng trọt trên càng nhiều đất trống càng tốt.

"Vẫn còn rất nhiều đất của Cuba chưa được trồng trọt. Ý tưởng biến nơi này thành dự án mẫu để đào tạo nông dân Cuba khắp cả nước hoàn toàn khả thi, khi đó chúng ta có thể chuyển giao/áp dụng kinh nghiệm nơi đây đến các vùng khác nhằm cải thiện năng suất lúa. Dưới sự hợp tác Agri-VMA và Los Palacios, trong thời gian ngắn Cuba sẽ có thể tự túc được gạo" - Chủ tịch Cuba tin tưởng nói.

Ảnh: Revolution Studios

Cuối chuyến thị sát, sau khi trò chuyện với những người nông dân trong một kho thóc và hỏi thăm thu nhập của họ, Chủ tịch Miguel Díaz-Canel Bermúdez đúc kết:

"Đây chính là sự thịnh vượng trong sản xuất: Chúng ta thay thế hàng nhập khẩu, đạt được những sản lượng mà trước đây không có, tạo ra việc làm/thu nhập cho các hộ nông dân, cuộc sống tốt hơn… Điều này gắn liền với thịnh vượng."

Ở Pinar del Río, trên những cánh đồng còn đẫm mưa của những ngày mưa lớn liên tục, người Cuba và người Việt Nam đang cùng nhau gieo xuống không chỉ là hạt lúa mà còn là tình cảm của hai đất nước anh em tình sâu nghĩa nặng.

"Họ không do dự dù một giây"

Trước khi Chủ tịch nước đến, ông Michel Ballate Camejo giải thích với báo chí rằng, thông qua Dự án Pinar del Río, công ty Agri-VMA đang canh tác trên 1.000 héc-ta đất do Cuba giao, và đã trải qua ba vụ mùa làm việc cùng đơn vị bạn.

"Trước hết là có được vật tư đầu vào cần thiết. Lúa là loại ngũ cốc đòi hỏi gói công nghệ lớn và tốn kém - và phía Việt Nam có đủ. Điều thứ hai là kiến thức của những người bạn ấy: Họ có nhiều năm kinh nghiệm canh tác lúa. Và chính vì vậy, kinh nghiệm canh tác quảng canh của Cuba đã hòa quyện với mô hình thâm canh của Việt Nam để có được kết quả như ngày hôm nay" - Ông Michel Ballate Camejo chia sẻ thẳng thắn về điều mà sự hợp tác này mang lại.

Ảnh: Revolution Studios

Không những thế, "có rất nhiều thiện chí từ phía các doanh nhân Việt Nam trong việc tiếp tục đầu tư bất chấp áp lực hiện nay nhằm ngăn cản các doanh nghiệp nước ngoài đầu tư vào Cuba. Họ đã giữ vững lập trường, không hề do dự một giây phút nào, và đã cung cấp các nguồn lực cần thiết cũng như tiếp tục hợp tác sản xuất với Cuba".

Bức tranh không phải toàn màu hồng. Ông Michel Ballate Camejo thừa nhận những tuần gần đây mưa lớn liên tục đã làm mọi thứ thêm phức tạp. Vì thiếu năng lượng, lúa phải được phơi ngay trên đường và trên các bãi - tức là phơi nắng tự nhiên.

"Chúng tôi đang phải làm trong điều kiện không lý tưởng. Vì vậy doanh nghiệp đang lên kế hoạch lắp lò sấy chạy bằng sinh khối, giúp tiết kiệm 2.050 lít dầu diesel mỗi ngày", người này chia sẻ.

Mục tiêu của Dự án là đưa quỹ đất lên khoảng 4.000 hecta - đủ để đảm bảo lương thực thiết yếu cho người dân, đồng thời tạo ra một lượng lúa gạo có thể bán trên thị trường nước ngoài, giúp mô hình tự duy trì được về tài chính.