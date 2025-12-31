Nga chứng kiến 1 kỷ lục buồn chưa từng có trong hơn 5 thập kỷ với châu Âu

Theo tính toán của Reuters, xuất khẩu khí đốt Nga qua đường ống sang châu Âu giảm 44% trong năm 2025 xuống mức thấp nhất kể từ giữa những năm 1970. Điều này diễn ra sau khi Ukraine ngừng trung chuyển năng lượng Nga và Liên minh châu Âu (EU) đang dần loại bỏ nhập khẩu nhiên liệu hóa thạch từ Moscow.

Xuất khẩu khí đốt qua đường ống của Nga sang châu Âu đạt đỉnh hơn 175-180 tỷ m³/năm trong giai đoạn 2018-2019, mang lại nguồn thu hàng chục tỷ USD cho tập đoàn năng lượng Gazprom.

Nhưng năm nay, nguồn cung của Gazprom sang châu Âu chỉ đạt tổng cộng 18 tỷ m³, vận chuyển qua đường ống TurkStream, theo tính toán của Reuters dựa trên dữ liệu từ tập đoàn truyền tải khí đốt châu Âu Entsog. Đây là mức thấp nhất kể từ đầu những năm 1970.

Trước đây, châu Âu là nguồn thu ngân sách lớn nhất của Nga từ việc bán dầu khí, thông qua hệ thống đường ống dẫn dầu được xây dựng từ Liên Xô đến Tây Âu vào những năm 1960 – 1970.

Theo dữ liệu của Gazprom, Liên Xô đã cung cấp 19,3 tỷ m³ khí đốt cho châu Âu vào năm 1975, tăng từ 6,8 tỷ m³ vào năm 1973 – những năm đầu xuất khẩu khí đốt Siberia.

TurkStream là tuyến đường ống dẫn khí đốt duy nhất còn lại của Nga đến châu Âu sau khi Ukraine quyết định không gia hạn thỏa thuận trung chuyển kéo dài 5 năm với Moscow, vốn đã hết hạn vào ngày 1/1/2025.

Ngoài Thổ Nhĩ Kỳ, Serbia, Hungary và Slovakia nằm trong số các quốc gia nhận khí đốt thông qua đường ống TurkStream.

Nga cũng xuất khẩu khí đốt sang châu Âu dưới dạng khí hóa lỏng (LNG) bằng tàu chở dầu và là nhà cung cấp lớn thứ 2 cho EU, sau Mỹ.

Chỉ riêng trong tháng 12, lượng khí đốt cung cấp cho châu Âu qua đường ống TurkStream đã tăng 12,9% so với cùng kỳ năm ngoái lên khoảng 56 triệu m³ mỗi ngày. Dữ liệu cho thấy con số này cũng tăng 3% so với tháng 11.

Theo số liệu, xuất khẩu khí đốt qua tuyến đường ống TurkStream sang châu Âu đã tăng khoảng 7% trong năm nay, từ 16,8 tỷ m³ vào năm 2024. Cùng với tuyến đường ống qua Ukraine, xuất khẩu đạt 32 tỷ m³ vào năm 2024, tăng 13% so với năm 2023. Lượng khí đốt Gazprom xuất khẩu sang Thổ Nhĩ Kỳ đạt khoảng 20 tỷ m³/năm.

EU tuyên bố sẽ ngừng nhập khẩu khí đốt của Nga vào cuối năm 2027 như một phần trong nỗ lực chấm dứt phụ thuộc vào năng lượng Nga nhằm ngăn chặn nguồn vốn có thể được sử dụng cho chiến dịch quân sự của Moscow tại Ukraine.

Tham khảo: Reuters﻿