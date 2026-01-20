Đợt tuyết rơi lớn nhất trong khoảng 60 năm qua tại bán đảo Kamchatka, vùng Viễn Đông của Nga, đã tạo ra những lớp tuyết dày cao tới vài mét, chặn lối ra vào các khu chung cư và chôn vùi hàng loạt ôtô. Thông tin được ghi nhận qua hình ảnh của Reuters cùng dữ liệu từ các trạm quan trắc thời tiết địa phương.

Theo các trạm theo dõi, chỉ trong nửa đầu tháng 1, một số khu vực ở Kamchatka đã có lượng tuyết rơi vượt quá 2 mét. Đây được đánh giá là hiện tượng thời tiết cực đoan hiếm gặp trong nhiều thập kỷ.

Ảnh: Reuters

Hình ảnh do Reuters ghi lại cho thấy nhiều chiếc xe gần như bị vùi lấp hoàn toàn dưới lớp tuyết dày, trong khi ngay cả các xe dẫn động bốn bánh cũng gặp khó khăn khi di chuyển do mất độ bám hoặc bị chặn bởi những đụn tuyết khổng lồ. Người dân buộc phải tự đào lối đi để ra vào các khu nhà ở.

“Tôi dự định sẽ đi dạo quanh thành phố vào ngày mai, dù thật không may là chiếc xe của tôi đã bị mắc kẹt trong một đống tuyết suốt cả tháng nay”, bà Lydmila Moskvicheva, một nhiếp ảnh gia sống tại thành phố cảng Petropavlovsk Kamchatsky, cách Moscow khoảng 6.800 km về phía đông, chia sẻ.

Nguồn: X

Các video lan truyền cho thấy người dân đi bộ trên những đống tuyết cao ngang đèn giao thông, hai bên đường là những khối tuyết chất cao nhiều mét. Một số người thậm chí còn nhảy từ trên các đụn tuyết xuống để giải trí giữa khung cảnh trắng xóa bao trùm thành phố.

Trong khi đó, tình trạng giao thông tại Petropavlovsk Kamchatsky vẫn được đánh giá là cực kỳ nguy hiểm sau loạt bão mùa đông dữ dội quét qua khu vực vào tuần trước, mang theo tuyết dày, băng giá và gió mạnh. Phát biểu tại cuộc họp khẩn cấp ngày 19/1, Thống đốc vùng Kamchatka Vladimir Solodov cho biết tình hình trên các tuyến đường đang ở mức báo động và yêu cầu toàn bộ các trục giao thông chính phải được dọn sạch tuyết, khôi phục lưu thông chậm nhất vào ngày 21/1.

Ảnh: World's Amazing Things

Nguồn: Reuters

Chính quyền thành phố đã ban bố tình trạng khẩn cấp từ tuần trước, sau khi hai người đàn ông lớn tuổi thiệt mạng do tuyết rơi từ trên cao. Thị trưởng Petropavlovsk Kamchatsky cho rằng nguyên nhân liên quan đến việc các công ty quản lý tòa nhà chậm trễ trong khâu dọn tuyết và băng trên mái.

Riêng trong tháng 12, lượng tuyết tại Petropavlovsk Kamchatsky cao gấp ba lần mức trung bình nhiều năm. Từ ngày 1 đến 16/1, lượng tuyết tiếp tục vượt khoảng 150% so với trung bình cùng kỳ. Độ dày tuyết trung bình trong thành phố đạt khoảng 170 cm, trong khi tại một số khu dân cư, các đống tuyết có nơi cao hơn 2,5 m.

“Lần gần nhất chúng tôi chứng kiến thời tiết khắc nghiệt như thế này là hơn 50 năm trước, vào đầu những năm 1970” bà Vera Polyakova, Giám đốc Trung tâm Khí tượng Thủy văn Kamchatka, cho biết, đồng thời nhấn mạnh đây là hiện tượng cực kỳ hiếm gặp trong các quan trắc hiện đại.

Giới chức địa phương cảnh báo, nhũ băng và các khối băng treo trên mái nhà vẫn tiềm ẩn nguy hiểm đối với người đi bộ, trong khi tình trạng tuyết rơi kéo dài cũng làm gia tăng nguy cơ lở tuyết cục bộ tại một số khu dân cư.

Nguồn: Reuters, The Moscow Times