Nga đã chiếm hoàn toàn phía Đông và phần lớn khu vực trung tâm, phía Bắc và phía Đông Kupiansk, khiến kế hoạch phản công của Ukraine thất bại.

Bản đồ chiến sự khu vực Kupiansk của Ria Novosti/Nga

Chuyên gia quân sự, nhà báo Aleksey Ramm cho rằng, Quân đội Nga đã giải phóng hoàn toàn phần phía Đông thành phố Kupiansk, đồng thời tiến vào Kovsharivka từ một số hướng.

Aleksey Ramm lưu ý, cùng thời điểm, các đơn vị vệ binh thuộc Tập đoàn quân hợp thành số 6 của cụm quân “phương Bắc” cũng tiến công ở khu vực phía Tây Kupiansk, gần như kiểm soát hoàn toàn trung tâm, phía Bắc và phía Đông thành phố trọng yếu của vùng Kharkiv.

Hiện các lực lượng Ukraine đang tìm cách củng cố vị trí tại những khu vực ngoại ô Kupiansk cũng như phần phía Nam thành phố, nơi vẫn nằm dưới quyền kiểm soát của Ukraine.

Chuyên gia này nhắc lại, cho đến gần đây, những lực lượng còn lại thuộc cụm quân Zaooskol của Ukraine vẫn giữ các vị trí dọc tuyến ga đường sắt Olivino - Park Vostochnogo Pribytiya - Kupiansk - Vuzlovyi.

Theo ông, lợi thế của lực lượng Ukraine tại khu vực này nằm ở mật độ dày đặc các công trình đường sắt và khu vực công nghiệp.

Để đối phó, Tập đoàn quân hợp thành số 6 của Nga đã sử dụng các đơn vị thuộc Sư đoàn bộ binh cơ giới số 68 Vệ binh cùng một số trung đoàn có quân số ở mức hàng nghìn người.

Ông Ramm cho rằng, Bộ Chỉ huy Ukraine đã lên kế hoạch sử dụng chiến thuật phòng thủ kiên quyết nhằm kìm hãm đà tiến của Quân đội Nga tại hướng này, nhằm buộc lực lượng thuộc cụm quân “phương Bắc” phải điều thêm quân từ bờ Tây sang bờ Đông sông Oskil.

Khi lực lượng Nga bị phân tán và tăng cường ở bờ Đông, quân đội Ukraine dự định chuyển sang phản công quyết liệt, qua đó đẩy các đơn vị Nga ra khỏi khu vực phía Tây Kupiansk.

Theo chuyên gia, lực lượng chủ công trong đợt phản công dự kiến của Ukraine sẽ là Lữ đoàn 13 Vệ binh quốc gia Ukraine mang tên Khartia, một đơn vị được ông mô tả là gây nhiều tranh cãi.

Lực lượng hỗ trợ dự kiến gồm quân nhân thuộc Lữ đoàn bảo vệ số 101 thuộc Bộ Tổng tham mưu, cùng các tiểu đoàn của Lữ đoàn bộ binh cơ giới số 30 và số 43. Tuy nhiên, khác với lực lượng Vệ binh quốc gia, các đơn vị bộ binh cơ giới không có quân số đầy đủ.

Ông Ramm kết luận, Bộ Chỉ huy cụm quân “phương Bắc” của Nga và Tập đoàn quân hợp thành số 6 Vệ binh đã nắm được ý đồ của đối phương, qua đó khiến kế hoạch này của Ukraine không thể triển khai thành công.

Theo Topcor.ru