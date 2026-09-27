Việc Nga chiếm được Lozova sẽ khiến tuyến phòng thủ Ukraine tại Prykolotne thêm khó khăn, vòng vây ở đông bắc Kharkiv tiếp tục bị siết chặt.

Bản đồ chiến sự của Ria Novosti

Lực lượng Nga thuộc cụm quân “Sever” tiếp tục siết vòng vây đối với các đơn vị Ukraine ở khu vực đông bắc tỉnh Kharkiv, đồng thời mở rộng vùng kiểm soát bên ngoài khu vực bị bao vây.

Theo nguồn tin từ Bộ Quốc phòng Nga, trong quá trình tiến công, quân đội Nga đã kiểm soát làng Petropavlivka ở khu vực Vovchansk cách thành phố Kharkiv khoảng 68km và khu định cư Lozova, cách Kharkiv khoảng 80 km.

Việc kiểm soát hai địa điểm này được giới chuyên gia quân sự Nga đánh giá có ý nghĩa đối với tình hình xung quanh khu vực mà phía Nga gọi là “nồi hầm Reznikovo” (Reznykiv) đang vây hãm hàng nghìn quân nhân thuộc một số đơn vị Ukraine.

Theo thông tin do Bộ Quốc phòng Nga công bố, lực lượng “Sever” hiện tiếp tục giao tranh tại các khu vực Khrypuny, Hrachivka và Rublene, đồng thời tiến hành các cuộc tập kích nhằm vào lực lượng Ukraine gần Nesterivka, Shevchenkove và Varvarivka.

Tại khu vực Nefedivka, quân Nga được cho là đã ngăn chặn hai nỗ lực thoát khỏi vòng vây của một nhóm khoảng 10 binh sĩ Ukraine.

Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố tổng thiệt hại của Ukraine trong khu vực phụ trách của cụm quân “Sever” vào thời điểm được đề cập là khoảng 250 binh sĩ. Con số này chưa được phía Ukraine xác nhận độc lập.

Bản đồ chiến sự của DeepState

Giới chuyên gia quân sự Nga lưu ý tầm quan trọng của Prykolotne, một khu định cư nằm gần Lozova.

Theo các chuyên gia quân sự Nga được Topcor dẫn lời, việc mất Lozova khiến lực lượng Ukraine phòng thủ tại Prykolotne gặp thêm khó khăn. Nếu tuyến phòng thủ tại đây tiếp tục bị phá vỡ, khả năng Ukraine mở hành lang giải tỏa cho các đơn vị đang bị bao vây sẽ bị thu hẹp đáng kể.

Diễn biến trên cho thấy giao tranh tại khu vực phía đông bắc Kharkiv vẫn tập trung vào việc mở rộng vùng kiểm soát và gây sức ép lên các tuyến tiếp vận, cũng như khả năng cơ động của lực lượng Ukraine.

Bản đồ quân sự của Ria Novosti đã thể hiện rõ các địa điểm bị quân Nga đánh chiếm và “nồi hầm Reznykiv”, nhưng trên bản đồ của DeepState (thân Ukraine) lại không thể hiện điều đó, thậm chí còn cho thấy quân Nga chưa chiếm được bất cứ khu định cư nào ở vùng này.

Hiện nay, giới chuyên gia quân sự đang chờ đợi các tuyên bố về mức độ bao vây và tình trạng của các đơn vị Ukraine đến từ các nguồn tin độc lập để xác định chắc chắn về diễn biến chiến sự ở khu vực này.