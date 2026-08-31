Nga chi 5 tỷ USD nâng cấp tuần dương hạm Kirov

Sau 30 năm được đưa đi sửa chữa và nâng cấp, tuần dương hạm Admiral Nakhimov của Nga đã sẵn sàng trở lại đại dương.

Tuần dương hạm Admiral Nakhimov của Nga.

Siêu hạm mạnh nhất

Theo Defense Express, tàu tuần dương hạm Admiral Nakhimov thuộc Dự án 1144 Orlan (định danh của NATO là lớp Kirov) cuối cùng sẽ trở lại biên chế chiến đấu của Hải quân Nga sau gần 3 thập kỷ được bảo dưỡng.

Tàu tuần dương tên lửa hiện đang hoàn tất các cuộc thử nghiệm tại nhà máy và trên biển, sau đó dự kiến sẽ trải qua các cuộc thử nghiệm cấp nhà nước vào cuối năm 2026, và sau đó con tàu này sẽ quay trở lại biên chế Hải quân Nga.

Nếu điều này xảy ra trong vòng 1 năm tới, Hải quân Nga sẽ nhận được 1 con tàu đã ngừng hoạt động, được sửa chữa và hiện đại hóa trong khoảng 30 năm.

Mặc dù chính thức tàu tuần dương hạm Admiral Nakhimov được đưa vào sửa chữa vào tháng 8/1999, nhưng trên thực tế việc chuyển đến địa điểm sửa chữa đã được thực hiện vào tháng 7/1997, chỉ 9 năm sau khi tàu được đưa vào phục vụ (năm 1988).

Việc sửa chữa và hiện đại hóa tàu tuần dương này đã tiêu tốn của Nga một khoản tiền khá lớn ước tính lên tới hơn 200 tỷ rúp, tương đương khoảng 2,32 tỷ USD theo tỷ giá hiện tại.

Cần lưu ý rằng trước đó nguồn tin quân sự Nga cho rằng chi phí cho công việc này có thể cao hơn đáng kể, lên tới 5 tỷ USD.

Hiện nay, câu hỏi được đặt ra: Liệu việc đầu tư nhiều công sức và tiền bạc như vậy vào một con tàu duy nhất có hợp lý hay không vẫn còn là vấn đề quan trọng.

Câu hỏi này được các nhà quan sát đặt ra, không chỉ trong bối cảnh các loại vũ khí như máy bay không người lái hải quân xuất hiện trên chiến trường trong chiến tranh hiện đại, mà còn nói chung về tính khả thi của việc tập trung một lượng vũ khí đáng kể như vậy trên một con tàu.

Đối với tàu tuần dương thuộc lớp Kirov này, chúng ta đang nói đến 80 bệ phóng tên lửa Kalibr, Onyx và Zircon, nhờ đó tàu Admiral Nakhimov trở thành tàu chiến được trang bị vũ khí mạnh nhất trong toàn bộ hạm đội Nga.

Tờ Defense Express còn cho rằng, nếu tàu tuần dương hạt nhân Admiral Nakhimov trở lại hoạt động vào năm 2026, Nga cuối cùng cũng đạt được điều mà Mỹ đã đạt được 40 năm trước với tàu USS Bunker Hill.

Tương đồng với Orlan

Dù việc Nga đầu tư rất nhiều tiền của và thời gian nâng cấp tàu Admiral Nakhimov đang bị đặt câu hỏi lớn nhưng Mỹ được cho là cũng có động thái tương tự với thiết giáp hạm lớp Trump của mình.

Lớp tàu được gọi là thiết giáp hạm trang bị những khẩu pháo mạnh mẽ, đã thống trị các chiến trường hải quân trong nửa đầu thế kỷ trước. Chúng là những con tàu khổng lồ bọc thép đẹp đẽ, mạnh mẽ.

Nhưng chúng lại có điểm yếu. Với sự xuất hiện của tàu sân bay, kỷ nguyên của chúng dần đi đến hồi kết. Những khẩu pháo chính khổng lồ và các hệ thống phòng không đồ sộ không thể bảo vệ chúng khỏi các đàn máy bay ném bom và ngư lôi.

Tiếng súng của các thiết giáp hạm Mỹ vang dội lần cuối trong Chiến dịch Bão Sa mạc. Sau đó, chúng được cho ngừng hoạt động trong Hải quân Mỹ.

Và giờ đây, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã quyết định tái đưa các thiết giáp hạm vào các vấn đề hải quân toàn cầu. Hiện vẫn chưa có nhiều thông tin về dự án này.

Đầu năm 2026, người đứng đầu Nhà Trắng đã kèm theo thông báo của mình những slide thể hiện đặc điểm hoạt động của những thiết giáp hạm thuộc lớp Trump.

Theo các tài liệu, con tàu trông rất ấn tượng. Nó có trọng tải hơn 30.000 tấn, dài khoảng 260m và có tốc độ hơn 30 hải lý/giờ.

Về kích thước, thiết giáp hạm Mỹ tương đương với các tàu tuần dương tên lửa hạt nhân hạng nặng Project 1144 Orlan của Nga. Hiện vẫn chưa rõ thời điểm khởi đóng và hoàn thiện những chiếc thiết giáp hạm đầu tiên lớp Trump.

Theo phân loại của NATO, những tàu này là tàu tuần dương hạm. Trong Thế chiến II, các tàu thuộc lớp này hỗ trợ các thiết giáp hạm và thường tạo thành nòng cốt của các đội hình hải quân.