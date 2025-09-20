Nga, châu Âu đang đua nhau săn lùng một ‘mỏ vàng’ từ Việt Nam: Thu về hơn nửa tỷ USD sau 8 tháng, nước ta vươn lên đứng Top 5 thế giới

Ảnh minh họa

Theo số liệu từ Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (VASEP), trong tháng 8/2025, xuất khẩu mặt hàng cá ngừ đã thu về 91 triệu USD, tăng 1,4% so với cùng kỳ. Đây là tín hiệu khởi sắc sau nhiều tháng giảm tốc kể từ đầu năm đến nay. Tính lũy kế trong 8 tháng đầu năm, ngành cá ngừ đã thu về 633 triệu USD, giảm 2,3% so với cùng kỳ năm 2024.

Xét về thị trường, xuất khẩu cá ngừ sang Mỹ vẫn chiếm tỷ trọng lớn nhất. Xuất khẩu trong tháng 8 mặc dù vẫn giảm, nhưng tốc độ sụt giảm đã chậm lại, đạt 29 triệu USD, giảm gần 21% so với cùng kỳ năm ngoái. Kết thúc 8 tháng, xuất khẩu sang Mỹ đạt 234 triệu USD, giảm nhẹ 4% so với cùng kỳ. Ngành cá ngừ Việt Nam đang chịu áp lực lớn bởi chính sách thuế mới, khiến đơn hàng của doanh nghiệp chững lại. So với các đối thủ như Ecuador (thuế chỉ 15%) hay Indonesia và Philippines (19%), cá ngừ Việt Nam đang dần mất lợi thế với mức thuế đối ứng 20%.

Đứng ở vị trí thứ 2 là khối châu Âu (EU). Cụ thể, xuất khẩu cá ngừ sang thị trường tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trong tháng 8 với mức tăng 6% so với cùng kỳ, đạt 17 triệu USD, tăng 6%. Trong số các nước EU, Hà Lan và Italy nổi bật với mức tăng trưởng lần lượt 40% và 43%. Xuất khẩu sang Đức trong tháng này cũng đang tăng so với cùng kỳ với mức tăng 26%.

Tại khối thị trường các nước tham gia Hiệp định CPTPP, xuất khẩu sang các thị trường lớn trong khối đang khởi sắc, từ Chile. Xuất khẩu cá ngừ sang Nhật Bản bất ngờ tăng cao trong tháng 8 với mức tăng 88%. Cùng với đó, tại thị trường Canada cũng vẫn giữ được đà tăng trưởng tốt.

Ngoài các thị trường truyền thống, một số thị trường mới nổi cũng có tín hiệu tích cực như Nga (+17,8%), Philippines (+72,4%) và đặc biệt Thái Lan (+248%), đưa quốc gia này trở thành điểm đến đáng chú ý.

Việt Nam hiện nằm trong top 5 quốc gia xuất khẩu cá ngừ lớn nhất thế giới về kim ngạch xuất khẩu. Các sản phẩm cá ngừ của Việt Nam đã xuất được sang hơn 100 thị trường trên thế giới. Trong đó, Mỹ, EU, Trung Đông và các nước CPTPP là 4 thị trường tiêu thụ nhiều nhất cá ngừ của Việt Nam, chiếm tỷ trọng từ 82-86% tổng kim ngạch xuất khẩu cá ngừ Việt Nam.

Theo VASEP, tại các vùng biển của Việt Nam, cá ngừ tập trung chủ yếu ở biển ven miền Trung và trung tâm Biển Đông. Trữ lượng cá ngừ của Việt Nam ước đạt hơn 600 nghìn tấn; trong đó cá ngừ vằn là loài khai thác chính, chiếm hơn 50% tổng nguồn lợi cá nổi.

Dự báo xuất khẩu cá ngừ sẽ có hội phục hồi nhờ nhu cầu cuối năm tăng. Tuy nhiên, ngành vẫn đối diện thách thức từ giá nguyên liệu biến động, chi phí logistics và cạnh tranh từ các quốc gia sản xuất lớn. Bên cạnh đó, việc Cục quản lý đại dương và khí quyển quốc gia Mỹ (NOAA) mới đây từ chối công nhận tương đương 12 nghề cá của Việt Nam theo Đạo luật bảo vệ động vật biển có vú (MMPA), trong đó có cá ngừ dự kiến cũng sẽ tác động tới xuất khẩu cá ngừ của Việt Nam đang thị trường số 1 này.