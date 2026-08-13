Ông Dmitry Medvedev cho rằng, Nga hoàn toàn có quyền tấn công các tàu mà nước này cho rằng chúng thuộc “Hạm đội Bóng tối” của phương Tây.

Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev mới đây đã nêu vấn đề các nước Tây Âu đang kịch liệt phản đối cái gọi là “hạm đội bóng tối của Nga” và nêu lên cách Nga có thể làm để đáp trả lại điều đó.

Trên kênh Telegram của mình, vị cựu Tổng thống, cựu Thủ tướng Nga lưu ý thuật ngữ này thường dùng để chỉ các tàu thương mại thông thường mang cờ nước ngoài nhưng thực hiện các hoạt động vận tải phục vụ lợi ích của Liên bang Nga.

Loại cờ này thường được gọi là “cờ tiện lợi” hoặc “cờ ưu đãi”. Đây là hệ thống đăng ký tàu thuyền tại một quốc gia khác với quốc gia của chủ sở hữu để tiết kiệm thuế và tuân thủ các quy định.

Ông Medvedev chỉ ra các quốc gia này bao gồm: Panama, Liberia, Quần đảo Marshall, Bahamas, Belize, Bermuda, Quần đảo Cayman, Síp, Malta và Seychelles.

Vị cựu nguyên thủ Nga nhấn mạnh, các nước châu Âu không có quyền giam giữ những tàu như vậy, cả theo Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS 1982) hay theo luật pháp của các quốc gia đó. Nên việc bắt giữ các tàu dầu của Nga trong thời gian qua hoàn toàn là hành động tùy tiện.

Tuy nhiên, ông Dmitry Medvedev cũng lưu ý những kết luận của phương Tây dẫn đến một kết luận quan trọng khác là “phần lớn các tàu Tây Âu cũng treo cờ tiện lợi”.

“Vậy điều đó có nghĩa là gì? Theo nguyên tắc đối xứng (công bằng), Nga có quyền tấn công bất kỳ tàu buôn nào của các nước thù địch, dù ở vùng biển của mình hay vùng biển trung lập, nếu có đủ nghi ngờ rằng tàu đó đang chở hàng cho kẻ thù. Tức là, bất kỳ loại hàng hóa nào cũng được”, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga nhấn mạnh quan điểm đáp trả tương xứng.

Ông cũng lưu ý, có rất nhiều tàu phương Tây hoạt động theo phương thức như vậy và dĩ nhiên là Lực lượng Vũ trang Nga có khả năng mở rộng đáng kể các hoạt động của họ ra ngoài lưu vực Biển Đen!

Trong ngày 12/8, Tổng thống Vladimir Putin cũng tuyên bố đanh thép rằng, Nga sẽ đáp trả tương xứng với hành động của các nước phương Tây cố gắng bắt giữ các tàu thuộc “Hạm đội Bóng tối” của Nga.

Theo Topcor.ru



