Hình ảnh vệ tinh về hầm chứa tên lửa RS-28 Sarmat của Nga cho thấy có thể diễn ra vụ phóng thành công lần tiếp theo.

Địa điểm Nga phóng Sarmat, tính đến ngày 13/5/2026.

Theo Defense Express, tháng 5/2026, Nga đã thực hiện thành công vụ phóng thử tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) RS-28 Sarmat lần thứ hai.

Sau vụ phóng thành công, lãnh đạo Lực lượng Tên lửa Chiến lược Nga đã công bố kế hoạch đưa tên lửa này vào biên chế chiến đấu trước cuối năm 2026.

Những hình ảnh vệ tinh mới đây cho thấy Nga có thể đã thực hiện thành công vụ phóng tên lửa Sarmat lần thứ ba vào tháng 10/2026. Tuy nhiên, một mảnh ghép quan trọng vẫn còn thiếu.

Theo Viện Quốc tế Nghiên cứu chiến lược (IISS) có trụ sở tại London của Anh, Sư đoàn Tên lửa số 62 thuộc Lực lượng Tên lửa Chiến lược Nga, đóng quân gần thị trấn Uzhur ở Siberia, đã được chọn để triển khai tên lửa đạn đạo liên lục địa Sarmat.

Hình ảnh vệ tinh bên dưới cho thấy tên lửa đạn đạo liên lục địa Sarmat đang được đưa vào một trong những hầm chứa tên lửa của Sư đoàn 62, được đặt tên là 13C. Quá trình này bao gồm một xe chuyên dụng để chuyển tải, một cần cẩu và các thiết bị hỗ trợ khác.

Trong ấn phẩm của IISS, một hình ảnh vệ tinh khác cho thấy hoạt động xung quanh hầm chứa số 1A, thoạt nhìn cũng có vẻ như một chiếc RS-28 Sarmat đang được đưa vào hầm chứa này.

Báo cáo ghi nhận nhiều hoạt động xung quanh hầm chứa tên lửa 1A đã được quan sát từ tháng 7 đến tháng 8/2026, trước khi tiếp tục vào tháng 10.

Chính hoạt động không rõ nguyên nhân này đã khiến IISS đưa ra giả thuyết rằng Nga có thể đã tiến hành vụ phóng thử thành công thứ ba của tên lửa RS-28 Sarmat vào mùa Thu năm nay.

Tờ Defense Express, cho rằng nếu Nga đã tiến hành thành công vụ thử tên lửa Sarmat lần thứ ba, thì ít nhất cũng phải có bằng chứng quan sát được về vụ phóng tên lửa. Tuy nhiên, các tác giả của IISS vẫn chưa cung cấp bất kỳ bằng chứng nào như vậy.

Do đó, các bằng chứng hiện có chỉ xác nhận hai lần phóng thử thành công tên lửa RS-28 Sarmat của Nga, ngay cả khi Nga vẫn tiếp tục mô tả chương trình đang tiến triển bình thường và tiến hành các kế hoạch đưa tên lửa vào biên chế chiến đấu, bất chấp những rủi ro đối với kíp trắc thủ của chính họ.

Chương trình tên lửa Sarmat được Nga khởi động năm 2011 để thay thế dòng R-36M từ thời Liên Xô.

Mỗi quả đạn Sarmat dài 35,5m, có đường kính 3m, mang lượng nhiên liệu nặng 178 tấn và đạt tầm bắn trên 18.000km. Đầu đạn cơ bản của Sarmat mạnh tương đương 50 triệu tấn thuốc nổ TNT, được trang bị nhiều loại mồi bẫy để đánh lừa hệ thống phòng thủ đối phương.

Các đầu đạn có tốc độ tối đa hơn 25.000km/h, sử dụng hệ thống dẫn đường độc lập để tấn công nhiều mục tiêu khác nhau, cũng như có thể tự chuyển hướng trong giai đoạn hồi quyển để tránh bị đánh chặn.

Tên lửa Sarmat cũng có thể mang được nhiều đầu đạn siêu vượt âm Avangard, giúp chúng có thể đánh bại bất cứ hệ thống phòng thủ nào trên thế giới hiện nay.

Một số chuyên gia nhận định Sarmat còn sở hữu tính năng tương tự Hệ thống vũ khí tấn công từ quỹ đạo thấp (FOBS) được Liên Xô phát triển thời Chiến tranh Lạnh, trong đó đầu đạn bay nhiều vòng quanh Trái Đất ở quỹ đạo thấp rồi trở lại khí quyển và lao xuống mục tiêu với tốc độ lớn.

Tên lửa Sarmat ước tính đạt tầm bắn khoảng 35.000km nếu ứng dụng cơ chế FOBS.

Bộ Quốc phòng Nga hồi tháng 10/2023, công bố hình ảnh dây chuyền sản xuất hàng loạt quả đạn Sarmat, cho biết sẽ tiếp nhận tổng cộng 46 hệ thống tên lửa.

Loạt tên lửa đầu tiên nằm trong biên chế Sư đoàn Tên lửa Cờ đỏ số 62 đóng quân tại tỉnh Krasnoyarsk, cách thủ đô Nga khoảng 3.000km về phía Đông.

Chúng được đặt trong hầm phóng của tên lửa R-36M2 Voyevoda đời cũ do Liên Xô phát triển, giúp tiết kiệm nguồn lực và thời gian triển khai.