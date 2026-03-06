Nga bất ngờ dựng loạt cây giả giữa tiền tuyến để lừa Ukraine: Bên trong thân cây là bí mật gì?

Theo Euromaidan Press ngày 3/3, quân đội Nga đã bắt đầu dựng cây giả để che giấu các ăng-ten liên lạc khỏi sự giám sát của máy bay không người lái Ukraine.

Serhii Beskrestnov, một cố vấn của Bộ Quốc phòng Ukraine, cho biết một trong những vấn đề cấp bách nhất dọc theo chiến tuyến là xác định và phá hủy các hệ thống tác chiến điện tử, các nguồn tin tình báo tín hiệu và các điểm điều khiển máy bay không người lái.

Các hệ thống này đều có chung một điểm yếu then chốt - đó là các ăng-ten, vốn rất khó che giấu khỏi các đội trinh sát trên không giàu kinh nghiệm.

Nga dựng cây giả để che giấu các ăng-ten liên lạc khỏi sự giám sát của máy bay không người lái Ukraine.

Được biết, quân đội Nga đang chế tạo các mô hình giả hình cây được thiết kế để hòa vào cảnh quan xung quanh, đồng thời giấu kín thiết bị liên lạc bên trong.

Theo báo cáo, các công trình được xây dựng bằng khung lưới nhựa được tạo hình thành thân và tán cây để mô phỏng hình dáng của một cái cây. Sau đó, khung được phủ bằng bọt xốp xây dựng để tạo độ cứng và kết cấu trước khi được sơn để phù hợp với địa hình xung quanh.

Một ăng-ten được lắp đặt bên trong cây nhân tạo. Mục tiêu là làm cho vật thể trông giống như một phần của môi trường tự nhiên khi nhìn từ trên cao, tăng khả năng nó sẽ bị các nhà điều khiển máy bay không người lái của Ukraine bỏ qua khi thực hiện trinh sát trên không.

Sự phát triển này phản ánh quá trình thích ứng công nghệ liên tục ở cả hai phía của cuộc chiến, trong đó máy bay không người lái đóng vai trò trung tâm trong việc phát hiện các sở chỉ huy, các thiết bị tác chiến điện tử và các nút liên lạc trên chiến trường.