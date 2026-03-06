HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Nga bất ngờ dựng loạt cây giả giữa tiền tuyến để lừa Ukraine: Bên trong thân cây là bí mật gì?

An An |

Quân đội Nga đang chế tạo các mô hình giả hình cây được thiết kế để hòa vào cảnh quan xung quanh.

Theo Euromaidan Press ngày 3/3, quân đội Nga đã bắt đầu dựng cây giả để che giấu các ăng-ten liên lạc khỏi sự giám sát của máy bay không người lái Ukraine.

Serhii Beskrestnov, một cố vấn của Bộ Quốc phòng Ukraine, cho biết một trong những vấn đề cấp bách nhất dọc theo chiến tuyến là xác định và phá hủy các hệ thống tác chiến điện tử, các nguồn tin tình báo tín hiệu và các điểm điều khiển máy bay không người lái.

Các hệ thống này đều có chung một điểm yếu then chốt - đó là các ăng-ten, vốn rất khó che giấu khỏi các đội trinh sát trên không giàu kinh nghiệm.

Nga bất ngờ dựng loạt cây giả giữa tiền tuyến để lừa Ukraine: Bên trong thân cây là bí mật gì? - Ảnh 1.

Nga dựng cây giả để che giấu các ăng-ten liên lạc khỏi sự giám sát của máy bay không người lái Ukraine.

Được biết, quân đội Nga đang chế tạo các mô hình giả hình cây được thiết kế để hòa vào cảnh quan xung quanh, đồng thời giấu kín thiết bị liên lạc bên trong.

Theo báo cáo, các công trình được xây dựng bằng khung lưới nhựa được tạo hình thành thân và tán cây để mô phỏng hình dáng của một cái cây. Sau đó, khung được phủ bằng bọt xốp xây dựng để tạo độ cứng và kết cấu trước khi được sơn để phù hợp với địa hình xung quanh.

Một ăng-ten được lắp đặt bên trong cây nhân tạo. Mục tiêu là làm cho vật thể trông giống như một phần của môi trường tự nhiên khi nhìn từ trên cao, tăng khả năng nó sẽ bị các nhà điều khiển máy bay không người lái của Ukraine bỏ qua khi thực hiện trinh sát trên không.

Sự phát triển này phản ánh quá trình thích ứng công nghệ liên tục ở cả hai phía của cuộc chiến, trong đó máy bay không người lái đóng vai trò trung tâm trong việc phát hiện các sở chỉ huy, các thiết bị tác chiến điện tử và các nút liên lạc trên chiến trường.

Iran sản xuất, Mỹ nâng cấp, Tehran lĩnh đòn: Tướng Mỹ tiết lộ chi tiết chưa từng có
Tags

Tin nóng trong ngày

Ukraine

Nga

Tin nóng Thế Giới 24h

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại