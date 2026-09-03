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Nga bất ngờ báo tin buồn cho cả thế giới

Vu Lam
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Nga quyết định đưa thuế xuất khẩu lúa mì, lúa mạch và ngô về 0% đến hết năm.

Bộ Kinh tế Nga ngày 2/9 cho biết quyết định được đưa ra do "nhu cầu tái cấu trúc logistics". Theo đó, thuế xuất khẩu đối với lúa mì, lúa mạch và ngô sẽ được giữ ở mức 0 đến ngày 31/12. Thuế xuất khẩu dầu hướng dương cũng được đóng băng ở mức của tháng 8.

Động thái diễn ra khi hoạt động vận chuyển hàng hóa trên Biển Đen ngày càng chịu ảnh hưởng từ xung đột Nga - Ukraine.

Trong khoảng 1 tháng qua, 2 bên tăng cường các cuộc tấn công nhằm vào tàu thương mại và cảng biển tại Biển Đen. Ukraine cũng nhắm tới các cảng của Nga trên biển Azov. Diễn biến này đẩy giá lúa mì kỳ hạn lên mức cao nhất ba năm và làm gia tăng lo ngại về nguồn cung lương thực toàn cầu.

Tác động đặc biệt lớn với Nga bởi Biển Đen và biển Azov là cửa ngõ xuất khẩu nông sản quan trọng nhất của nước này. Các cuộc tấn công gần như khiến tuyến vận chuyển chủ lực bị đình trệ đúng thời điểm nông dân Nga đang thu hoạch vụ mùa mới.

Trong tháng 8, Nga xuất khẩu lượng lúa mì chưa bằng một nửa so với cùng kỳ năm ngoái. Công ty nghiên cứu SovEcon dự báo xuất khẩu trong tháng 9 có thể giảm xuống mức thấp nhất đối với tháng này kể từ năm 2010.

Moscow vẫn có thể chuyển một phần hàng hóa sang các cảng Baltic. Tuy nhiên, năng lực tại đây không đủ để thay thế mạng lưới cảng phía nam. Nga có khả năng xuất khẩu khoảng 60 triệu tấn ngũ cốc trong một niên vụ, khiến việc chuyển một khối lượng hàng hóa lớn như vậy sang những tuyến thay thế trở thành bài toán khó.

Việc đưa thuế về 0% vì thế được xem là biện pháp giảm bớt chi phí cho các nhà xuất khẩu trong lúc họ phải tìm tuyến vận chuyển mới.

Nga áp dụng cơ chế thuế xuất khẩu ngũ cốc thả nổi từ năm 2021. Mức thuế được điều chỉnh dựa trên giá xuất khẩu, với mục tiêu hạn chế tác động của biến động giá thế giới lên thị trường trong nước. Trong những thời điểm giá quốc tế tăng cao, thuế cũng giúp giữ lại một phần nguồn cung cho người tiêu dùng Nga.

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Tuy nhiên, khi nút thắt lớn nhất chuyển từ giá sang khả năng đưa hàng ra khỏi đất nước, Moscow phải tạm gác công cụ này. Chính phủ Nga cũng đang cân nhắc thêm các biện pháp hỗ trợ ngành nông nghiệp.

Sự gián đoạn của các tuyến vận tải diễn ra trong bối cảnh Nga và Ukraine giữ vai trò đặc biệt quan trọng đối với thị trường lúa mì thế giới.

2 nước cộng lại chiếm hơn 1/4 lượng lúa mì xuất khẩu toàn cầu. Bất kỳ sự gián đoạn kéo dài nào tại Biển Đen vì thế có thể nhanh chóng lan sang thị trường quốc tế thông qua giá lương thực.

Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 1/9 cũng lần đầu đưa ra con số về thiệt hại từ chiến dịch tập kích kéo dài 40 ngày mà Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky phát động hồi tháng 6.

Theo ông Putin, các cuộc tấn công gây thiệt hại tương đương khoảng 1% GDP Nga. Khoảng 100 tàu Nga bị hư hại trong chiến dịch, trong đó khoảng 40 chiếc trúng đòn chỉ trong hai tuần đầu.

Dù vậy, ông Putin cho rằng mức thiệt hại "không nghiêm trọng" và phát tín hiệu Moscow chưa có ý định thay đổi đường lối trong cuộc xung đột.

Theo Yahoo Finance﻿

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