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Nga báo tin vui cho hàng chục quốc gia trên thế giới

Anh Dũng
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Bộ trưởng Năng lượng Nga Sergey Tsivilyov khẳng định khí đốt tự nhiên tiếp tục đóng vai trò quan trọng đối với an ninh năng lượng toàn cầu.

Phát biểu tại cuộc họp báo sau Hội nghị Bộ trưởng GECF, Bộ trưởng Năng lượng Nga Sergey Tsivilyov nhấn mạnh khả năng tiếp cận khí đốt tự nhiên có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với các quốc gia đang phát triển.

Theo ông, nguồn cung khí đốt, cơ sở hạ tầng, công nghệ hiện đại và vốn đầu tư là những điều kiện cần thiết để thúc đẩy công nghiệp hóa, xây dựng các cơ sở sản xuất mới và nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân.

“Khí đốt tự nhiên vẫn là yếu tố bảo đảm an ninh năng lượng toàn cầu, cung cấp nguồn năng lượng ổn định với chi phí hợp lý cho hàng triệu người”, ông Tsivilyov khẳng định.

Bộ trưởng Năng lượng Nga cho biết một trong những kết quả quan trọng của hội nghị GECF là việc thống nhất dự thảo Tuyên bố Moscow. Văn kiện được xây dựng trên ba nguyên tắc gồm công bằng năng lượng, trung lập về công nghệ và quyền tiếp cận bình đẳng, không phân biệt đối xử đối với các nguồn năng lượng và công nghệ.

Theo ông Tsivilyov, tuyên bố không chỉ đề ra những nguyên tắc chung mà còn xác định các lĩnh vực hợp tác cụ thể, bao gồm phát triển thị trường khí đốt mới tại châu Phi và các khu vực đang phát triển, xây dựng cơ chế tài trợ dài hạn cho các dự án hạ tầng, đồng thời thúc đẩy trao đổi công nghệ và ứng dụng các giải pháp số, trong đó có trí tuệ nhân tạo (AI).

“Nhiệm vụ chung của chúng ta là tạo điều kiện xây dựng các mối quan hệ lâu dài, cùng có lợi. Điều này đòi hỏi những quy tắc thị trường có thể dự đoán được, các hợp đồng dài hạn và cơ chế phân chia rủi ro công bằng”, ông Tsivilyov nhấn mạnh.

Theo TASS

Tags

khí đốt tự nhiên

an ninh năng lượng

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