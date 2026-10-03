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Nga báo tin vui 71,7 tỷ Rúp cho một dự án chiến lược quốc gia

Trang Ly
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Nga đang quyết tâm đạt được sự độc lập về công nghệ sinh học và hóa chất.

Hãng Interfax đưa tin ngày 1/10 cho biết Nga dự định phân bổ tổng 71,7 tỷ Rúp (khoảng 22.395 tỷ VND) từ ngân sách liên bang trong ba năm tới để thực hiện dự án quốc gia "Vật liệu và Hóa học mới", theo bản giải trình đề xuất ngân sách ba năm do chính phủ trình lên Duma Quốc gia.

Như vậy, nguồn kinh phí có thể lên tới 15,82 tỷ Rúp vào năm 2027, 19,54 tỷ Rúp vào năm 2028 và 36,34 tỷ Rúp vào năm 2029. 

Nga báo tin vui 71,7 tỷ Rúp cho 1 lĩnh vực quốc gia - Ảnh 1.

Nga đặt mục tiêu phát triển sản xuất vật liệu composite polymer và các sản phẩm làm từ chúng. Ảnh: TASS

Dự án quốc gia "Vật liệu và Hóa học mới" nhằm mục tiêu đạt được sự độc lập về công nghệ cho Nga trong ngành hóa chất và công nghệ sinh học. 

Dự án này dự kiến sẽ xây dựng hơn 130 cơ sở sản xuất hóa chất mới và đưa vào sản xuất hơn 700 sản phẩm quan trọng vào năm 2030. Việc thực hiện dự án quốc gia này dự kiến sẽ làm tăng sản lượng các sản phẩm hóa chất có công suất nhỏ và trung bình lên 180% so với năm 2020.

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Sự phát triển của ngành công nghiệp hóa chất và việc tạo ra các vật liệu tiên tiến là rất quan trọng đối với các lĩnh vực kinh tế trọng điểm: Dược phẩm, vận tải, hàng không dân dụng không người lái và các lĩnh vực khác. 

Đến năm 2030, với sự hỗ trợ của dự án quốc gia "Vật liệu mới và Hóa học", khoảng 150 dự án sẽ được khởi động: các cơ sở sản xuất mới cho vật liệu composite, cần thiết cho ngành công nghiệp vũ trụ, chẳng hạn, và việc chế biến kim loại hiếm và kim loại đất hiếm cho robot, và ngành công nghiệp hạt nhân và nguyên tử. 

Một trung tâm năng lực toàn cầu sẽ được thành lập để phát triển các vật liệu mới. Các trường đại học chuyên ngành và trường kỹ thuật sẽ đào tạo các chuyên gia được săn đón nhất bằng các chương trình giáo dục nâng cao.

Tags

Nga

vật liệu mới

kinh tế sinh học Nga

Vật liệu và Hóa học mới

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