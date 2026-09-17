Nga báo tin không vui đến khách hàng

Trong tháng 6, xuất khẩu diesel của nước này giảm xuống dưới 1 triệu tấn, từ mức khoảng 2,5 triệu tấn/tháng cùng kỳ năm trước.

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Nga dự kiến gia hạn lệnh cấm xuất khẩu dầu diesel đối với tất cả các nhà sản xuất nhiên liệu đến ngày 31/10, trong bối cảnh hoạt động bảo trì tại một số nhà máy lọc dầu bị kéo dài và nước này cần bổ sung dự trữ nhiên liệu trước mùa đông.

Theo báo Vedomosti ngày 15/9, lệnh cấm xuất khẩu dầu diesel hiện áp dụng với toàn bộ các nhà sản xuất nhiên liệu của Nga sẽ được kéo dài thêm một tháng, thay vì kết thúc vào ngày 30/9 như kế hoạch trước đó.

Biện pháp hạn chế xuất khẩu được Nga mở rộng từ tháng 7, từ nhóm thương nhân và các nhà máy lọc dầu quy mô nhỏ sang toàn bộ các nhà sản xuất. Chính phủ Nga cho biết mục tiêu là đảm bảo nguồn cung nhiên liệu trong nước trong bối cảnh nhu cầu tăng và hoạt động bảo trì tại các cơ sở lọc dầu bị trì hoãn.

Diễn biến này diễn ra trong bối cảnh giá dầu diesel tại thị trường Nga tăng đáng kể. Đầu tháng 9, giá dầu diesel trên Sàn giao dịch hàng hóa St. Petersburg đạt 70.546 rúp/tấn. Giá bán lẻ diesel đạt 88,44 rúp/lít vào ngày 7/9, tăng 18,4% so với đầu năm.

Bộ Năng lượng Nga cho biết các hạn chế xuất khẩu hiện nay có thể được điều chỉnh khi nguồn cung trên thị trường ổn định và lượng dự trữ đạt mức cần thiết, song chưa đưa ra ngưỡng cụ thể để dỡ bỏ các biện pháp này.

Sáu nhà máy lọc dầu diesel lớn nhất của Nga chiếm khoảng một nửa tổng sản lượng diesel của nước này. Trong đó, nhà máy Kirishi đã ngừng hoạt động, còn các nhà máy Volgograd và NORSI được cho là chỉ vận hành khoảng 25% công suất. Nhà máy Taneco cũng bị ảnh hưởng sau hôm 13/9.

Những gián đoạn này đã tác động tới hoạt động xuất khẩu sản phẩm dầu của Nga. Trong tháng 6, xuất khẩu diesel của nước này giảm xuống dưới 1 triệu tấn, từ mức khoảng 2,5 triệu tấn/tháng cùng kỳ năm trước. Thổ Nhĩ Kỳ và Brazil, hai thị trường tiêu thụ đáng kể diesel Nga, được cho là đã mất ít nhất một nửa lượng hàng được phân bổ trước đó.

Việc kéo dài lệnh cấm xuất khẩu có thể tiếp tục hạn chế lượng diesel Nga đưa ra thị trường quốc tế trong ngắn hạn, đồng thời ưu tiên nguồn cung cho thị trường nội địa trước mùa đông.