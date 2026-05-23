Nga bắn hạ nhiều UAV khi chúng đang cố tiếp cận Moscow, ngày 22/5/2026.

"Thêm 2 UAV đang bay về phía thủ đô bị quân đội Nga bắn hạ vào sáng sớm nay (23/5). Như vậy, tổng số UAV bị bắn hạ khi tiếp cận Moscow trong đêm 22 và sáng 23/5 lên tới 10 chiếc.

Lực lượng cứu hộ đang làm việc tại hiện trường", Thị trưởng Moscow Sergei Sobyanin viết trên kênh Telegram của mình.

Trong khi đó, các hạn chế tạm thời vẫn có hiệu lực tại tất cả các sân bay ở Moscow.

Các sân bay Zhukovsky, Sheremetyevo, Domodedovo và Vnukovo chỉ tiếp nhận và điều phối các chuyến bay khi có sự chấp thuận của các cơ quan chức năng có thẩm quyền.

Hành khách nên liên hệ với hãng hàng không của mình để biết thông tin chuyến bay.

Trước đó, đêm 21/5, lực lượng phòng không Nga đã phá hủy 217 UAV của Ukraine trên 18 khu vực của Nga.

Sevastopol, Novorossiysk và các thành phố khác cũng bị tấn công. Các biện pháp an ninh đã được triển khai tại tất cả các địa điểm này.

Người dân được khuyến cáo tìm nơi trú ẩn trong trường hợp có báo động và duy trì hoạt động phòng không.