Phát minh đó là gì?

Tương lai của ngành nông nghiệp xanh đang bước sang một trang mới khi các nhà khoa học Nga và Ấn Độ vừa công bố một phương pháp đột phá: Sản xuất phân bón nitơ ngay tại cánh đồng mà chỉ cần sử dụng nước, không khí và ánh nắng mặt trời.

Công nghệ tiên tiến này hứa hẹn sẽ giải quyết bài toán phụ thuộc vào khí đốt tự nhiên, giảm thiểu ô nhiễm môi trường và tối ưu hóa đáng kể chi phí logistics cho người nông dân.

Ảng minh họa do AI thực hiện.

Về bản chất, amoniac (NH3) là thành phần cốt lõi và không thể thiếu để sản xuất các loại phân bón nitơ giúp cây trồng phát triển. Tuy nhiên, quy trình truyền thống từ trước đến nay đều phụ thuộc hoàn toàn vào nguồn hydro tách từ khí đốt tự nhiên - một phương pháp vừa tốn kém tài nguyên nguyên liệu hóa thạch, vừa phát thải lượng lớn khí nhà kính ra khí quyển.

Để thay thế quy trình cũ kỹ này, nhóm nghiên cứu Nga - Ấn đã đề xuất một giải pháp xanh hóa hoàn toàn bằng cách ứng dụng công nghệ điện phân nước. Bằng cách dùng dòng điện để tách nước thành hydro và oxy, nguồn hydro sạch thu được sẽ lập tức kết hợp với nitơ sẵn có trong không khí để tổng hợp thành amoniac tinh khiết.

Điểm sáng tạo và mang tính thực tiễn cao nhất của dự án nằm ở cách thức vận hành năng lượng. Nhóm nghiên cứu đề xuất tận dụng triệt để lượng điện thừa từ các hệ thống pin năng lượng mặt trời vào những ngày nắng nóng đỉnh điểm.

Thay vì lãng phí nguồn năng lượng tái tạo này, nó sẽ được chuyển hướng trực tiếp vào quá trình điện phân nước để sản xuất hydro, sẵn sàng cho công đoạn tổng hợp amoniac tiếp theo.

Theo tính toán kinh tế của các nhà khoa học, mô hình này sẽ đạt hiệu quả tối ưu khi triển khai ở quy mô mô-đun nhỏ với công suất khoảng 150 tấn amoniac mỗi năm.

Điểm đặc biệt là các tấm pin mặt trời cùng hệ thống sản xuất có thể lắp đặt trực tiếp ngay trên diện tích đất nông nghiệp của các trang trại. Nhờ đó, phân bón sẽ được sản xuất tại chỗ và cung cấp ngay cho cây trồng mà không cần trải qua khâu vận chuyển xa xôi hay bảo quản phức tạp.

Sự kết hợp thông minh giữa nguồn năng lượng vô tận của thiên nhiên và kỹ thuật điện phân hiện đại không chỉ mở ra hướng đi mới bền vững cho ngành hóa chất nông nghiệp mà còn giúp các trang trại tự chủ hoàn toàn về nguồn vật tư đầu vào trong tương lai.

Tham khảo: FT