Hàng nghìn chuyến bay bị hủy, gần 80.000 hộ mất điện

Theo Cơ quan Thời tiết Quốc gia Mỹ, rạng sáng 23/2 (giờ địa phương), thành phố New York City ghi nhận tuyết rơi nhẹ kèm hiện tượng “sương mù đóng băng”, nhiệt độ xuống mức -1 độ C. Cơ quan này dự báo điều kiện bão tuyết sẽ “nhanh chóng hình thành” từ bang Maryland tới khu vực Đông Nam vùng New England, khiến việc di chuyển trở nên “cực kỳ nguy hiểm”.

Ảnh: AFP

Tuyết có thể rơi với cường độ 5 đến 7cm mỗi giờ vào thời điểm đỉnh điểm, với khoảng 54 triệu người nằm trong vùng ảnh hưởng. Tại New York, tầm nhìn giảm mạnh đến mức các tòa nhà chọc trời ở khu Wall Street gần như không thể nhìn thấy từ quận Brooklyn đối diện.

Giới dự báo cảnh báo nguy cơ mất điện trên diện rộng do tuyết dày kèm gió giật mạnh. Tính đến 1h39 sáng 23/2 giờ địa phương, gần 80.000 khách hàng tại bang New Jersey rơi vào cảnh mất điện, theo dữ liệu từ trang theo dõi poweroutage.us.

Trong khi đó, dữ liệu từ hệ thống theo dõi chuyến bay FlightAware cho thấy hơn 5.000 chuyến bay đã bị hủy tính đến sáng sớm cùng ngày.

New York phong tỏa đường phố, Boston đóng cửa trường học

Thị trưởng New York, ông Zohran Mamdani, cho biết toàn bộ đường phố, cao tốc và cầu trong thành phố sẽ bị đóng cửa từ 21h tối Chủ nhật đến trưa thứ Hai.

“New York chưa từng đối mặt với một cơn bão quy mô như vậy trong suốt thập kỷ qua”, ông nói khi tuyên bố tình trạng khẩn cấp, đồng thời kêu gọi người dân tránh mọi hoạt động di chuyển không thiết yếu.

Lệnh hạn chế không áp dụng với lực lượng lao động thiết yếu hoặc những trường hợp khẩn cấp. Tuy nhiên, một số người dân vẫn bày tỏ lo ngại khi nhiều nơi làm việc chưa đóng cửa dù giao thông bị đình trệ.

Tại thành phố Boston, Thị trưởng Michelle Wu đã ra quyết định đóng cửa toàn bộ trường công lập và các tòa nhà hành chính trong ngày 23/2.

Ảnh: AFP

Cơ quan khí tượng cũng cảnh báo nguy cơ ngập lụt ven biển từ bang Delaware tới khu vực Cape Cod, ảnh hưởng tới các tuyến đường ven biển và nhà dân.

Gió giật có thể lên tới 100km/h vào cuối ngày Chủ nhật và kéo dài sang thứ Hai, khiến điều kiện đi lại “nguy hiểm đến mức gần như không thể”.

Thống đốc bang New York, bà Kathy Hochul, cảnh báo tại một cuộc họp báo rằng “điều tồi tệ nhất vẫn chưa đến”. Bà kêu gọi người dân nhanh chóng dự trữ thực phẩm, thuốc men và thức ăn cho thú cưng trước khi ở yên trong nhà.

“Sau đó, hãy ổn định lại. Xem thêm Olympic, đọc sách, cập nhật tin tức, gọi cho gia đình, ba mẹ” bà nói.

Cơn bão lần này ập đến chỉ vài tuần sau khi khu vực Đông Bắc Mỹ vừa phục hồi sau một hệ thống thời tiết mùa đông khắc nghiệt khác có liên quan tới hơn 100 ca tử vong, làm dấy lên lo ngại về một mùa đông bất thường và ngày càng cực đoan tại khu vực này.

Nguồn: AFP, RTL today