Trí tuệ cảm xúc (EQ) thường gắn với những đặc điểm cốt lõi như: khả năng biểu đạt và kiểm soát cảm xúc, sự đồng cảm và ý thức tự nhận thức.

Dù mỗi người thể hiện khác nhau, nhưng có một điểm chung là những ai có khả năng tự nhận thức và điều tiết cảm xúc tốt thường sở hữu một số vật dụng đặc trưng trong nhà. Những món đồ này, tưởng chừng nhỏ bé, lại phần nào phản ánh EQ bên trong họ.

Người có EQ cao thường có 11 điều này trong nhà:

1. Không gian để vận động

Một nghiên cứu năm 2010 cho thấy, nhưng người tập luyện để điều chỉnh tâm trạng và đối phó với cảm xúc khó chịu thường đạt điểm trí tuệ cảm xúc cao hơn.

Vì bạn không thể đoán trước khi nào mình sẽ rơi vào trạng thái căng thẳng, nên việc có một không gian vận động ngay tại nhà là điều cần thiết. Nó có thể là tấm thảm yoga trong phòng ngủ, vài quả tạ nhỏ hay góc tập luyện. Đây chính là “chỗ dựa tinh thần” giúp họ giải tỏa, thư giãn và cân bằng cảm xúc mà không cần đến phòng gym hay lớp học.

2. Sách

Những người có trí tuệ cảm xúc cao thường có rất nhiều sách trong tầm tay. Scientific American từng chỉ ra: đọc sách, đặc biệt là tiểu thuyết, có thể nuôi dưỡng sự đồng cảm - yếu tố then chốt của trí tuệ cảm xúc.

Dù nghiên cứu tập trung nhiều vào trẻ em và thanh thiếu niên, nhưng lợi ích này kéo dài cả khi trưởng thành. Đọc sách giúp con người giảm căng thẳng, mở rộng góc nhìn, luyện tập sự thấu hiểu và tự soi chiếu lại giá trị bản thân mà không quá nặng nề.

3. Góc “an toàn” của riêng mình

Có thể là chiếc ghế bành êm ái ở phòng khách hay góc nhỏ yên tĩnh trong nhà, người có EQ cao luôn tạo ra một không gian riêng để nạp lại năng lượng.

Đó là nơi họ đọc sách, viết lách, chơi nhạc hay đơn giản chỉ để ngồi một mình. Mọi sự tự nhận thức và khả năng kiểm soát cảm xúc thường bắt đầu từ những khoảnh khắc lặng lẽ như vậy.

4. Dụng cụ nghệ thuật

Theo Journal of Intelligence, những người có EQ cao thường sáng tạo hơn.

Sự sáng tạo này có thể thể hiện ở công việc, trong cách giải quyết vấn đề, hoặc trực tiếp qua hội họa, vẽ, đan móc. Do đó, trong nhà họ thường có những vật dụng gợi mở sự sáng tạo, từ cọ vẽ, giấy màu đến sợi len.

5. Giấy nhớ

Nghe có vẻ nhỏ nhặt, nhưng giấy nhớ lại là vật quen thuộc trong nhà của những người tự nhận thức tốt. Họ dùng nó để ghi nhắc nhở hoặc viết những câu khẳng định tích cực rồi dán khắp nơi.

Những lời nhắc này không chỉ giúp họ duy trì lịch trình mà còn củng cố giá trị bản thân, giảm lo âu và giữ vững tinh thần.

6. Nhật ký

Theo nhà tâm lý lâm sàng Jacquelyn Johnson, viết nhật ký là một cách hữu hiệu để đối diện và xử lý cảm xúc phức tạp.

Từ việc vượt qua sang chấn, xoa dịu lo âu, đến đơn giản là sắp xếp công việc trong ngày, viết ra giấy giúp con người hiểu rõ bản thân hơn.

Vì thế, trong nhà của những người EQ cao, bạn sẽ luôn tìm thấy một cuốn sổ nhật ký, đặt trên bàn học, tủ đầu giường hoặc mang theo bên mình.

7. Nội thất thoải mái

Không gian sống của người có EQ cao thường được bố trí để nuôi dưỡng sự kết nối. Những chiếc ghế sofa êm ái hay ghế bành hướng vào nhau trong phòng khách tạo điều kiện cho những cuộc trò chuyện sâu sắc.

Trái lại, người EQ thấp thường chú trọng đồ nội thất sang chảnh, hợp mốt để tìm kiếm sự công nhận từ bên ngoài.

8. Cây xanh và hoa tươi

Nghiên cứu của Đại học Rutgers cho thấy cây xanh, hoa tươi giúp con người cảm thấy tích cực, thư giãn và tràn đầy hứng khởi hơn mỗi ngày. Không chỉ làm đẹp không gian, việc chăm sóc cây còn là cách tự chăm sóc bản thân.

Những người thường xuyên nuôi dưỡng cây trong nhà thường có sức khỏe tinh thần tốt hơn, bởi cây mang đến sức sống, màu sắc và năng lượng bình yên, điều mà người có EQ cao luôn ưu tiên cho không gian sống.

9. Ảnh kỷ niệm

Người có EQ cao thường giữ lại những bức ảnh và đồ vật gắn liền với ký ức trong nhà. Chúng gợi nhắc họ về lòng biết ơn trong sinh hoạt thường ngày.

Ngay cả khi trở về sau một ngày hỗn loạn và căng thẳng, những ký ức nhỏ bé này vẫn nhắc họ về “bức tranh toàn cảnh” lớn hơn, tạo cơ hội để dừng lại, biết trân trọng điều giản dị và thể hiện lòng biết ơn với những người thân yêu.

10. Nhạc cụ

Một nghiên cứu năm 2024 về liệu pháp âm nhạc cho thấy: việc nghe và chơi nhạc có tác dụng mạnh mẽ trong việc điều chỉnh cảm xúc, giảm căng thẳng và thúc đẩy tương tác xã hội.

Dù nhiều người nghe nhạc hoặc chơi nhạc cụ, điểm khác biệt là người có EQ cao chủ động đưa âm nhạc vào đời sống thường nhật.

Trong nhà họ có thể là một cây đàn guitar đặt ở góc phòng ngủ, một chiếc loa nhỏ trong bếp hay chiếc radio phát nhạc sau một ngày dài làm việc. Dù ở dạng nào, âm nhạc gần như luôn hiện diện trong không gian sống của họ.

11. Tranh treo tường

Theo nhà tâm lý xã hội Alexander Danvers, không chỉ việc sáng tạo nghệ thuật mới giúp người có EQ cao thư giãn, xử lý và giải tỏa cảm xúc. Việc ngắm nhìn nghệ thuật và trang trí không gian sống bằng những tác phẩm mang giá trị tinh thần cũng quan trọng không kém cho sức khỏe tâm lý và thể chất.

Những người có EQ cao thường tìm thấy sự an ủi trong các tác phẩm nghệ thuật gắn liền với kỷ niệm và bản sắc cá nhân. Với họ, một không gian phản chiếu niềm đam mê, thói quen và giá trị tinh thần sẽ mang lại cảm giác thoải mái, chữa lành.