Người xưa vẫn bảo "Đầu năm mua muối, cuối năm mua vôi", lại cũng dặn dò kỹ lưỡng rằng căn bếp chính là trái tim, là "tay hòm chìa khóa" nắm giữ sự hưng thịnh của cả gia đình. Đặc biệt là sau Rằm tháng Giêng - thời điểm khép lại chuỗi ngày ăn chơi hội hè để quay về với guồng quay cơm áo gạo tiền, việc trấn an lại phong thủy nhà bếp càng trở nên quan trọng.

Nếu chị em đang cảm thấy tiền bạc trong nhà cứ thắt lại rồi lại vơi đi không rõ nguyên do, hãy thử nhìn lại căn bếp nhỏ. Đôi khi, chỉ một thay đổi nhỏ trong vị trí đặt hũ gạo, hũ muối – hai vật phẩm tượng trưng cho sự no đủ và thanh tẩy cũng đủ để "xoay chuyển càn khôn", chặn đứng vận xui và mở đường cho tài lộc chảy vào nhà trong năm mới.

Trong văn hóa của người Á Đông, căn bếp chưa bao giờ chỉ đơn thuần là nơi nấu nướng. Đó là nơi Táo quân ngự trị, là nơi hơi ấm gia đình lan tỏa, và quan trọng hơn cả, trong phong thủy, bếp được ví như "kho đụn", là nơi tụ tài, tụ lộc của cả gia đình. Sau những ngày Tết rộn ràng, khi Rằm tháng Giêng trôi qua, cũng là lúc chúng ta cần "xốc" lại tinh thần và cả không gian sống để đón một năm làm ăn tấn tới. Trong đó, hũ gạo và hũ muối – hai vật phẩm tưởng chừng bé nhỏ, dân dã nhất lại nắm giữ những bí mật phong thủy cực kỳ to lớn mà không phải ai cũng thấu tường.

Hũ gạo – Chiếc két sắt ngầm chứa đựng sự sung túc

Ông bà ta quan niệm, gạo là "hạt ngọc trời", là kết tinh của mồ hôi công sức và tinh hoa đất trời. Bởi thế, hũ gạo trong nhà không chỉ để chứa lương thực, mà nó chính là biểu tượng của sự sung túc, no đủ. Một hũ gạo đầy ắp tượng trưng cho gia đạo bình an, kinh tế vững vàng, chẳng bao giờ lo thiếu ăn thiếu mặc. Chính vì ý nghĩa thiêng liêng ấy mà vị trí đặt hũ gạo cực kỳ quan trọng, ví như việc bạn đặt két sắt ở đâu trong nhà vậy.

Để tiền tài không bị thất thoát, hũ gạo tuyệt đối phải được đặt ở nơi kín đáo. "Tài vị" kỵ lộ sáng, tiền bạc kỵ khoe khoang. Hũ gạo nên được cất trong tủ bếp có cánh đóng kín, hoặc kê ở góc khuất nhưng phải đảm bảo cao ráo, thoáng mát. Sai lầm lớn nhất mà nhiều gia đình mắc phải là để hũ gạo ngay hướng cửa ra vào hoặc nơi ai đi qua cũng nhìn thấy.

Trong phong thủy, điều này chẳng khác nào "vạch áo cho người xem lưng", khiến tiền bạc vừa vào cửa trước đã vội vã ra cửa sau, khó lòng tích lũy. Hơn nữa, hãy nhớ luôn giữ cho hũ gạo sạch sẽ, đậy nắp kín để tránh chuột bọ, ẩm mốc – những điềm báo của sự hao hụt, kém may mắn. Và một mẹo nhỏ cho chị em: Đừng bao giờ để hũ gạo trơ đáy. Khi gạo vơi một nửa, hãy đổ đầy ngay, để dòng chảy của sự sung túc luôn được tiếp nối liên tục, ngụ ý tiền bạc lúc nào cũng rủng rỉnh.

Hũ muối – "Bùa hộ mệnh" thanh tẩy trược khí, thu hút vận may

Nếu hũ gạo là sự no đủ, thì hũ muối lại mang ý nghĩa của sự thanh tẩy và mặn mà trong tình cảm, cũng như sự bền vững trong tài chính. Muối trắng tinh khiết có khả năng hấp thụ năng lượng tiêu cực cực tốt. Trong phong thủy, đặt hũ muối đúng chỗ còn giúp xua đuổi tà khí, những xui rủi đeo bám, đặc biệt là trong giai đoạn chuyển giao đầu năm.

Vị trí tốt nhất để đặt hũ muối là ở hướng Đông Nam (cung Tài Lộc) để thu hút tiền bạc dồi dào, hoặc hướng Đông (cung Gia Đạo) để sức khỏe cả nhà luôn dẻo dai, tình cảm vợ chồng con cái gắn kết keo sơn. Tuy nhiên, nếu không quá rành rọt về la bàn, chị em chỉ cần nhớ nguyên tắc "Thủy – Hỏa tương khắc". Muối thuộc hành Thủy, bếp thuộc hành Hỏa. Đừng đặt hũ muối quá gần bếp nấu, hơi nóng bốc lên vừa làm muối chảy nước, vừa tạo ra sự xung khắc không đáng có. Một hũ muối nhỏ xinh, sạch sẽ, được thay mới định kỳ đặt ở nơi thoáng đãng, khô ráo trong bếp sẽ như một "tấm khiên" vô hình, bảo vệ gia chủ khỏi những rắc rối thị phi và sự thất thoát tiền bạc vô lý.

Những điều "đại kỵ" cần tránh khi an vị kho báu nhà bếp

Có những lỗi sai rất nhỏ trong cách sắp xếp bếp núc lại vô tình trở thành "lỗ hổng" khiến tài lộc rò rỉ mà chúng ta không hay biết. Tuyệt đối không đặt hũ gạo và hũ muối dưới bồn rửa chén hay những nơi ẩm thấp, tối tăm. Nước là Thủy, gạo là lương thực cần khô ráo, sự ẩm ướt không chỉ làm hỏng gạo mà còn tượng trưng cho việc tiền bạc bị cuốn trôi, mục nát. Cũng tránh đặt chúng trên nóc tủ lạnh hay lò vi sóng, bởi sóng điện từ và hơi nóng tỏa ra từ các thiết bị này sẽ làm nhiễu loạn luồng khí lưu thông quanh hũ gạo, khiến gia đạo bất an, tài vận trồi sụt thất thường.

Căn bếp ngày nay không chỉ cần tiện nghi, hiện đại mà còn cần sự tinh tế, hài hòa trong sắp đặt. Chăm chút cho hũ gạo, hũ muối sau Rằm tháng Giêng không phải là mê tín dị đoan, mà là cách chúng ta trân trọng thành quả lao động, gửi gắm ước vọng về một năm mới bình an, thịnh vượng. Khi tâm an, nhà cửa gọn gàng, hợp phong thủy, tự khắc lòng người sẽ thấy phấn chấn, và đó chính là nguồn năng lượng mạnh mẽ nhất để thu hút tài lộc về nhà. Hãy thử thay đổi một chút vị trí của hai vật phẩm quen thuộc này ngay hôm nay, biết đâu đấy, vận may sẽ mỉm cười với gia đình bạn sớm hơn mong đợi.

(Thông tin mang tính chiêm nghiệm)