Con giáp tuổi Tý

Tử vi học có nói, so với năm Ất Tỵ thì năm Bính Ngọ 2026 sẽ tạo ra nhiều áp lực hơn cho những người tuổi Tý. Họ cũng sẽ phải đối mặt với những thay đổi bất ngờ tuy nhiên, như người ta hay nói, trong "nguy" lại có "cơ". Với sự thông minh, nhanh nhẹn, giỏi thích nghi với hoàn cảnh - những đặc điểm nổi bật của tuổi Tý thì đây lại chính là cơ hội để con giáp này khẳng định bản thân và kiếm tiền, làm giàu.

(Ảnh minh họa)

Tử vi học có nói, với sự xuất hiện của các cát tinh như Thiên Trù, Đường Phù, Hoa Cái, Nguyệt Đức, con đường công danh sự nghiệp của tuổi Tý sẽ nở hoa rực rỡ. Đặc biệt, sao Nguyệt Đức là một cát tinh đóng vai trò quan trọng trong công việc của tuổi Tý. Cát tinh Nguyệt Đức sẽ giúp đưa đến quý nhân hỗ trợ cho con giáp này. Nhờ vào sự giúp đỡ vô cùng quan trọng này, tuổi Tý sẽ có đầy đủ các điều kiện thiên thời - địa lợi để gặt hái thành công.

Theo các chuyên gia phong thủy, trong năm Bính Ngọ 2026, tuổi Tý có 3 tháng may mắn và thuận lợi nhất là tháng 3 âm, tháng 4 âm và tháng 8 âm mà họ nên chú ý để tận dụng. Đặc biệt là tháng 4 âm, quý nhân sẽ xuất hiện đúng lúc để giúp con giáp này hiện thực hóa những giấc mơ của đời mình.

Con giáp tuổi Sửu

Theo các chuyên gia phong thủy, Bính Ngọ 2026 là một năm tốt của những người tuổi Sửu. Con giáp này sẽ bước vào một hành trình với vô số những thay đổi xuất hiện khi cục diện ngũ hành tương sinh mang lại vận trình tài lộc khởi sắc rực rỡ, giúp các khoản đầu tư tay trái và thu nhập chính đều có xu hướng tăng trưởng mạnh mẽ. Nếu biết nắm bắt, con giáp này sẽ gặt hái được nhiều thành tựu đáng kể trong sự nghiệp.

(Ảnh minh họa)

Đặc biệt, trong năm mới Bính Ngọ, tài lộc sẽ dành nhiều nhất cho những người tuổi Sửu dám thay đổi môi trường làm việc hoặc không ngại đi xa. Đây là cơ hội để họ bứt phá mạnh mẽ khỏi cái tôi với nhiều sự e dè, giúp họ khám phá khả năng không giới hạn của bản thân và đạt được kết quả xứng đáng.

Với sự xuất hiện của các cát tinh như Long Đức, Tử Vi, tuổi Sửu sẽ có quý nhân tương trợ, sự nghiệp sẽ có nhiều thuận lợi, vận trình hanh thông. Dự báo tháng 4 âm, con giáp này sẽ thăng tiến mạnh mẽ, tiền vào như nước. Đến tháng 9 âm và tháng 11 âm, tuổi Sửu tiếp tục có quý nhân giúp đỡ, tài sản tăng mạnh, đặc biệt những người làm về kinh doanh sẽ càng trở nên giàu có hơn.

Con giáp tuổi Thìn

Tử vi học có nói, tuổi Thìn không có gì cần phải lo lắng nhiều trong năm Bính Ngọ 2026 vì đây là một năm tương đối thuận lợi của con giáp này, cơ hội để làm giàu cũng không thiếu. Chỉ cần bản mệnh biết nắm bắt thì lúc nào cũng sẽ là mùa xuân đối với họ.

Với sự xuất hiện của các cát tinh như Thái Dương, Phúc Đức, Thiên Giải, Giải Thần, Bát Tọa, Thiên Ấn, Phượng Các trong lá số tử vi, con giáp tuổi Thìn sẽ có nhiều cơ hội để khẳng định bản thân, phát triển sự nghiệp, bảo đảm cho bản thân và gia đình một cuộc sống dư dả, sung túc.

(Ảnh minh họa)

Với những người đang mong muốn có sự thăng tiến mạnh mẽ trong sự nghiệp thì đây là thời điểm để họ nỗ lực hết sức và tiến tới mục tiêu của mình, đúng với sự tham vọng của con giáp tuổi Thìn. Đầu năm Bính Ngọ sẽ là lúc con giáp này chuẩn bị nỗ lực cho sự bùng nổ vào giữa năm và cuối năm.

Đặc biệt, với sự xuất hiện của sao Thái Dương, Bát Tọa, tuổi Thìn sẽ có quý nhân chỉ đường dẫn lối, trong công việc sẽ có cấp trên tin tưởng, cất nhắc, mọi sự suôn sẻ, dễ thành, có khả năng nắm giữ những vị trí chủ chốt. Tất cả những thuận lợi này sẽ giúp mang đến sự giàu có, thịnh vượng trong năm Bính Ngọ cho con giáp tuổi Thìn.

Cụ thể, trong năm mới Bính Ngọ, tuổi Thìn sẽ gặp may mắn nhiều nhất vào các tháng 4 âm, tháng 10 âm và tháng 12 âm. Do đó, con giáp này nên lên kế hoạch cẩn thận, nắm bắt thời điểm để thu về kết quả rực rỡ nhất nhé.

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.