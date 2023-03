Nếu thiếu đi protein này thì con người cũng có thể sở hữu cơ bắp như lực sĩ mà không cần tập luyện

Nguyên nhân nào khiến bò xanh Bỉ có cơ bắp đồ sộ như vậy?

Bò lang trắng xanh Bỉ (tiếng Pháp: 'Blanc-Bleu Belge'; tiếng Hà Lan: 'Belgisch Witblauw', đều có nghĩa đen là "màu trắng xanh từ Bỉ") đặc biệt bởi lượng cơ bắp có trên người, khiến nó trở thành giống bò có giá trị kinh tế cao. Có nguồn gốc xuất xứ từ Bỉ, giống bò đặc biệt từ cái tên cho tới ngoại hình: tên giống bò có nhắc tới màu trắng và màu xanh (cả trong tiếng Pháp, tiếng Hà Lan và tiếng Việt), nhưng màu lông bò xuất hiện trong các phổ màu từ trắng tới đen.

Khối lượng cơ bắp khổng lồ của bò lang trắng xanh Bỉ khiến chúng có vẻ ngoài như gia súc biến đổi gen, nhưng thực tế giống bò BBB là sản phẩm của di truyền. Hiện tượng khiến giống bò này có cơ bắp đồ sộ là một đột biến gen gọi là "cơ bắp kép", một kiểu hình mà tại đó số sợi cơ của bò tăng (hiện tượng hyperplasia) trong khi độ dày của mỗi sợi lại giảm (hiện tượng hypertrophy).

Đột biến gen gây ra sự thiếu hụt protein myostatin và làm tăng tốc độ phát triển cơ bắp của giống bò này - Ảnh: Internet.

Cơ bắp kép xảy ra khi động vật có vú thiếu một loại protein có tên "myostatin", chịu trách nhiệm điều chỉnh sự phát triển của cơ bắp. Thiếu hụt protein này có thể dẫn đến giảm sản xuất hoặc giảm chức năng myostatin và tăng trưởng cơ bắp. Tuy gọi là cơ bắp "kép", nhưng lượng cơ bắp có thêm trên cá thể bỏ chỉ đạt trung bình dưới 40%.

Tình trạng này có tên khoa học là "phì đại myostatin". Đây là một tình trạng rất hiếm gặp và những động vật bị ảnh hưởng, chẳng hạn như bò đực xanh Bỉ, có thể có khối lượng cơ bắp gấp đôi bình thường và sức mạnh cơ bắp cũng theo đó mà được tăng cường.

Tại sao myostatin rất quan trọng ở động vật có vú?

Như đã đề cập ở trên, myostatin là protein điều chỉnh sự phát triển cơ bắp ở động vật. Tuy nhiên, đó không phải là công việc duy nhất của myostatin. Thuộc họ protein biến đổi yếu tố tăng trưởng-beta (TGF-beta), myostatin đóng một vai trò quan trọng trong việc kiểm soát kích thước của các cơ trên khắp cơ thể bằng cách ức chế sự phát triển và biệt hóa tế bào cơ.

Con người cũng có thể bị đột biến gen và sở hữu cơ bắp khổng lồ

Chứng phì đại myostatin có thể ảnh hưởng đến bất kỳ động vật có vú nào, kể cả con người. Mặc dù nó cực kỳ hiếm gặp, nhưng đã có một số trường hợp được ghi nhận về những người mắc hội chứng này. Vào khoảng năm 2000, tại một bệnh viện ở Đức, một cậu bé vừa chào đời đã ngay lập tức thu hút được sự chú ý của các bác sĩ.

Trong hình, có thể thấy cậu bé 7 tháng tuổi đã có bắp chân rõ rệt - Ảnh: Internet.

Đến khi 4 tuổi rưỡi, cậu bé này đã có thể nâng được một quả tạ 3kg bằng cả hai tay, cơ bắp phát triển gấp đôi những đứa trẻ cùng tuổi trong khi lượng mỡ trong cơ thể chỉ bằng một nửa.

Được biết mẹ của cậu bé này từng là một vận động viên chạy nước rút chuyên nghiệp, có cơ bắp tương đối khỏe. NBC đưa tin một người họ hàng xa khác trong nhà cậu bé là một công nhân khỏe mạnh.

***

Những trường hợp khác ở các loài động vật

1. Chó Wendy the Whippet

Ảnh chụp con chó Wendy năm 2007, năm con chó thu hút được sự chú ý từ toàn thế giới - Ảnh: Internet.

Wendy the Whippet là một con chó chiếm được cảm tình của nhiều người với vóc dáng đáng kinh ngạc và thành tích ấn tượng trong các cuộc thi chó. Được biết đến với thân hình vạm vỡ do chứng phì đại myostatin, Wendy sở hữu cơ thể nổi bật so với phần còn lại của giống chó của mình.

Với khối lượng cơ nạc là 27 kg, cân nặng của Wendy gần gấp đôi so với một con chó cùng giống. Wendy từng xuất hiện trên một số tạp chí, chương trình truyền hình và các phương tiện truyền thông khác. Wendy đã qua đời ở tuổi 14 vào năm 2017.

2. Con mèo mắc chứng phì đại myostatin

Con mèo trở thành hiện tượng mạng hồi năm ngoái - Ảnh: Reddit.

Bức ảnh về con mèo nhà với đường nét đặc biệt rõ nét và cơ bắp khổng lồ này đã khiến hàng nghìn người dùng mạng xã hội kinh ngạc. Nó có hình thể to lớn hơn hẳn so với mèo nhà, giống bò lang trắng xanh Bỉ với bò ta thường thấy.

Chú mèo này đã gây bão trên Internet và bài đăng về nó trên một subreddit đã nhận được hơn 88 nghìn lượt yêu thích.