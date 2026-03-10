Tiếp xúc cử tri tỉnh Lào Cai sáng 9/3, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà cho biết từ ngày 1/7/2026, Chính phủ dự kiến tạm thời điều chỉnh mức lương cơ sở tăng khoảng 8%. Các khoản lương hưu, trợ cấp người có công, trợ cấp bảo trợ xã hội và trợ cấp hưu trí xã hội cũng sẽ được điều chỉnh tăng tương ứng.

Lương cơ sở hiện nay là 2,34 triệu đồng/tháng. Với mức tăng dự kiến 8% như nêu trên, lương cơ sở sẽ lên mức gần 2,53 triệu đồng/tháng (mỗi tháng tăng khoảng gần 190.000 đồng).

Lương cơ sở là căn cứ để tính tiền lương của cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang theo công thức: lương = lương cơ sở x hệ số lương. Đây cũng là cơ sở để xác định nhiều khoản phụ cấp trong khu vực công như phụ cấp chức vụ, phụ cấp khu vực, thâm niên và các chế độ chính sách khác.

Bảng tổng hợp thay đổi mức lương cơ sở qua các năm (2000-2006)

Thời điểm áp dụng Mức lương cơ sở Mức tăng Từ 1/1/2000 đến hết 12/2000 180.000 đồng/tháng 0 đồng Từ 1/10/2004 đến hết 9/2005 290.000 đồng/tháng 110.000 đồng Từ 1/10/2005 đến hết 9/2006 350.000 đồng/tháng 60.000 đồng Từ 1/10/2006 đến hết 12/2007 450.000 đồng/tháng 100.000 đồng Từ 1/1/2008 đến hết 4/2009 540.000 đồng/tháng 90.000 đồng Từ 1/5/2009 đến hết 4/2010 650.000 đồng/tháng 110.000 đồng Từ 1/5/2010 đến hết 4/2011 730.000 đồng/tháng 80.000 đồng Từ 1/5/2011 đến hết 4/2012 830.000 đồng/tháng 100.000 đồng Từ 1/5/2012 đến hết 6/2013 1.050.000 đồng/tháng 220.000 đồng Từ 1/7/2013 đến hết 4/2016 1.150.000 đồng/tháng 100.000 đồng Từ 1/5/2016 đến hết 6/2017 1.210.000 đồng/tháng 60.000 đồng Từ 1/7/2017 đến hết 6/2018 1.300.000 đồng/tháng 90.000 đồng Từ 1/7/2018 đến hết 6/2019 1.390.000 đồng/tháng 90.000 đồng Từ 1/7/2019 đến hết 6/2023 1.490.000 đồng/tháng 100.000 đồng Từ 1/7/2023 đến hết 6/2024 1.800.000 đồng/tháng 310.000 đồng Từ 1/7/2024 2.340.000 đồng/tháng 540.000 đồng Dự kiến từ 1/7/2026 2.527.200 đồng/tháng 187.200 đồng (tương ứng 8%)

Hiện nay, có 4 nhóm đối tượng chính đang áp dụng mức lương cơ sở và hệ số lương, bao gồm:

- Cán bộ, công chức làm việc từ cấp xã tới trung ương.

- Người làm việc trong các đơn vị của Đảng/Nhà nước, trong các tổ chức chính trị xã hội/đơn vị sự nghiệp công lập và đang làm việc theo chế độ hợp đồng.

- Người là sĩ quan, hạ sĩ quan, Quân đội nhân dân/công an nhân dân chuyên nghiệp, chiến sĩ phục vụ có thời hạn.

- Người thực hiện nhiệm vụ chuyên trách ở các cấp cơ sở như xã/thôn, trong các tổ dân phố/phường/thị trấn…

Theo quy định, mức lương cơ sở là mức lương được áp dụng đối với cán bộ, công chức, viên chức, người hưởng lương, phụ cấp và người lao động làm việc trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội, hội được ngân sách Nhà nước hỗ trợ kinh phí hoạt động và lực lượng vũ trang.

Mức lương cơ sở thường được điều chỉnh hàng năm để đảm bảo tính công bằng và phản ánh tình hình kinh tế - xã hội.