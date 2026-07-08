"Nhiều khán giả, bạn bè gặp tôi ở ngoài đều bảo không ngờ tôi lại bình dân quá, ăn nói, kiểu cách rất bình thường, dễ gần" – Thanh Tuyền nói.

Vừa qua, tại chương trình Vân Sơn cùng người nổi tiếng, danh hài Vân Sơn đã chia sẻ về quan điểm sống của mình.

Anh nói: "Cuộc đời này chỉ là một vở kịch dài. Khi bước vào cuộc đời, chúng ta chọn cho mình một vai xứng đáng để diễn. Vì được sống, được chọn vai để sống thì tại sao không chọn vai hảo hán, đại trượng phu mà vào vai? Việc gì phải chọn vai tiểu nhân".

Danh ca Thanh Tuyền

Danh ca Thanh Tuyền nghe vậy liền nhận định: "Thế gian này là một cuộc chơi, mỗi người là một diễn viên. Nhưng nếu kiếp sau trở lại, tôi vẫn chọn vai Thanh Tuyền.

Tôi nói vậy vì tôi thấy mình may mắn và có phước lắm. Sau khi trải qua những nhiêu khê trong cuộc đời, bây giờ ngồi nhìn lại, tôi thấy cuộc đời mình may mắn hơn nhiều người.

Những lúc ra ngoài, gặp những người kém may mắn hơn mình, tôi ngồi suy nghĩ và chỉ biết tạ ơn Trời Phật đã cho tôi một cuộc đời như thế này.

Nhiều khán giả, bạn bè gặp tôi ở ngoài đều bảo không ngờ tôi lại bình dân quá, ăn nói, kiểu cách rất bình thường, dễ gần, không chảnh chọe, ngôi sao.

Đó là cách sống của tôi vì tôi nghĩ mình mới phải cảm ơn người ta. Không có người ta làm sao có chén cơm tôi ăn hàng ngày, làm sao nuôi được các con khôn lớn.

Tôi vẫn luôn dặn các con tôi là phải biết ơn khán giả vì nhờ khán giả nuôi mẹ, mẹ mới nuôi được các con lớn từng này. Cuộc đời này sống là phải biết ơn".

Thanh Tuyền cũng từng chia sẻ về quan điểm sống hiện tại: "Tôi phải nói cảm ơn ơn trên. Kiếp người thực sự vô thường lắm, nên tôi tự thấy mình quá viên mãn rồi. Tôi nói thật, tôi sống bây giờ là sống từng giây, từng phút. Tôi sống là tính chỉ sống trong 24 tiếng đồng hồ thôi, vì cuộc đời này vô thường quá.

Tôi không biết ngày mai hay lát nữa làm sao, có gì xảy ra. Mỗi tối trước khi đi ngủ tôi đều niệm Phật và xin trong 24 tiếng đồng hồ nữa sẽ không làm gì sai hết. Sau đó, tôi ngủ ngon.

Ví dụ, trong cách đối xử với con cái, tôi luôn phải tự hỏi mình làm thế có sai không. Tôi phải suy nghĩ kỹ để lỡ ngay sau đó có tắt thở cũng không mang nặng điều gì trong lòng. Đó là sự thật con người tôi".