HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Nếu để huỷ, trễ chuyến, hãng bay nước láng giềng phải bồi thường hơn 3,7 triệu đồng

Dy Khoa |

Đây là quyền lợi mà người tiêu dùng nước này được hưởng.

Hành khách tại Thái Lan được khuyến nghị cần nắm rõ quyền lợi của mình khi gặp tình trạng chuyến bay bị hủy hoặc chậm trễ, trong đó mức bồi thường có thể lên tới 4.500 baht (khoảng 3,73 triệu đồng) tùy theo từng trường hợp, tờ Nation đưa tin.

Theo Cơ quan Hàng không Dân dụng Thái Lan (CAAT), hành khách có thể sử dụng ứng dụng SAWASDEE của Airports of Thailand (AOT) để theo dõi tình trạng chuyến bay theo thời gian thực, đồng thời nhận hướng dẫn liên hệ với hãng hàng không và xử lý các gián đoạn.

Trong trường hợp chuyến bay bị hủy, hành khách được khuyến nghị kiểm tra tình trạng chuyến bay, liên hệ hãng và yêu cầu các phương án như hoàn tiền hoặc đổi chuyến. Đồng thời, hành khách có quyền yêu cầu hỗ trợ như bữa ăn, chỗ ở và phương tiện di chuyển nếu cần lưu trú qua đêm.

Đối với chuyến bay nội địa, hành khách có thể được cung cấp đồ ăn, thức uống, phương tiện liên lạc và chỗ ở nếu cần. Ngoài ra, hành khách có thể yêu cầu hoàn tiền hoặc chuyển sang chuyến bay khác. Trong một số trường hợp, mức bồi thường có thể lên tới 1.500 baht (khoảng 1,24 triệu đồng). Tuy nhiên, hãng hàng không không phải bồi thường nếu đã thông báo trước hoặc có chuyến bay thay thế phù hợp, hoặc nếu nguyên nhân thuộc trường hợp bất khả kháng.

Với các chuyến bay quốc tế, mức bồi thường được xác định theo khoảng cách. Cụ thể, hành khách có thể nhận 2.000 baht (khoảng 1,66 triệu đồng) đối với chặng dưới 1.500 km, 3.500 baht (khoảng 2,90 triệu đồng) đối với chặng từ 1.500 đến 3.500 km, và tối đa 4.500 baht (khoảng 3,73 triệu đồng) đối với chặng trên 3.500 km.

Trong trường hợp chuyến bay quốc tế bị chậm, quyền lợi của hành khách cũng phụ thuộc vào thời gian trễ. Khi chuyến bay chậm từ 2–4 giờ, hành khách được cung cấp bữa ăn và phương tiện liên lạc. Nếu chậm từ 5 giờ trở lên, hành khách có thể được bố trí chỗ ở và phương tiện di chuyển, đồng thời có quyền yêu cầu hoàn tiền. Với các trường hợp chậm từ 10 giờ trở lên, hành khách có thể yêu cầu đổi chuyến hoặc thay đổi hành trình.

Mức bồi thường cho chuyến bay quốc tế bị chậm cũng tương tự như trường hợp hủy chuyến, với mức tối đa lên tới 4.500 baht (khoảng 3,73 triệu đồng). Tuy nhiên, các trường hợp bất khả kháng như thời tiết xấu hoặc sự kiện ngoài kiểm soát vẫn được miễn trừ trách nhiệm bồi thường.

Cơ quan chức năng nhấn mạnh rằng việc hiểu rõ quyền lợi sẽ giúp hành khách chủ động hơn khi đối mặt với các gián đoạn chuyến bay, đồng thời đảm bảo nhận được đầy đủ hỗ trợ và bồi thường theo quy định.

0,3% người nghỉ hưu được nhận quyền lợi này
Tags

Thái Lan

hàng không

Bồi thường trễ chuyến

Cơ quan Hàng không Dân dụng Thái Lan

hãng bay Thái Lan

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Hiện trường khủng khiếp vụ hai đoàn tàu đâm vào nhau khiến 14 người chết, 80 người bị thương

Hiện trường khủng khiếp vụ hai đoàn tàu đâm vào nhau khiến 14 người chết, 80 người bị thương

01:14
Khoảnh khắc kinh hoàng: Xe đầu kéo lao thẳng vào nhà dân, tài xế tử vong tại chỗ

Khoảnh khắc kinh hoàng: Xe đầu kéo lao thẳng vào nhà dân, tài xế tử vong tại chỗ

00:39
Khoảnh khắc máy bay hạng nhẹ lao đầu xuống đất và phát nổ khiến nữ nghị sĩ Mỹ thiệt mạng

Khoảnh khắc máy bay hạng nhẹ lao đầu xuống đất và phát nổ khiến nữ nghị sĩ Mỹ thiệt mạng

00:54
Nghẹt thở giây phút CSGT giành giật sự sống cho bé trai bị điện giật tại lễ hội

Nghẹt thở giây phút CSGT giành giật sự sống cho bé trai bị điện giật tại lễ hội

00:34
Soi đại lộ 'khủng' rộng 120m kết nối sân vận động lớn nhất thế giới ở Hà Nội

Soi đại lộ 'khủng' rộng 120m kết nối sân vận động lớn nhất thế giới ở Hà Nội

01:02
Giây phút nổ súng nghẹt thở tại tiệc báo chí, mật vụ Mỹ lập lá chắn sống bảo vệ Tổng thống Trump thế nào?

Giây phút nổ súng nghẹt thở tại tiệc báo chí, mật vụ Mỹ lập lá chắn sống bảo vệ Tổng thống Trump thế nào?

00:54
Khung cảnh 'khó tin' ở công trình 1.000 tỷ đồng với kết cấu lần đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam

Khung cảnh 'khó tin' ở công trình 1.000 tỷ đồng với kết cấu lần đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam

01:18
Gần 100 cảnh sát cùng robot dập tắt vụ cháy như quả cầu lửa khổng lồ ở ngoại thành Hà Nội

Gần 100 cảnh sát cùng robot dập tắt vụ cháy như quả cầu lửa khổng lồ ở ngoại thành Hà Nội

00:38
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại