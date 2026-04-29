Nếu để huỷ, trễ chuyến, hãng bay nước láng giềng phải bồi thường hơn 3,7 triệu đồng

Hành khách tại Thái Lan được khuyến nghị cần nắm rõ quyền lợi của mình khi gặp tình trạng chuyến bay bị hủy hoặc chậm trễ, trong đó mức bồi thường có thể lên tới 4.500 baht (khoảng 3,73 triệu đồng) tùy theo từng trường hợp, tờ Nation đưa tin.

Theo Cơ quan Hàng không Dân dụng Thái Lan (CAAT), hành khách có thể sử dụng ứng dụng SAWASDEE của Airports of Thailand (AOT) để theo dõi tình trạng chuyến bay theo thời gian thực, đồng thời nhận hướng dẫn liên hệ với hãng hàng không và xử lý các gián đoạn.

Trong trường hợp chuyến bay bị hủy, hành khách được khuyến nghị kiểm tra tình trạng chuyến bay, liên hệ hãng và yêu cầu các phương án như hoàn tiền hoặc đổi chuyến. Đồng thời, hành khách có quyền yêu cầu hỗ trợ như bữa ăn, chỗ ở và phương tiện di chuyển nếu cần lưu trú qua đêm.

Đối với chuyến bay nội địa, hành khách có thể được cung cấp đồ ăn, thức uống, phương tiện liên lạc và chỗ ở nếu cần. Ngoài ra, hành khách có thể yêu cầu hoàn tiền hoặc chuyển sang chuyến bay khác. Trong một số trường hợp, mức bồi thường có thể lên tới 1.500 baht (khoảng 1,24 triệu đồng). Tuy nhiên, hãng hàng không không phải bồi thường nếu đã thông báo trước hoặc có chuyến bay thay thế phù hợp, hoặc nếu nguyên nhân thuộc trường hợp bất khả kháng.

Với các chuyến bay quốc tế, mức bồi thường được xác định theo khoảng cách. Cụ thể, hành khách có thể nhận 2.000 baht (khoảng 1,66 triệu đồng) đối với chặng dưới 1.500 km, 3.500 baht (khoảng 2,90 triệu đồng) đối với chặng từ 1.500 đến 3.500 km, và tối đa 4.500 baht (khoảng 3,73 triệu đồng) đối với chặng trên 3.500 km.

Trong trường hợp chuyến bay quốc tế bị chậm, quyền lợi của hành khách cũng phụ thuộc vào thời gian trễ. Khi chuyến bay chậm từ 2–4 giờ, hành khách được cung cấp bữa ăn và phương tiện liên lạc. Nếu chậm từ 5 giờ trở lên, hành khách có thể được bố trí chỗ ở và phương tiện di chuyển, đồng thời có quyền yêu cầu hoàn tiền. Với các trường hợp chậm từ 10 giờ trở lên, hành khách có thể yêu cầu đổi chuyến hoặc thay đổi hành trình.

Mức bồi thường cho chuyến bay quốc tế bị chậm cũng tương tự như trường hợp hủy chuyến, với mức tối đa lên tới 4.500 baht (khoảng 3,73 triệu đồng). Tuy nhiên, các trường hợp bất khả kháng như thời tiết xấu hoặc sự kiện ngoài kiểm soát vẫn được miễn trừ trách nhiệm bồi thường.

Cơ quan chức năng nhấn mạnh rằng việc hiểu rõ quyền lợi sẽ giúp hành khách chủ động hơn khi đối mặt với các gián đoạn chuyến bay, đồng thời đảm bảo nhận được đầy đủ hỗ trợ và bồi thường theo quy định.