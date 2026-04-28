0,3% người nghỉ hưu được nhận quyền lợi này

Thống kê của BHXH Việt Nam cho thấy phần lớn người nghỉ hưu có mức hưởng dưới bình quân, phổ biến từ 3 đến dưới 10 triệu đồng/tháng.

Theo BHXH Việt Nam, cả nước có khoảng 3,4 triệu người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH và và trợ cấp hằng tháng. Trong đó, hơn 11.500 người nhận từ 20 triệu đồng/tháng (khoảng 0,3% người tham gia BHXH) ; gần 418.500 người từ 10 đến dưới 20 triệu; hơn 1 triệu người từ 6 đến dưới 10 triệu; khoảng 1,35 triệu người từ 3 đến dưới 6 triệu.

Ngoài ra, gần 564.000 người nhận dưới 3 triệu đồng/tháng, trong đó gần 419.400 người dưới mức 2,34 triệu đồng - tương đương lương cơ sở.

Như vậy, căn cứ trên số liệu thống kê do cơ quan BHXH cung cấp thì người đang hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hằng tháng chủ yếu thuộc nhóm có mức hưởng từ 3 triệu đồng/tháng đến dưới 10 triệu đồng/tháng chiếm gần 80%.

Lần điều chỉnh gần nhất được thực hiện từ ngày 1/7/2024 theo Nghị định 75, với mức tăng 15%, góp phần cải thiện đời sống người hưởng. Việc tăng thêm cho nhóm nghỉ hưu trước năm 1995 cũng góp phần thu hẹp chênh lệch với nhóm nghỉ hưu sau thời điểm này.

Số người hưởng lương hưu theo mức hưởng. Biểu đồ: BHXH Việt Nam

Luật Bảo hiểm xã hội sửa đổi có hiệu lực từ ngày 1/7/2025 quy định lao động làm việc trong điều kiện bình thường được hưởng lương hưu khi đóng từ đủ 15 năm BHXH bắt buộc và đủ tuổi nghỉ hưu.

Năm 2025, tuổi nghỉ hưu với nam là 61 tuổi 3 tháng, nữ là 56 tuổi 8 tháng và tăng theo lộ trình cho đến khi đạt 62 tuổi với nam vào năm 2028 và nữ 60 tuổi vào năm 2035. Thời gian đóng BHXH làm điều kiện rút ngắn 5 năm so với hiện hành.

Với người bị suy giảm khả năng lao động; làm nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm; làm việc ở vùng đặc biệt khó khăn được nghỉ hưu sớm hơn nhưng không quá 5 năm so với quy định. Điều kiện là có tổng thời gian đóng BHXH bắt buộc từ đủ 15 năm trở lên khi làm các công việc trên, hoặc công tác ở vùng đặc biệt khó khăn kể cả nơi có phụ cấp khu vực 0,7 trở lên trước ngày 1/1/2021.

Tuổi nghỉ hưu thấp hơn tối đa 5 năm còn áp dụng với ba nhóm đóng BHXH bắt buộc từ đủ 15 năm trở lên gồm sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp quân đội; sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật công an; người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân; hạ sĩ quan, binh sĩ quân đội; hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ công an; học viên quân đội, công an, cơ yếu đang theo học được hưởng sinh hoạt phí; dân quân thường trực, trừ trường hợp quy định khác tại các luật chuyên ngành.

Người thuộc ba nhóm này được nghỉ hưu sớm tối đa 10 tuổi so với quy định nếu làm việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm, công tác tại vùng đặc biệt khó khăn, nơi phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trước ngày 1/1/2021; người nhiễm HIV/AIDS do tai nạn khi làm nhiệm vụ.

Tuổi nghỉ hưu sớm tối đa 10 năm còn áp dụng với lao động khai thác than trong hầm lò, nhiễm HIV/AIDS do tai nạn khi làm nhiệm vụ mà đóng từ đủ 15 năm BHXH trở lên.

Người suy giảm khả năng lao động đóng BHXH bắt buộc từ đủ 20 năm trở lên được hưởng lương hưu mức thấp hơn nếu thuộc một trong các trường hợp: thấp hơn tối đa 5 tuổi so với quy định và suy giảm khả năng lao động từ 61 đến dưới 81%; thấp hơn tối đa 10 tuổi và suy giảm 81% trở lên; làm nghề nặng nhọc, độc hại từ đủ 15 năm trở lên và suy giảm 61% trở lên.