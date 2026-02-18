Tết Nguyên đán là dịp để mọi người sum vầy, thăm hỏi người thân, bạn bè và gắn kết các mối quan hệ. Trong những cuộc gặp gỡ đầu năm, cách mỗi người ứng xử khi đến nhà người khác phần nào phản ánh khả năng kiểm soát cảm xúc, thấu hiểu và tôn trọng người đối diện - hay còn gọi là chỉ số EQ.

Những người có EQ cao thường không phô trương, không ồn ào, mà chú trọng sự chừng mực, tinh tế trong giao tiếp. Nhờ đó, họ dễ tạo cảm giác thoải mái, thiện cảm cho người xung quanh. Nếu bạn thường xuyên thực hiện được 5 điều dưới đây khi đi chúc Tết, đó có thể là dấu hiệu cho thấy bạn sở hữu EQ tốt trong các mối quan hệ xã hội.

1. Đến đúng giờ, không làm phiền gia chủ

Trong những ngày Tết bận rộn, gia chủ thường phải tiếp nhiều khách, chuẩn bị ăn uống. Việc đến quá sớm hoặc quá muộn đều có thể khiến họ lúng túng, bị động. Người có EQ cao luôn: Chủ động lựa chọn thời gian phù hợp, tránh đến vào giờ nghỉ trưa, giờ ăn tối nếu không thân thiết, không ở lại quá lâu khi thấy gia chủ bận rộn.

Họ hiểu rằng tôn trọng thời gian của người khác cũng chính là tôn trọng mối quan hệ.

Ảnh minh hoạ.

2. Ăn mặc lịch sự, phù hợp hoàn cảnh

Trang phục ngày Tết không chỉ để “đẹp” mà còn thể hiện sự tinh tế trong giao tiếp. Người có EQ cao luôn cân nhắc: Không ăn mặc quá xuề xòa khi đến nhà người lớn tuổi, không quá phô trương, phản cảm trong không gian gia đình, phù hợp với văn hóa, phong tục từng vùng.

Việc ăn mặc đúng mực giúp bạn ghi điểm ngay từ cái nhìn đầu tiên, tạo cảm giác dễ chịu cho gia chủ.

3. Biết quan sát và cư xử tinh tế

Người có EQ cao không chỉ “nói hay” mà còn “đọc được không khí”. Khi đến nhà người khác, họ thường: Nhận ra khi gia chủ mệt, bận hoặc không thoải mái, không chen ngang cuộc trò chuyện, không tò mò chuyện riêng tư, nhạy cảm.

Họ hiểu rằng: im lặng đúng lúc, dừng lại đúng chỗ đôi khi còn giá trị hơn cả những lời nói hoa mỹ.

Ảnh minh hoạ.

4. Giao tiếp tích cực, tránh hỏi chuyện gây khó xử

Ngày Tết, nhiều người vô tình biến cuộc trò chuyện thành “cuộc phỏng vấn” với những câu hỏi như: Lương bao nhiêu?; Bao giờ lấy chồng/vợ?; Sao chưa có con?; Khi nào đổi việc?

Người có EQ cao sẽ tránh những câu hỏi khiến người khác áp lực, thay vào đó là: Hỏi thăm sức khỏe, chia sẻ chuyện vui, động viên, khích lệ tinh tế.

Họ luôn đặt cảm xúc của người đối diện lên trước sự tò mò cá nhân.

5. Biết cảm ơn, chào hỏi và ra về đúng lúc

Một trong những dấu hiệu rõ ràng nhất của người có EQ cao là cách họ kết thúc cuộc gặp.

Trước khi ra về, họ thường: Cảm ơn gia chủ vì đã tiếp đón, chúc Tết chân thành, thu dọn gọn gàng chỗ ngồi nếu cần, không quá lâu nếu gia chủ bận rộn.

Việc ra về đúng lúc giúp cuộc gặp kết thúc trong cảm xúc tích cực, để lại ấn tượng đẹp trong lòng người khác.

Ảnh minh hoạ.

Trong các mối quan hệ xã hội, đặc biệt là dịp lễ Tết, EQ đóng vai trò quan trọng hơn cả sự khéo ăn nói hay ngoại hình.

Người có EQ cao thường dễ được tin tưởng, ít xảy ra xung đột, xây dựng được quan hệ bền vững và được mọi người nhớ đến với hình ảnh tích cực.

Chính những hành vi nhỏ, tưởng chừng đơn giản, lại tạo nên giá trị lớn trong giao tiếp lâu dài.

Đến nhà người khác chơi Tết không chỉ là một cuộc thăm hỏi xã giao, mà còn là cơ hội để thể hiện sự tinh tế, thấu hiểu và tôn trọng.

Nếu bạn thường xuyên đến đúng giờ, ăn mặc phù hợp, cư xử tinh tế, nói chuyện tích cực, xin chúc mừng, bạn là người có EQ cao - kiểu người luôn được yêu quý trong mọi mối quan hệ.

Tết này, hãy thử nhìn lại cách mình cư xử, điều chỉnh từ những chi tiết nhỏ nhất. Bởi đôi khi, chính sự tinh tế trong từng hành động mới là “lì xì” giá trị nhất bạn dành cho người khác.