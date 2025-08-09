Netizen sốc khi Trấn Thành khen Châu Bùi là ca sĩ thực thụ ở Em Xinh Say Hi

Tối 9/8, tập 11 Em Xinh Say Hi lên sóng và nối tiếp các diễn biến ở livestage 4. Trong tập này, 2 tiết mục cuối cùng của team LyHan và team Phương Ly được trình diễn. Gây chú ý, với đề bài Cứ Đổ Tại Cơn Mưa, team Phương Ly quyết định táo bạo với concept chỉ đứng hát với dàn nhạc mà không dàn dựng vũ đạo như các team còn lại.

Trên sân khấu, các thành viên của team Phương Ly chỉ tập trung thể hiện vocal, tạo nên tiết mục khác lạ từ đầu chương trình tới giờ. Nếu như Vũ Thảo My, Phương Ly, 52Hz và Orange đều sở hữu nền tảng và kỹ thuật âm nhạc vốn có thì cư dân mạng lại dành sự chú ý đến phần thể hiện của Châu Bùi. Nhưng gây bất ngờ hơn cả, chính Châu Bùi được các thành viên giao trọng trách thể hiện đoạn highnote.

MC Trấn Thành nhận xét về tiết mục của đội Phương Ly

Sau khi tiết mục khép lại, MC Trấn Thành nhận xét: "Đây là tiết mục đầu tiên trong vụ trụ Say Hi có 5 con người chỉ đứng hát như những vocalist. Thật sự khi xem ở dưới sân khấu tôi rất xúc động và tôi nghĩ đây là sự comeback của những gì vốn dĩ mà nó thuộc về nơi đó, tụi em là ca sĩ đến đây để hát".

Ngay say câu nói của Trấn Thành, màn hình chiếu ngày biểu cảm của Châu Bùi đầu tiên. Nữ fashionista mắt long lanh, ánh lên sự tự hào trước sự công nhận của đàn anh. Phản ứng của bạn gái Binz liền trở thành chủ đề bàn tán của netizen. Bên cạnh đó, màn nhận xét của Trấn Thành dành cho Châu Bùi cũng bị cư dân mạng cho là hơi quá. Nhiều cư dân mạng nhận xét Châu Bùi vẫn chưa có thể hiện quá xuất sắc và hạn chế trong cách phát âm khi hát của cô không đủ để được công nhận là một ca sĩ thực thụ.

Tuy nhiên, cũng có cư dân mạng nhận xét Châu Bùi đã tiến bộ hơn so với những vòng trước. Cô cho thấy sự tập trung và cố gắng cho một tiết mục đòi hỏi khả năng về vocal. Châu Bùi mang lại nhiều bất ngờ ở tiết mục tuần này là điều không thể phủ nhận.

Biểu cảm của Châu Bùi khi được khen như một ca sĩ

Trước đó, ở phần perform tại Livestage 3, Châu Bùi đảm nhiệm 1 verse rap riêng trong tiết mục So Đậm. Cô còn ẩn ý về bạn trai Binz trong phần rap nhắc đế "bigcityboi". Tuy nhiên, khán giả vẫn đánh giá phần rap của Châu Bùi không quá ấn tượng, thậm chí là chìm so với tổng thể cả bài.

Sau khi stage lên sóng, có bài đăng nhận xét Châu Bùi "overrated", giọng hát chưa đủ sức thuyết phục. Thậm chí bài đăng này còn nặng lời chê Châu Bùi "hát dở kinh khủng", yêu cầu cô đừng nói mãi về 6 năm học thanh nhạc. Không im lặng, bạn gái Binz quyết định đáp trả thẳng thừng.

"Chị cũng có chia sẻ trong vlog của chị về hành trình luyện tập, đó là cơ địa lưỡi chị to dày và khó linh hoạt nên việc tập hát gặp rất nhiều khó khăn. Đến giờ chị vẫn phải tập lưỡi hằng ngày nếu không là nói không ai nghe được luônn. Và đó là những điều chị muốn nói trong hành trình luyện tập của chị, là ai cũng có những điểm yếu ngăn cản mình, cách duy nhất là kiên trì tập luyện, chứ không phải chị muốn mọi người biết chị học được bao năm hiểu hummm, ai dại dột làm vậy chị người ta đánh giá".