Nestlé liên tục mở rộng quy mô thu hồi sữa công thức trên toàn cầu, ít nhất 37 quốc gia phát cảnh báo

Các sản phẩm bị ảnh hưởng gồm SMA, BEBA, NAN và Alfamino, bị thu hồi do nguy cơ nhiễm cereulide, một loại độc tố có thể gây buồn nôn và nôn mửa. Tuy nhiên, chưa ghi nhận trường hợp mắc bệnh nào liên quan trực tiếp đến các lô sản phẩm này.

Theo thống kê, ít nhất 37 quốc gia đã phát đi cảnh báo y tế về các sản phẩm sữa công thức có nguy cơ nhiễm độc, trong đó có phần lớn các nước châu Âu, cùng Australia, Brazil, Trung Quốc, Mexico và Nam Phi.

Đợt thu hồi diễn ra trong bối cảnh Nestlé đang chịu nhiều sức ép, đặc biệt là với tân CEO Philipp Navratil, người đang thúc đẩy chiến lược rà soát danh mục sản phẩm nhằm khôi phục tăng trưởng sau một loạt biến động trong bộ máy quản lý. Cổ phiếu Nestlé đã giảm khoảng 5,7% trong tuần này.

Ảnh: Reuters

Tại Brazil, Bộ Y tế nước này cho biết việc thu hồi mang tính phòng ngừa, sau khi phát hiện độc tố trong các sản phẩm có nguồn gốc từ Hà Lan.

Nestlé Australia xác nhận các lô sản phẩm bị thu hồi tại thị trường này được sản xuất tại Thụy Sĩ, trong khi Nestlé Trung Quốc cho biết đang thu hồi các lô sữa công thức nhập khẩu từ châu Âu.

Tại Nam Phi, Ủy ban Người tiêu dùng Quốc gia cho biết sản phẩm NAN nằm trong diện thu hồi được sản xuất vào tháng 6/2025, với hạn sử dụng khoảng 18 tháng, đồng thời tiết lộ các lô hàng này cũng đã được xuất khẩu sang Namibia và Eswatini.

Trong khi đó, Bộ Y tế Áo cho biết đợt thu hồi ảnh hưởng tới hơn 800 sản phẩm từ hơn 10 nhà máy và gọi đây là đợt thu hồi lớn nhất trong lịch sử Nestlé, dù phía Nestlé chưa thể xác nhận con số này.

Nestlé cho biết hãng đã kiểm tra toàn bộ dầu axit arachidonic và các hỗn hợp dầu liên quan được sử dụng trong sản xuất các sản phẩm có nguy cơ, sau khi phát hiện vấn đề chất lượng từ một nhà cung cấp lớn. Công ty hiện đang tăng công suất sản xuất và kích hoạt các nhà cung cấp thay thế nhằm đảm bảo nguồn cung trên thị trường.

Nguồn: CNA