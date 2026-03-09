Nepal sở hữu kho báu khổng lồ dưới chân Himalaya: Ước tính 430 tỷ m3, đủ dùng trong nửa thế kỷ

Tại vùng đồi núi trùng điệp của dãy Himalaya hùng vĩ, một kho báu năng lượng khổng lồ của Nepal vừa được chính thức xác nhận vào tháng 2/2026, mở ra hy vọng thay đổi cục diện năng lượng, kinh tế cho quốc gia này.

Địa điểm khoan thăm dò tại Jaljale thuộc Dailekh. Ảnh tư liệu/Kathmandupost

Theo báo cáo thăm dò mới nhất do Cục Khảo sát Địa chất Trung Quốc (CGS) đệ trình lên Chính phủ Nepal, trữ lượng khí đốt đã được xác nhận tại Giếng số 1 ở Jaljale (tỉnh Karnali, Tây Nepal) là 80,7 tỷ mét khối.

Khí chính trong trữ lượng này là khí metan (CH4) – thành phần chủ đạo của khí tự nhiên.

Người phát ngôn của Bộ Mỏ và Địa chất Nepal, ông Dharma Raj Khadka, cho biết con số này được công bố sau một nghiên cứu chi tiết của nhóm chuyên gia Trung Quốc, The Himalayan Times thông tin ngày 12/2/2026.

Bộ này cho biết ngay cả khi việc lưu trữ được xác nhận, thông tin thực tế về khả năng sản xuất và khai thác thương mại chỉ có được sau khi "thử nghiệm giếng khoan".

Kathmandu Post (Nepal) thông tin, việc thử nghiệm giếng khoan là bắt buộc trước khi tiến hành sản xuất thương mại. Thử nghiệm giếng khoan là một quy trình đánh giá số lượng, chất lượng và đặc tính dòng chảy của khí hoặc dầu trong một mỏ để xác định tính khả thi về mặt thương mại trước khi sản xuất quy mô lớn.

Kho báu năng lượng mở ra tương lai thịnh vượng cho Nepal

Ông Padam Bahadur Shah, Chủ tịch chi nhánh tỉnh Karnali của Liên đoàn Phòng Thương mại và Công nghiệp Nepal, cho biết việc sản xuất khí đốt quy mô thương mại ở Dailekh có thể giúp Nepal tự chủ về nguồn cung.

“Nếu sản xuất thương mại được bắt đầu, gánh nặng kinh tế của Nepal sẽ giảm bớt, ngoại tệ sẽ được tiết kiệm, góp phần đáng kể vào nền kinh tế quốc gia. Việc này sẽ tạo ra nguồn thu đáng kể, thu hút đầu tư nước ngoài và mở ra các con đường chuyển giao công nghệ; đồng thời tạo ra nhiều việc làm và phát triển cơ sở hạ tầng trong nước", người này nói.

PGS Kamal Lamsal tại Đại học Mid-West (Nepal), cho biết việc sản xuất thương mại kho báu 80,7 tỷ m3 này - cùng với việc xây dựng các nhà máy lọc dầu - có thể đưa Nepal trở thành trung tâm năng lượng khu vực, giúp thay thế nhập khẩu và giảm thâm hụt thương mại. Điều này cũng có thể thúc đẩy các ngành công nghiệp phụ trợ và các doanh nghiệp đổi mới sáng tạo, tạo việc làm cho một lượng lớn dân cư ở tỉnh Karnali.

Nhà hóa học Bijay Sharma của Nepal nhận định, khí metan (Ch4) được coi là một lựa chọn thay thế sạch hơn so với xăng và dầu diesel.

“Khí metan có thể được sử dụng để vận hành xe cộ, phát điện và thắp sáng trong nhà. Khí hydro có thể được tách ra từ khí metan để sản xuất khí amoniac dùng trong các nhà máy sản xuất phân bón”, Nhà hóa học Bijay Sharma nói thêm.

Economic Times (Ấn Độ) năm 2025 cho biết, hoạt động thăm dò khí đốt được thực hiện theo một thỏa thuận song phương được ký kết năm 2019 giữa Nepal và Trung Quốc.

Hoạt động khoan đầu tiên, được khởi động vào ngày 11/ 5/2021, khi nhóm khảo sát địa chất Trung Quốc hạ giàn khoan sâu tới 4.013 mét dưới lòng đất tại Giếng số 1 nhanh chóng xác nhận 112 tỷ m3 khí metan. [Thực tế, theo báo cáo mới nhất của CGS - như đã trình bày, con số trữ lượng khí metan tại Giếng số 1 là 80,7 tỷ m3].

Dù vậy, dựa trên những ước tính ban đầu của Cục Khảo sát Địa chất Trung Quốc (CGS), tổng trữ lượng khí đốt trong khu vực Jaljale (tại 4 giếng thăm dò) có thể đạt tới tổng 430 tỷ m3, đủ để đáp ứng nhu cầu khí đốt của Nepal trong khoảng 50 năm (nửa thế kỷ). Hiện các nhà khoa học đang tiếp tục khoan thăm dò 3 giếng còn lại tại Jaljale, Kathmandu Post thông tin.