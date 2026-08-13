Nến thắp hương trên bàn thờ bao lâu thì nên tắt đi? Không phải ai cũng để ý 1 điều quan trọng

Nhiều nhà đang thắp nến trên bàn thờ nhưng chưa nắm rõ những lưu ý quan trọng.

Ngày mồng 1, nhiều gia đình Việt có thói quen thắp hương, đèn hoặc nến trên bàn thờ để tưởng nhớ tổ tiên. Tuy nhiên, sau khi khấn xong, cây nến nên được để cháy bao lâu, có nhất thiết phải đợi cháy hết hay chờ hương tàn mới được tắt là điều không phải ai cũng rõ. Đặc biệt, có một nguyên tắc an toàn cần được đặt lên hàng đầu: không để nến tiếp tục cháy trên bàn thờ khi nhà không có người trông coi.

Nến trên bàn thờ bao lâu thì nên tắt?

Không có một mốc thời gian cố định như 30 phút, một giờ hay bắt buộc phải chờ cây nến cháy hết mới được tắt. Các khuyến cáo về phòng cháy, chữa cháy cũng không đặt ra yêu cầu phải duy trì nến cho đến khi hương tàn hoàn toàn.

Vì vậy, sau khi gia đình đã hoàn tất việc khấn lễ, nếu theo nếp nhà có thói quen chờ một tuần hương thì sau khoảng thời gian này có thể chủ động tắt nến, thay vì cố để ngọn lửa tiếp tục cháy trong nhiều giờ chỉ vì quan niệm rằng nến phải tự cháy hết.

Tắt nến sớm còn giúp hạn chế khói, mùi trong không gian sống

Nến và hương đều là các nguồn đốt trong nhà. Theo Cơ quan Bảo vệ Môi trường Mỹ (EPA), việc đốt nến và hương có thể tạo ra bụi hạt trong không khí; cơ quan này khuyến nghị cần có thông gió phù hợp khi sử dụng nến, hương trong không gian kín.

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cũng liệt kê việc đốt nến và hương trong số những quá trình đốt có thể tạo nguồn ô nhiễm không khí trong nhà.

Vì thế, trong căn hộ đóng kín cửa, phòng thờ nhỏ hay những gia đình thường xuyên sử dụng điều hòa, việc tiếp tục để hương và nến cháy nhiều giờ sau khi nghi lễ đã kết thúc không mang lại lợi ích về chất lượng không khí. Ngược lại, thời gian nguồn đốt tồn tại càng kéo dài thì thời gian phát sinh khói, mùi và bụi hạt cũng kéo dài theo.

Điều này càng đáng lưu ý với những gia đình có trẻ nhỏ, người cao tuổi hoặc người mắc bệnh tim, phổi. EPA cho biết đây là những nhóm có thể nhạy cảm hơn trước phơi nhiễm bụi hạt.

Do đó, sau khi kết thúc việc thờ cúng, gia đình có thể tắt nến, kiểm tra chắc chắn bấc không còn cháy rồi tăng thông gió cho căn phòng nếu điều kiện bên ngoài phù hợp. Không nên đặt nến đang cháy ngay nơi có luồng gió mạnh bởi ngọn lửa và tàn hương có thể bị tác động.

Điều quan trọng nhất: Không để nến cháy khi nhà không có người

Dù nến đã cháy được bao lâu, nguyên tắc quan trọng hơn cả vẫn là không để nguồn lửa này hoạt động mà không có người giám sát.

Cục Cảnh sát PCCC và CNCH khuyến cáo khu vực thờ cúng cần được bố trí hợp lý; đèn, bát hương, nến phải đặt chắc chắn trên vật không cháy và cách xa vật dễ cháy. Đáng chú ý, cơ quan này nhấn mạnh chỉ đốt đèn, nến và thắp hương khi có người lớn ở nhà trông coi.

Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Ninh Bình cũng đưa ra khuyến cáo cụ thể hơn: việc thắp hương, cúng lễ phải có người trông coi, tránh thắp hương và nến qua đêm; tắt hết nhang, đèn, nến khi rời khỏi, không để cháy tự do rồi bỏ đi.

Trong một khuyến cáo được Báo Điện tử Chính phủ đăng tải, lực lượng chức năng Hà Nội cũng nêu rõ: khi đi ngủ hoặc ra khỏi phòng phải tắt nến, đồng thời để vàng mã cách xa khu vực nến, hương đang cháy.

Bàn thờ vốn thường có nhiều vật liệu có khả năng bắt lửa như chân hương khô, hoa, giấy, đồ trang trí hoặc đồ gỗ. Vì vậy, chỉ một sơ suất nhỏ với ngọn lửa trần cũng có thể tạo nguy cơ cháy.

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