Nền kinh tế Việt Nam xác lập kỷ lục mới

Theo số liệu được Cục Thống kê (Bộ Tài chính) công bố, 9 tháng năm 2025, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam đạt 348,74 tỷ USD , tăng 16,0% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, khu vực kinh tế trong nước đạt 85,41 tỷ USD, tăng 2,0%, chiếm 24,5% tổng kim ngạch xuất khẩu. Khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) đạt 263,33 tỷ USD, tăng 21,4%, chiếm 75,5%.

Trong 9 tháng đầu năm 2025, Việt Nam có 32 mặt hàng đạt kim ngạch xuất khẩu trên 1 tỷ USD, chiếm 93,1% tổng kim ngạch xuất khẩu (có 7 mặt hàng xuất khẩu trên 10 tỷ USD, chiếm 67,9%).

Trong khi đó, kim ngạch nhập khẩu hàng hóa đạt 331,92 tỷ USD , tăng 18,8% so với cùng kỳ năm trước, trong đó khu vực kinh tế trong nước đạt 105,67 tỷ USD, tăng 4,6%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài đạt 226,25 tỷ USD, tăng 26,8%.

Có 43 mặt hàng nhập khẩu đạt trị giá trên 1 tỷ USD, chiếm tỷ trọng 92,9% tổng kim ngạch nhập khẩu (có 3 mặt hàng nhập khẩu trên 10 tỷ USD, chiếm 49,9%).

Trong 9 tháng đầu năm, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa đạt 680,66 tỷ USD, tăng 17,3% so với cùng kỳ năm trước. Cán cân thương mại hàng hóa xuất siêu 16,82 tỷ USD.

Tính bình quân 9 tháng, kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 75,63 tỷ USD/tháng. Nếu duy trì được tốc độ này trong quý 4/2025, tổng kim ngạch cả năm 2025 có thể vượt 900 tỷ USD, thiết lập kỷ lục mới trong hoạt động ngoại thương của Việt Nam.

"Hoạt động xuất nhập khẩu đã lập kỷ lục mới. Dự báo cả năm, kim ngạch có thể vượt mốc 900 tỷ USD và xuất siêu trên 20 tỷ USD" , Bộ trưởng Công Thương Nguyễn Hồng Diên chia sẻ.

Về thị trường xuất, nhập khẩu hàng hóa, Mỹ là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch đạt 112,8 tỷ USD. Xuất siêu sang Mỹ trogn 9 tháng vừa qua đạt 99,1 tỷ USD tăng 28,3% so với cùng kỳ năm trước

Trung Quốc là thị trường nhập khẩu lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch đạt 134,4 tỷ USD. Nhập siêu từ Trung Quốc 84,8 tỷ USD, tăng 40,2%.

Hoạt động xuất nhập khẩu của Việt Nam trong năm có nhiều khởi sắc. Hình minh họa.

Nhận định về bức tranh kinh tế 3 tháng cuối năm, Bộ trưởng cho rằng tình hình còn nhiều thách thức do bất ổn từ thế giới, lạm phát vẫn duy trì ở mức cao tại nhiều quốc gia, cùng với đó là các rào cản kỹ thuật và yêu cầu tiêu chuẩn ngày càng khắt khe từ các thị trường xuất khẩu chủ lực. Những yếu tố này có thể ảnh hưởng trực tiếp đến sản xuất, xuất nhập khẩu và mục tiêu tăng trưởng chung.

Trước bối cảnh đó, Bộ trưởng đề xuất 5 nhóm giải pháp trọng tâm nhằm giữ ổn định kinh tế vĩ mô và thúc đẩy tăng trưởng. Đầu tiên là tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản xuất – kinh doanh, bảo đảm ổn định đời sống người dân.

Thứ hai là đẩy mạnh cải cách thể chế, tạo môi trường thông thoáng, giải phóng mọi nguồn lực cho tăng trưởng. Thứ ba là hỗ trợ chính quyền địa phương 2 cấp hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Thứ tư là thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công, đẩy nhanh tiến độ các công trình, dự án trọng điểm quốc gia. Cuối cùng là hỗ trợ doanh nghiệp khai thác hiệu quả các thị trường trong và ngoài nước thông qua xúc tiến thương mại và tận dụng các hiệp định thương mại tự do (FTA).