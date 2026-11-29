Ngày 28/11, Cơ quan Mạng lưới Liên bang Đức cho biết các kho dự trữ khí đốt của nước này hiện chỉ đạt 54,5% tỷ lệ lấp đầy, thấp hơn đáng kể so với cùng thời điểm những năm trước.

“Cơ quan Mạng lưới Liên bang Đức đang hết sức quan ngại trước diễn biến này”, cơ quan quản lý nhấn mạnh.

Theo cơ quan này, việc đảm bảo an ninh nguồn cung khí đốt phụ thuộc vào nhiều yếu tố, bao gồm lượng khí đốt nhập khẩu qua đường ống, nguồn cung khí tự nhiên hóa lỏng (LNG), lượng khí đốt được rút từ các kho dự trữ và nhu cầu tiêu thụ.

Trước đó, Bộ Kinh tế Đức đã nhiều lần vấp phải chỉ trích vì chưa chuẩn bị đầy đủ cho mùa sưởi ấm.

Tính đến ngày 1/11, tỷ lệ lấp đầy các kho dự trữ khí đốt tại Đức chỉ đạt 61,4%, thấp hơn 8,6 điểm phần trăm so với mục tiêu 70% đặt ra cho thời điểm này.

Như vậy, chỉ trong chưa đầy một tháng, tỷ lệ lấp đầy các kho dự trữ khí đốt của Đức đã giảm thêm 6,9 điểm phần trăm.

Theo TASS