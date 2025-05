Bạn đã bao giờ gặp phải tình trạng bối rối này chưa: bạn mua gạo ngon và nấu theo hướng dẫn, nhưng cơm mang ra bàn thì lại cứng hoặc chưa chín, và không bao giờ mềm, dẻo và ngọt như cơm từ nhà hàng?

Phải đến khi tôi đến nhà một người bạn ăn tối vào tuần trước và thấy anh ấy đổ nước nóng vào nồi cơm điện thì tôi mới nhận ra - có một sự khác biệt rất lớn giữa nước lạnh và nước nóng khi nấu cơm!

Vấn đề này bắt đầu bằng một sự thật đau lòng: nhiều gia đình của chúng ta đã sử dụng nước lạnh để nấu ăn trong 20 năm.

Tôi cũng vậy. Từ khi còn nhỏ, tôi đã thấy mẹ nấu cơm trực tiếp bằng nước máy và tôi nghĩ nấu cơm bằng nước lạnh là điều tự nhiên.

Phải đến khi bạn tôi dùng nước nóng để nấu một nồi cơm sáng bóng và thơm phức thì tôi mới nhận ra: hóa ra nước nấu cơm không phải là thứ có thể “chọn ngẫu nhiên” được mà cần rất nhiều kiến thức!

Nấu cơm bằng nước nóng có ưu điểm gì?

Đầu tiên là tiết kiệm thời gian.

Khi nấu cơm bằng nước lạnh, trước tiên chúng ta phải đun sôi nước ở nhiệt độ phòng và quá trình này mất ít nhất 5-8 phút; nhưng khi đổ nước nóng trực tiếp vào nồi, chênh lệch nhiệt độ giữa gạo và nước là nhỏ, trạng thái "cơm và nước hòa tan" có thể đạt được nhanh chóng.

Một người bạn của tôi đã thử nghiệm và phát hiện ra rằng phải mất 15 phút để đun sôi hai phần cơm trong nước lạnh, nhưng chỉ mất khoảng 13 phút trong nước nóng. Đừng đánh giá thấp 2 phút này. Với ba bữa ăn một ngày, bạn có thể tiết kiệm gần 3 giờ mỗi năm, đủ để xem nửa tập phim truyền hình!

Thứ hai là khóa chặt chất dinh dưỡng.

Tinh bột và vitamin trong gạo là những chất “sợ nhiệt” nhất.

Tinh bột chỉ hấp thụ nước và nở ra (gọi là "gelatin hóa") khi nhiệt độ trên 60 độ C. Khi nấu bằng nước lạnh, cần phải đun nước từ từ từ nhiệt độ phòng lên 60 độ C. Trong quá trình này, các chất dinh dưỡng hòa tan trong nước như vitamin B1 và B2 trong gạo sẽ bị mất liên tục do đun nóng trong thời gian dài.

Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng tỷ lệ mất vitamin B1 tăng 15-20% sau mỗi 10 phút nấu ở nhiệt độ cao; nếu nấu bằng nước nóng, thời gian đun sẽ rút ngắn 5-8 phút, tương đương với việc giữ lại gần 30% dinh dưỡng - đối với những gia đình có người già và trẻ nhỏ, "điểm dinh dưỡng" của bát cơm này được phát huy tối đa trực tiếp!

Thứ ba là loại bỏ clo triệt để hơn.

Nước máy mà chúng ta uống có thêm clo để khử trùng. Mặc dù đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn, nhưng lượng clo dư có thể tạo ra một lượng nhỏ các chất có hại khi đun nóng.

Điểm sôi của clo chỉ là 9,6 độ C. Khi nấu cơm bằng nước nóng, nhiệt độ nước cao và lượng clo còn lại có thể bốc hơi nhanh hơn. Tuy nhiên, khi nấu bằng nước lạnh, nước sôi chậm và lượng clo còn lại không bốc hơi hoàn toàn, do đó vẫn có thể còn một lượng nhỏ clo trong gạo.

Mặc dù liều lượng bình thường sẽ không gây ngộ độc nhưng đun sôi trong nước nóng rõ ràng là an toàn hơn.

Cuối cùng, hương vị thậm chí còn ngon hơn.

Khi nấu cơm bằng nước lạnh, lớp ngoài của gạo sẽ hấp thụ nước và nở ra trước, trong khi lớp gạo bên trong vẫn chưa “uống đủ nước”, dẫn đến cơm nấu chưa chín, “bên ngoài mềm, bên trong cứng”. Khi nấu cơm bằng nước nóng, bên trong và bên ngoài hạt gạo được làm nóng đồng thời, tinh bột nhanh chóng hồ hóa, hạt gạo nở đều, giúp cơm chín mềm, dẻo hơn, có độ dẻo tự nhiên.

Nguồn và ảnh: Sohu