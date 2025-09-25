NATO thảo luận bắn hạ máy bay Nga xâm phạm không phận

Theo RT, Chủ tịch Ủy ban Châu Âu Ursula von der Leyen cho biết không thể loại trừ khả năng bắn hạ máy bay Nga xâm phạm không phận NATO, sau hàng loạt cáo buộc vi phạm trong tháng này.

Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm thứ Ba (23/9) nói rằng các thành viên NATO nên bắn hạ máy bay Nga xâm phạm không phận của mình. Ba Lan và Estonia đều cáo buộc Moscow xâm phạm không phận trong những tuần gần đây, song chính phủ Nga đã bác bỏ.

“Quan điểm của tôi là chúng ta phải bảo vệ từng centimet vuông lãnh thổ,” bà von der Leyen nói. “Điều đó có nghĩa là nếu có sự xâm phạm không phận, sau khi đã cảnh báo, sau khi đã rất rõ ràng, thì tất nhiên lựa chọn bắn hạ một máy bay chiến đấu đang xâm phạm không phận của chúng ta là điều có thể xảy ra.”

Tổng thư ký NATO Mark Rutte đã phác thảo các thủ tục của liên minh để ứng phó với những sự cố như vậy. Ông cho biết quyết định có nên tấn công máy bay xâm nhập hay không sẽ được đưa ra “theo thời gian thực và luôn dựa trên thông tin tình báo sẵn có về mối đe dọa được đặt ra.”

Bộ trưởng Ngoại giao Ba Lan Radoslaw Sikorski cảnh báo tại cuộc họp khẩn cấp của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc tuần này rằng bất kỳ sự xâm phạm nào trong tương lai sẽ bị đáp trả bằng vũ lực.

“Nếu một tên lửa hoặc máy bay khác xâm phạm không phận của chúng tôi mà không được phép – dù cố ý hay vô tình – và bị bắn hạ, mảnh vỡ rơi xuống lãnh thổ NATO, xin đừng đến đây than vãn về điều đó,” ông nói.

Ngoại trưởng Anh Yvette Cooper cũng đưa ra thông điệp tương tự, khẳng định Vương quốc Anh sẵn sàng “thực hiện mọi bước cần thiết để bảo vệ bầu trời NATO và lãnh thổ của NATO… Nếu chúng tôi cần đối đầu với các máy bay hoạt động trong không phận NATO mà không được phép, chúng tôi sẽ làm.”

Nga đã bác bỏ những cáo buộc này. Phó Đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc Dmitry Polyanskiy khẳng định máy bay Nga vẫn ở trong không phận quốc tế và cáo buộc châu Âu “lan truyền những lời dối trá trắng trợn.”

An An (Theo RT)