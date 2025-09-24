Sau lời cảm thán của Mao Trạch Đông, Chu Ân Lai mang 1 tài liệu quan trọng sang Liên Xô: Trung Quốc đổi đời

Theo Nhân dân nhật báo (Trung Quốc), khi nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa ra đời năm 1949, đất nước còn nghèo đói, lạc hậu cả về kinh tế lẫn văn hóa, cố lãnh đạo Trung Quốc Mao Trạch Đông từng cảm thán nói: “Chúng ta có thể làm gì bây giờ? Chúng ta có thể đóng bàn ghế, sản xuất tách trà và ấm trà, có thể trồng ngũ cốc, xay bột, làm giấy, nhưng chúng ta không thể chế tạo ô tô, máy bay, xe tăng hay máy kéo nào.”
Để thay đổi tình hình trong khi kinh nghiệm còn thiếu, lãnh đạo Trung Quốc quyết định học hỏi kinh nghiệm tiên tiến từ nước ngoài.
Trong bối cảnh lúc ấy, chỉ có thể học mô hình xây dựng xã hội chủ nghĩa của Liên Xô, kết hợp với thực tế trong nước Trung Quốc.
Tháng 8/1952, Chu Ân Lai và Trần Vân dẫn đầu đoàn đại biểu Trung Quốc sang Liên Xô, mang theo bản dự thảo Kế hoạch 5 năm lần thứ nhất.
Tờ Bưu điện Hoa Nam buổi sáng cho rằng, tính đến nay, các kế hoạch 5 năm liên tiếp của nước này vẫn là trụ cột trong hoạch định chính sách kinh tế vĩ mô.
Từ kế hoạch đầu tiên được thực hiện vào năm 1953, Bắc Kinh đã biến năng lực công nghiệp hạn chế thành quy mô sản xuất hàng loạt giúp Trung Quốc có được danh tiếng là "công xưởng của thế giới".
Bắc Kinh hiện đang nỗ lực tiến lên vị trí cao hơn trong chuỗi giá trị và trở thành trung tâm đổi mới toàn cầu trong các lĩnh vực tiên tiến – và kế hoạch 5 năm tiếp theo, kế hoạch thứ 15, dự kiến sẽ là một phần quan trọng của quá trình đó.
Kế hoạch 5 năm lần thứ nhất: Sự trỗi dậy của công nghiệp nặng
Khi Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa được thành lập năm 1949, nước này chỉ có thể theo đuổi công nghiệp hóa một cách chập chờn. Sự phục hồi kinh tế sau nhiều thập kỷ xung đột và bị cô lập với các nước phương Tây trong bối cảnh căng thẳng tư tưởng của Chiến tranh Lạnh càng khiến tình hình trở nên khó khăn hơn.
Đầu tư vào các dự án công nghiệp trong kế hoạch 5 năm lần thứ nhất chiếm 58,2% tổng vốn đầu tư. Kết quả là, đến cuối kế hoạch, công nghiệp nặng của Trung Quốc chiếm 45% sản lượng công nghiệp, so với mức 35,5% vào năm 1952.
Trong 5 năm đó, Trung Quốc đã thành lập nhà máy ô tô đầu tiên tại thành phố Trường Xuân ở phía bắc, sau đó được sáp nhập vào Tập đoàn FAW Trung Quốc hiện nay.
Kế hoạch 5 năm lần thứ bảy: Bước nhảy vọt về công nghệ
Được mô phỏng theo Sáng kiến Phòng thủ Chiến lược của Hoa Kỳ, sáng kiến này ưu tiên công nghệ sinh học, hàng không vũ trụ, công nghệ thông tin, quốc phòng tiên tiến, tự động hóa, năng lượng và vật liệu mới, chuyển hướng hỗ trợ tài chính và chính sách lớn vào các dự án quan trọng cho quốc phòng và phát triển kinh tế trong tương lai.
Kế hoạch 5 năm lần thứ chín: Xử lý khủng hoảng tài chính châu Á
Kế hoạch 5 năm lần thứ chín của Trung Quốc, được công bố vào năm 1996, đặt mục tiêu tăng trưởng tổng sản phẩm quốc nội hàng năm là 8%, thấp hơn so với 5 năm trước đó do lo ngại về lạm phát.
Nhưng cuộc khủng hoảng tài chính châu Á, bắt đầu từ năm 1997, đã làm suy yếu xuất khẩu, trong khi nhu cầu nội địa yếu và đầu tư giảm đã dẫn đến áp lực giảm phát. Với mục tiêu tăng trưởng đã đề ra, chính quyền trung ương đã chuyển sang định hướng chính sách khuyến khích nhu cầu nội địa.
“Chính quyền trung ương nhận ra rằng để đạt được các mục tiêu của kế hoạch 5 năm lần thứ chín, chính sách cần phải chuyển hướng sang ngăn chặn nền kinh tế mất đà sau khi hạ cánh mềm, trong bối cảnh nhu cầu trong nước và bên ngoài yếu”, Yin Jun, phó giáo sư tại Đại học Bắc Kinh, đã viết trong cuốn sách Kế hoạch phát triển kinh tế và xã hội của Trung Quốc .
Nhờ những điều chỉnh chính sách này, nền kinh tế Trung Quốc đã tăng trưởng với tốc độ hàng năm 8,3% từ năm 1996 đến năm 2000, so với mức trung bình toàn cầu là 3,8%. Đến năm 1998, thu nhập bình quân đầu người của Trung Quốc đạt 800 đô la Mỹ, đưa nước này bước vào hàng ngũ các nền kinh tế có thu nhập trung bình.
Kế hoạch 5 năm lần thứ 10: Trung Quốc gia nhập WTO
Chính phủ hỗ trợ các công ty trong việc ký kết hợp đồng và gia công ở nước ngoài để thúc đẩy xuất khẩu sản phẩm, dịch vụ và công nghệ. Chính phủ cũng khuyến khích các công ty thành lập các trung tâm nghiên cứu, phát triển và thiết kế ở nước ngoài, đồng thời theo đuổi tăng trưởng đa quốc gia.
Sau khi chiến lược và các chính sách hỗ trợ được đưa ra, đầu tư trực tiếp ra nước ngoài của Trung Quốc đã tăng vọt từ 6,9 tỷ đô la Mỹ năm 2001 lên 12,26 tỷ đô la Mỹ năm 2005. Con số này đạt 162,8 tỷ đô la Mỹ vào năm ngoái.
Kế hoạch 5 năm lần thứ 14: Đổi mới là ưu tiên hàng đầu
Sau cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung trong nhiệm kỳ đầu tiên của Tổng thống Mỹ Donald Trump từ năm 2017 đến năm 2021, khi Washington hạn chế xuất khẩu chip và chất bán dẫn, Trung Quốc đã nhấn mạnh hơn vào tính tự lực và đổi mới trong kế hoạch 5 năm lần thứ 14, bắt đầu vào năm 2021 và kết thúc vào năm nay.
Kế hoạch nhấn mạnh năng lực đổi mới sáng tạo độc đáo và những đột phá công nghệ trong các lĩnh vực then chốt như trí tuệ nhân tạo, khoa học thần kinh và hàng không vũ trụ. Kế hoạch cũng kêu gọi thúc đẩy hơn nữa các "ngành công nghiệp mới nổi", bao gồm công nghệ sinh học và xe điện, đồng thời lập kế hoạch chiến lược cho các "ngành công nghiệp tương lai", chẳng hạn như công nghệ gen và lưu trữ năng lượng.
Kết quả là, Trung Quốc đang ngày càng tự chủ hơn trong các công nghệ quan trọng như chip và nổi lên như một trung tâm đổi mới trong các lĩnh vực tiên tiến như robot hình người.