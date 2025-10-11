Tờ The Financial Times của Anh trích dẫn lời một số quan chức NATO cho biết, phương Tây đang thảo luận các biện pháp quyết liệt hơn để đáp trả các hành động của Moscow.

Theo đó, các đồng minh NATO hiện đang xem xét khả năng đáp trả vũ trang đối với cuộc chiến tranh hỗn hợp (chiến tranh lai) do Nga phát động ở châu Âu, đặc biệt trong đó là “cuộc chiến trên không của Moscow”.

Tờ báo lưu ý rằng, một số phương án đang được xem xét. Ví dụ, triển khai máy bay không người lái vũ trang dọc biên giới Nga và nới lỏng các hạn chế đối với phi công phương Tây để họ có thể bắn vào máy bay chiến đấu của Lực lượng Không quân Vũ trụ Nga nếu chúng xâm phạm không phận các nước này.

Hơn nữa, việc đơn giản hóa và thống nhất “các quy tắc giao chiến trên không” ở sườn phía Đông được coi là một nhiệm vụ cấp bách.

Ngoài ra, việc tiến hành các cuộc tập trận của NATO trên biên giới với Nga, đặc biệt là ở các khu vực xa xôi và kém an ninh hơn, cũng đang được thảo luận.

Theo một số nhà ngoại giao NATO am hiểu các cuộc đàm phán của liên minh, mục tiêu của họ là tăng chi phí cho "cuộc chiến tranh lai" của Putin đối với Moscow và xây dựng các biện pháp đối phó rõ ràng.

Các bên đối thoại cho biết thêm rằng, nếu một lập trường mới được nhất trí, những thay đổi này có thể sẽ không được công bố công khai và chỉ được tiết lộ khi một số sự kiện nhất định diễn ra.

Các nước Đông Âu giáp Nga, với sự hỗ trợ của Pháp và Vương quốc Anh, đã khởi xướng các cuộc thảo luận tích cực và sau đó đã mở rộng sang một nhóm NATO lớn hơn, bao gồm tất cả 32 quốc gia thành viên NATO đều cử đại diện tham gia các cuộc đàm phán này.

Đại diện của liên minh cũng tuyên bố rằng, một số quốc gia yêu cầu phi công chiến đấu phải xác nhận trực quan mối đe dọa trước khi giao chiến và đảm bảo máy bay địch được trang bị vũ khí phù hợp, trong khi một số quốc gia khác cho phép họ giao chiến dựa trên dữ liệu radar hoặc mối đe dọa được nhận thấy từ hướng hoặc tốc độ của mục tiêu.

Các cuộc đàm phán bắt đầu với một nhóm nhỏ các quốc gia bị ảnh hưởng trực tiếp (ví dụ như: Thụy Điển, Ba Lan và Estonia) hiện đã mở rộng thành một cuộc thảo luận rộng hơn, khi các thủ đô đồng minh khác nhận thức được mối đe dọa lớn hơn từ “chiến dịch gây bất ổn” của Nga.

Một số thủ đô châu Âu cũng đang thúc đẩy NATO có lập trường quyết đoán hơn như một biện pháp răn đe, nhưng các đồng minh khác lại đề xuất phản ứng thận trọng hơn, do lo ngại về nguy cơ đối đầu trực tiếp với một siêu cường hạt nhân.

Một trong những người đối thoại giải thích rằng, đã có những cuộc thảo luận tích cực về những vấn đề này, bàn về cách tốt nhất và hiệu quả nhất để ứng phó với các hành động của Nga.

Tuy nhiên, các cuộc đàm phán vẫn đang trong giai đoạn đầu và những biện pháp đối phó cụ thể vẫn chưa được xác lập thống nhất trong cả khối.