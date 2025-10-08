Tiêu điểm
Vàng lần đầu tiên tăng vọt lên mức 4.000 USD/ounce, báo hiệu làn sóng đổ xô vào các tài sản thay thế giữa bối cảnh lo ngại về triển vọng kinh tế Mỹ và vị thế toàn cầu của nước này, WSJ đưa tin.
Bối cảnh
- Đà tăng mạnh của vàng được thúc đẩy bởi kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang (Fed) sẽ hạ lãi suất, cùng với nhu cầu trú ẩn an toàn.
- Tình trạng đóng cửa của Chính phủ Mỹ đã bước sang ngày thứ bảy, trong khi bất ổn chính trị tại Pháp và Nhật Bản tiếp tục khiến thị trường tiền tệ - trái phiếu biến động sang ngày thứ hai liên tiếp, Reuters cho hay.
- Theo WSJ, nỗ lực tái cấu trúc thương mại toàn cầu của Tổng thống Trump đã khiến giá cả tăng vọt và làm đảo lộn các dự báo tăng trưởng.
Họ nói gì – nghĩ gì?
Peter Grant, chiến lược gia cấp cao tại Zaner Metals: "Dòng tiền trú ẩn vẫn đang chảy, một phần do chính phủ Mỹ đóng cửa và chưa có dấu hiệu nào cho thấy tình trạng này sẽ sớm được giải quyết. Vì vậy, nhu cầu mua vàng vẫn khá mạnh".
Đáng chú ý
- Giá vàng đã tăng mạnh trong năm nay, vượt xa mức tăng từng ghi nhận trong một số cuộc khủng hoảng lớn nhất của Mỹ. Với mức tăng hơn 50%, đà tăng của hợp đồng vàng tương lai năm 2025 đã vượt qua cả giai đoạn đại dịch và Đại Suy thoái. Từ sau cú sốc lạm phát năm 1979, chưa năm nào vàng tăng mạnh đến vậy.
- Việc Nhà Trắng gây áp lực buộc Cục Dự trữ Liên bang phải hạ lãi suất đang đe dọa tính độc lập của một trong những trụ cột trong hệ thống tài chính Mỹ.
- Ngân hàng Trung ương Trung Quốc đã đưa vàng vào dự trữ quốc gia trong tháng 9, đánh dấu tháng thứ 11 liên tiếp tăng lượng tích trữ.