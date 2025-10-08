Tiêu điểm

Vàng lần đầu tiên tăng vọt lên mức 4.000 USD/ounce, báo hiệu làn sóng đổ xô vào các tài sản thay thế giữa bối cảnh lo ngại về triển vọng kinh tế Mỹ và vị thế toàn cầu của nước này, WSJ đưa tin.

Bối cảnh

Đà tăng mạnh của vàng được thúc đẩy bởi kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang (Fed) sẽ hạ lãi suất, cùng với nhu cầu trú ẩn an toàn.

Tình trạng đóng cửa của Chính phủ Mỹ đã bước sang ngày thứ bảy, trong khi bất ổn chính trị tại Pháp và Nhật Bản tiếp tục khiến thị trường tiền tệ - trái phiếu biến động sang ngày thứ hai liên tiếp, Reuters cho hay.

Theo WSJ, nỗ lực tái cấu trúc thương mại toàn cầu của Tổng thống Trump đã khiến giá cả tăng vọt và làm đảo lộn các dự báo tăng trưởng.

Họ nói gì – nghĩ gì?

Peter Grant, chiến lược gia cấp cao tại Zaner Metals: "Dòng tiền trú ẩn vẫn đang chảy, một phần do chính phủ Mỹ đóng cửa và chưa có dấu hiệu nào cho thấy tình trạng này sẽ sớm được giải quyết. Vì vậy, nhu cầu mua vàng vẫn khá mạnh".

Đáng chú ý