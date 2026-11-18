Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) phải luôn trong trạng thái sẵn sàng đối phó với xung đột, thay vì chờ đến khi khủng hoảng xảy ra mới triển khai các công nghệ quân sự mới, người đứng đầu Cơ quan Thông tin và Truyền thông NATO cảnh báo.

Tổng Giám đốc Cơ quan Thông tin và Truyền thông NATO. (Ảnh: NATO)

Phát biểu ngày 17/11 tại lễ khai mạc hội nghị NATO EDGE 2026 ở tỉnh Izmir, miền tây Thổ Nhĩ Kỳ, ông Dylan Browne, Tổng Giám đốc Cơ quan Thông tin và Truyền thông NATO (NCIA), nhấn mạnh liên minh phải sẵn sàng cho xung đột bất cứ lúc nào.

Theo ông, nếu đợi đến khi khủng hoảng bùng phát mới hành động thì đã quá muộn. Vì vậy, các nước thành viên cần đẩy nhanh việc đưa công nghệ mới vào hoạt động thực tế.

Ông Browne cho biết các thành viên NATO đã cam kết nâng chi tiêu quốc phòng và an ninh lên mức 5% GDP vào năm 2035.

Tại hội nghị thượng đỉnh ở Ankara hồi tháng 7, lãnh đạo liên minh cũng phê duyệt các dự án mua sắm mới trị giá 50 tỷ USD.

Ông Browne gọi giai đoạn chuyển đổi hiện nay là “NATO 3.0”, trong đó công nghệ giữ vai trò trung tâm và cả 32 nước thành viên cùng chịu trách nhiệm triển khai.

Theo ông Browne, lãnh đạo NATO đã nhất trí thiết lập hệ thống điện toán đám mây phục vụ tác chiến xuyên Đại Tây Dương, đồng thời ứng dụng các mô hình trí tuệ nhân tạo (AI) tiên tiến.

Các công nghệ này phải có khả năng hoạt động đồng bộ từ trụ sở chỉ huy NATO đến máy bay, tàu chiến và tàu ngầm, với biện pháp bảo đảm an ninh mạng được tích hợp ngay từ đầu.

Thừa nhận những chỉ trích cho rằng NATO triển khai công việc quá chậm và có quy trình phức tạp, ông Browne khẳng định liên minh đang trở nên linh hoạt hơn.

Ông công bố kế hoạch tạo ra các cơ hội kinh doanh trị giá 2,7 tỷ euro trong 2 năm tới, tập trung vào AI, an ninh mạng, công nghệ đám mây, hệ thống chỉ huy và kiểm soát, cùng các hoạt động liên quan đến không gian.

Ông Browne kêu gọi doanh nghiệp từ cả 32 nước thành viên cung cấp các công nghệ an toàn, có khả năng tương thích giữa những hệ thống của NATO, đồng thời bảo đảm tiến độ và ngân sách.

Bộ trưởng Chuyển đổi số Ukraine Oksana Ferchuk cho biết, Ukraine cũng đã tích hợp AI vào thiết bị quân sự nhằm hỗ trợ hoạt động tự động và phân tích khối lượng dữ liệu lớn.

Bà kêu gọi đẩy nhanh việc ứng dụng công nghệ mới, cải thiện hoạt động mua sắm, trang bị phục vụ quốc phòng và tăng cường bảo vệ các dịch vụ kỹ thuật số do doanh nghiệp tư nhân vận hành.

Trong khi đó, Phó Tổng tham mưu trưởng quân đội Thổ Nhĩ Kỳ - Tướng Levent Ergun, nhấn mạnh chuyển đổi số đóng vai trò quan trọng trong việc tăng cường khả năng phối hợp và ra quyết định giữa các đồng minh NATO.

Theo ông, các cuộc xung đột vũ trang, chủ nghĩa khủng bố, tình trạng bất ổn khu vực và những mối đe dọa trên không gian mạng đều cho thấy sự cần thiết phải nâng cao năng lực sẵn sàng ứng phó.

Ông Ergun cũng đề cập những cơ hội hợp tác giữa NATO và các doanh nghiệp công nghiệp quốc phòng, theo chương trình được thông qua tại hội nghị thượng đỉnh ở Ankara.