Ứng viên không được có tiền sử mộng du.

Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Mỹ (NASA) đang chính thức tuyển chọn các tình nguyện viên cho sứ mệnh giả lập khám phá Mặt trăng và Sao Hỏa (MMEA), dự kiến bắt đầu sớm nhất vào tháng 8 năm 2027 tại Trung tâm Vũ trụ Johnson ở Houston. Đây là chương trình nghiên cứu quan trọng nhằm chuẩn bị cho những chuyến du hành dài ngày trong tương lai, nơi các tình nguyện viên sẽ sống và làm việc trong môi trường bị cô lập và hạn chế không gian suốt một năm.

Đây là sứ mệnh đầu tiên kết hợp hai nền tảng giả lập hiện có của NASA là HERA (Giả lập nghiên cứu khám phá con người) và CHAPEA (Giả lập khám phá sức khỏe và hiệu suất phi hành đoàn).

Một tình nguyện viên nghiên cứu sử dụng kính thực tế tăng cường để thực hiện các nhiệm vụ giống như phi hành gia trong một nhiệm vụ không gian mô phỏng. Ảnh: NASA

Nhiệm vụ sẽ được chia thành hai giai đoạn. Giai đoạn đầu, phi hành đoàn sẽ sống trong mô hình tàu vũ trụ trung chuyển, mô phỏng quá trình di chuyển từ Trái đất. Giai đoạn sau, họ sẽ chuyển sang khu vực sinh sống trên bề mặt hành tinh, nơi các nhà nghiên cứu đánh giá hiệu suất của con người trước những giới hạn về tài nguyên và các áp lực thực tế trên một bề mặt hành tinh khác.

Khu vực trung chuyển là môi trường sống hai tầng với bốn cửa, bao gồm khu vực làm việc, không gian sinh hoạt, khu vực ngủ và các mô-đun vệ sinh. Sau đó, tình nguyện viên sẽ chuyển sang môi trường sống trên bề mặt hành tinh, một cơ sở in 3D một tầng bao gồm phòng ngủ riêng, khu vực làm việc chung, phòng giải trí, khu vực trồng trọt, phòng y tế, khu vực chuẩn bị thực phẩm, buồng giảm áp và một khu vực sandbox để giả lập các buổi đi bộ trên bề mặt hành tinh.

Ngoài ra, phi hành đoàn có thể sử dụng thêm một mô-đun xe tự hành để mô phỏng việc đi lại đến các điểm khám phá bên ngoài môi trường sống chính.

Các tình nguyện viên sẽ đóng vai trò then chốt trong việc giúp NASA đánh giá và xác nhận các thiết bị, công nghệ, quy trình và hệ thống được thiết kế để hỗ trợ sức khỏe và hiệu suất của phi hành đoàn trong các sứ mệnh không gian sâu kéo dài.

Kết quả của chương trình không chỉ giúp tối ưu hóa cuộc sống ngoài Trái đất mà còn cung cấp dữ liệu quý giá cho các kế hoạch duy trì sự hiện diện trên Mặt trăng thông qua căn cứ Mặt trăng và các sứ mệnh Artemis trong tương lai.

Để trở thành ứng viên, người tham gia phải là công dân Mỹ hoặc người có thẻ xanh, nằm trong độ tuổi từ 30 đến 55, chiều cao không quá 188 cm, thông thạo tiếng Anh và có sức khỏe tốt để vượt qua các bài đánh giá thể chất và tâm lý của NASA. Ứng viên cần có bằng cử nhân về kỹ thuật, khoa học sinh học, khoa học vật lý hoặc toán học từ các tổ chức được công nhận. Các bằng cấp nâng cao trong lĩnh vực STEM hoặc kinh nghiệm quân sự sẽ là một ưu thế lớn. Ngoài ra, ứng viên không được có các hạn chế về chế độ ăn uống hoặc tiền sử mộng du.

Quá trình tham gia kéo dài khoảng 14 tháng, bao gồm 12 tháng sống trong hai môi trường cô lập và 2 tháng đào tạo cũng như thu thập dữ liệu trước và sau sứ mệnh. Người tham gia sẽ được nhận khoản chi trả cho sự đóng góp của mình. Những người quan tâm có thể ứng tuyển trực tuyến, với thời hạn đăng ký vẫn đang được mở. Mặc dù thông tin cụ thể về mức thù lao không được công bố chi tiết, đây được xem là cơ hội đặc biệt để trực tiếp đóng góp vào thành công của các sứ mệnh chinh phục không gian trong tương lai.

Nguồn: NASA