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Nạp 13,6 triệu đồng ở cây ATM thành công nhưng tiền không vào tài khoản: Công an vào cuộc xác minh giao dịch

Thu Thuỷ
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Công an xã đã phối hợp cùng chị Thủy đã hoàn trả đầy đủ, kịp thời lại số tiền 13.600.000 cho anh Tuấn.

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﻿Công an xã Bình Thành, tỉnh Tây Ninh cho biết vào ngày 17/6/2026, chị Đinh Thị Thu Thủy (sinh năm 1986, ngụ xã Bình Thành, tỉnh Tây Ninh) đến Công an xã Bình Thành trình báo về việc tài khoản ngân hàng cá nhân của mình bất ngờ nhận được một khoản tiền hơn 13.600.000 đồng từ tài khoản lạ thuộc Ngân hàng Techcombank mà chị không quen biết.

Nghi ngờ đây là số tiền do người khác chuyển nhầm hoặc có thể liên quan đến các thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng, chị Thủy đã chủ động đến cơ quan Công an để đề nghị hỗ trợ xác minh, tìm người chuyển tiền để hoàn trả đúng quy định.

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Công an xã Bình Thành hỗ trợ anh Tuấn nhận lại số tiền do chuyển nhầm.

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Sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Bình Thành đã tiến hành xác minh, rà soát các thông tin liên quan. Đến ngày 19/6/2026, Công an xã xác định được người chuyển tiền nhầm là anh Quảng Trọng Tuấn (sinh năm 1981, hiện cư trú tại Thành phố Hồ Chí Minh).

Sau đó Công an xã phối hợp cùng chị Thủy đã hoàn trả đầy đủ, kịp thời lại số tiền 13.600.000 cho anh Tuấn.

Qua làm việc, anh Tuấn cho biết trong quá trình thực hiện giao dịch nạp tiền từ cây ATM vào tài khoản cá nhân, do sơ suất khi nhập số tài khoản có nhiều ký tự tương đồng với tài khoản của mình nên đã vô tình chuyển nhầm tiền vào tài khoản của chị Thủy. Nhận lại được số tiền của mình, anh Tuấn bày tỏ sự vui mừng, xúc động, đồng thời gửi lời cảm ơn chân thành đến chị Đinh Thị Thu Thủy vì sự trung thực, trách nhiệm và cảm ơn Công an xã Bình Thành đã tận tình hỗ trợ xác minh, giải quyết vụ việc nhanh chóng.

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