Nano S05 lộ nội thất tại Việt Nam: Cabin tối giản, vẫn có màn hình, giá dự kiến từ 120 triệu đồng

Nano S05 lộ nội thất tại Việt Nam với khoang lái tối giản, 2 chỗ ngồi cùng loạt trang bị cơ bản. Xe dự kiến có giá từ 120 triệu đồng.

Nano S05 tiếp tục lộ diện tại Việt Nam, lần này là hình ảnh thực tế khoang nội thất. So với ngoại hình siêu nhỏ, cabin của mẫu ô tô điện 2 chỗ được thiết kế khá đơn giản, tập trung vào các tính năng cơ bản.

Nano S05 chạy thử tại nhà máy. Ảnh: Đại lý

Những hình ảnh mới cho thấy Nano S05 đang được chạy thử trong khu vực nhà máy. Đây cũng là lần hiếm hoi khoang lái của mẫu xe điện này được ghi lại khá rõ ràng, từ vị trí người lái đến khu vực táp-lô phía trước.

Nano S05 có nội thất tối giản

Qua hình ảnh, Nano S05 sử dụng vô-lăng 2 chấu tích hợp logo TMT. Phía sau là một màn hình kỹ thuật số kích thước khoảng 5 inch, hiển thị những thông tin cơ bản như tốc độ, dung lượng pin và chế độ vận hành. Đây là cách bố trí phù hợp với định hướng của một mẫu xe đô thị cỡ nhỏ.

Vô-lăng 2 chấu tích hợp logo TMT trên Nano S05. Ảnh: Đại lý

Đáng chú ý, xe không có màn hình giải trí trung tâm. Thay vào đó, khu vực giữa táp-lô được thiết kế khá đơn giản với một hốc chứa đồ dạng khay. Bên dưới là cụm điều khiển điều hòa và một núm xoay dùng để lựa chọn chế độ vận hành.

Các phím bấm vật lý vẫn được giữ lại thay vì chuyển toàn bộ chức năng lên màn hình cảm ứng. Cách bố trí này giúp người lái có thể thao tác trực tiếp với những chức năng cơ bản.

Ở phía hành khách, táp-lô có một hốc chứa đồ khá lớn. Cửa gió điều hòa bên phải được thiết kế dạng tròn, trong khi tapi cửa sử dụng tay nắm màu bạc làm điểm nhấn trên nền nội thất chủ yếu màu tối.

Táp-lô Nano S05 với hốc chứa đồ và núm xoay điều khiển. Ảnh: Đại lý

Khoang cabin chỉ có 2 vị trí ngồi, đúng với cấu hình của mẫu xe. Phía sau hàng ghế là khu vực chứa đồ, có thể đáp ứng những nhu cầu sử dụng hằng ngày như mang theo túi xách, ba lô hoặc một số vật dụng cá nhân.

Về trang bị, những thông tin được công bố trước đó cho biết xe có kính chỉnh điện, điều hòa, cổng USB và giá đỡ điện thoại. Việc không có màn hình giải trí trung tâm cho thấy Nano S05 được định hướng nhiều hơn cho nhu cầu di chuyển cơ bản trong đô thị.

Nano S05 có kích thước nhỏ hơn đáng kể

Không chỉ có cabin tối giản, Nano S05 còn sở hữu kích thước rất nhỏ. Xe dài x rộng x cao lần lượt 2.280 x 1.290 x 1.590 mm, đi cùng bộ mâm 13 inch và lốp 155/65R13.

Với chiều dài chỉ hơn Honda SH khoảng 20 cm, mẫu xe điện này có lợi thế đáng kể khi di chuyển trong những tuyến đường hẹp hoặc khu vực đông phương tiện. So với VinFast VF 3, chiều dài Nano S05 ngắn hơn tới 910 mm và chiều rộng cũng nhỏ hơn 389 mm.

Chiếc Nano S05 trong lần lộ diện trước đó. Ảnh: Đại lý

Đây cũng là điểm khác biệt lớn của Nano S05 so với những mẫu ô tô điện phổ biến trên thị trường. Thay vì hướng tới khả năng chở nhiều người, xe tập trung vào kích thước nhỏ gọn và khả năng di chuyển trong môi trường đô thị.

Hai lựa chọn pin, có bản tháo rời

Bên cạnh kích thước, hệ thống pin cũng là một điểm đáng chú ý. Theo thông tin trước đó, xe có hai cấu hình pin. Bản pin cố định có phạm vi hoạt động khoảng 120 km sau mỗi lần sạc đầy.

Trong khi đó, phiên bản sử dụng pin tháo rời có các tùy chọn phạm vi hoạt động từ 75 đến 150 km. Bộ pin có thể được đưa ra khỏi xe để sạc thông qua nguồn điện dân dụng 220V, trong khi xe sử dụng chuẩn sạc CCS2.

Pin xe có thể tháo rời. Ảnh: TMT

Với bản pin tháo rời, thao tác đưa bộ pin ra khỏi xe được giới thiệu mất khoảng 15 giây. Sau đó, người dùng có thể mang pin vào nhà hoặc văn phòng để sạc. Cách tiếp cận này có thể phù hợp với những nơi chưa thuận tiện bố trí vị trí sạc ô tô.

Trước đó, phía bán hàng tiết lộ giá Nano S05 dự kiến khoảng 120 triệu đồng cho bản một pin và 140 triệu đồng cho bản hai pin. Tuy nhiên, đây chưa phải mức giá bán chính thức. TMT Motors cũng chưa công bố đầy đủ thông số, giá bán và thời điểm mở bán mẫu xe tại Việt Nam.